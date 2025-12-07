Aux USA comme au Royaume-Uni, la PS5 remporte (largement) le Black Friday 2025
Sans grande surprise, la PlayStation 5 ressort gagnante du Black Friday 2025 dans les territoires anglo-saxons, aucune autre console ne pouvant rivaliser avec cette période d'offres, que ce soit la Nintendo Switch 2 (trop jeune pour que les revendeurs puissent permettre des soldes), la Nintendo Switch 1 (qui a déjà fait ses adieux) et la Xbox Series (à cause de la situation que l'on connaît).
Circana comme the Game Business ont donc dressé un rapide bilan.
Au Royaume-Uni :
1) PlayStation 5 (62 % des ventes hardware lors du Black Friday)
2) Nintendo Switch 2 (23%)
3) Xbox Series (10%)
4) Nintendo Switch 1 (5%)
- Les ventes PS5 en hausse de 16% par rapport au Black Friday 2024.
- Meilleure semaine de la PS5 Pro (en dehors du lancement).
Aux USA :
1) PlayStation 5 (47%)
2) Nintendo Switch 2 (24%)
3) Android Nex Playground
4) Xbox Series
Être 4ème aux USA sur un marché à 3 acteurs c’est fort…
Et y a d'autres raisons
Nintendo Switch 2 qui l'emporte, suivi par l'Android Nex Playground, et la PS5 Slim 1To.
Plus précisément pack MK pour la Switch 2
Modèle DE pour la PS5
Et c'était la semaine qui se terminait le 22
Rien a voir avec le BF
Black Friday 2022
NS1 : 61k
X/S : 58k
PS5 : 26k
Black friday 2023
PS5 : 82.5k (+217.3%)
X/S : 58k (=)
NS1 : 54k (-11.5%)
Black friday 2024 (estimation)
PS5 : > 83k
NS1 : > 41k
X/S : > 22k
Black friday 2025
PS5 : ~97k
NS2 : ~36k
X/S : ~16k
NS1 : ~8k
Sinon la PS5 au Royaume uni "avec des ventes en volume en hausse de 16 % sur un an." pas 7%.
Espagne
Black friday 2025
PS5 : 65k
NS2 : 30k
NS1 : 4.5k
Meta Quest 3 : 1.4k
PSVR2 : 1.2k
X/S : 0.7k
Asus RA: 0.38k
Legion GO: 0.2k
Erf à la base VGC avait titré que c'était le Black Friday mais a du modifié depuis, surtout que le rapport était effectivement tombé y a quelques jours seulement.
Et en se basant sur les rapports trimestriels la rentabilité globale est maintenue pour le segment Gaming & Network Services en général d'ailleurs c'est ce qui a permis de faire une génération record éclipsant les 4 premières réunies, et malgré une détérioration des marges sur le hardware PS5 qui est due à des facteurs externes comme la faiblesse du yen ou l'inflation de certains composants Sony continue de faire des marges dessus.
c'est quoi cette merde !!! cette imitation bas de gamme de kinect se vends mieux que la xbox series. C'est de la folie en plus aux usa
Merci pour t'es réponses
Par exemple aux states, la PS5 Slim DE 825GB est vendue durant le BF à $399 qui en réalité c'est juste son prix initial de 2020.
La PS5 Slim disque c'est $450 on peut dire que c'est -100 après le passage à 549 mais en vrai c'est juste -50 par rapport aux 499 de 2020.
Et tant qu'on a pas une maj direct de Sony qui parle de pertes dues aux promos de 2025 c'est impossible à savoir, mais sur les rapports trimestriels passés rien ne l'indique.
Gagner alors qu'elle a peut-être eu la plus grosse ristourne...
En vrai rien d'étonnant. La switch2 trop jeune, la switch trop vielle (et qui n'en a pas....) et la xbox....ben compliqué....
senseisama C'est le plus récent que j'ai trouvé (page 2) :
A: In the second quarter, the impact of foreign exchange rates, the impact of increased sales of network services and a decrease in SG&A expenses driven primarily by lower M&A costs contributed to our ability to achieve a relatively high operating income margin. Regarding its sustainability, if the performance of network services and first party software remains strong, we think we can maintain a high profit margin overall. As for the impact of rising memory prices on hardware profitability, for this fiscal year, components have already been secured, so there will be no impact. Since rising component prices may impact hardware profitability, we are monitoring market trends carefully. However, when considering that the PS5 install base will expand further from next fiscal year onward, we think that it is important to focus not so much on minimizing the future impact on hardware profitability but on building a revenue foundation on which we can monetize the community we have already secured.
R : Au deuxième trimestre, l'impact des taux de change, l'augmentation des ventes de services réseau et la baisse des frais généraux et administratifs, principalement due à la diminution des coûts de fusion-acquisition, ont contribué à notre capacité à atteindre une marge d'exploitation relativement élevée. En ce qui concerne sa durabilité, si les performances des services réseau et des logiciels propriétaires restent solides, nous pensons pouvoir maintenir une marge bénéficiaire élevée dans l'ensemble. Quant à l'impact de la hausse des prix de la mémoire sur la rentabilité du matériel, pour cet exercice, les composants ont déjà été achetés, il n'y aura donc pas d'impact. Étant donné que la hausse des prix des composants peut avoir un impact sur la rentabilité du matériel, nous surveillons attentivement les tendances du marché. Toutefois, compte tenu du fait que la base installée de PS5 va continuer à s'étendre à partir du prochain exercice, nous pensons qu'il est important de ne pas se concentrer tant sur la minimisation de l'impact futur sur la rentabilité du matériel que sur la mise en place d'une base de revenus permettant de monétiser la communauté que nous avons déjà acquise.
Merci aux douces promos
Nintendo, malgré sa braderie sur la Switch 2 a dérapé et s’est mangé le mur Playstation
Et dans un an pile, Nintendo va se manger le mur Rockstar
Alors que côté playstation, la ps4 est devenu moins interessante car la ps5 est bien rentré maintenant.
Ça doit changer chez les proS de voir Sony devant pour une fois, ça ce vois que tu n'a pas l'habitude, voir Sony faire quasiment même des remise de 200 euros dans certains magasins
En tout cas les jeux firt party de Sony n'ont pas trop mis dans le mur a Nintendo tellement il en a, c'est encore call Of et FIFA et qui font le boulot depuis 15 ans sur les console PlayStation, tu m'étonne que Sony ne fort plus qu'un jeu par an
senseisama Bradée est peut-être un grand mot mais ici tu pouvais la trouver assez facilement à 399 euros et à moins de 435 euros avec Mario Kart World, merci à CDiscount, FNAC, Amazon, etc...
bignstarfox Allez, soit beau joueur et laisse un peu Sony briller, si tu veux te réconforter, regarde les Tops Japon
Ah mais après, je suis d’accord avec toi, les jeux first-party brillent par leur absence (il y a quand même Ghost Of Yotei) mais comme tu dois t’en douter, le meilleur reste à venir ( Wolverine, Intergalactic)... et oui, faire des AAA, c’est très très long
Oui après c'est de bonne guerre, chacun défend ces party, Nintendo a tellement fait souffrir depuis 8 ans et avec la Switch, 154 millions de console vendu et 1 milliard de jeux 100% Nintendo, Nintendo c'est a tout les éditeurs et constructeur qui on mis la misère, aucun constructeur de jeu vidéo n'a fait une telle prouesse, après c'est bien pour la PS5, moi j'ai juste la PS portal ça me va amplement
Nintendo n'a pas besoin du black friday 1 fois à l'année pour démolir la concurrence
Nintendo a juste changer de stratégie, savoir vendre des console de salon et console portable pendent la même année, c'est pas donnée a tout le monde, La preuve Sony a arrêté les frais avec l'échec de la psvita
Je t'invite à voir ce sue nintendo a terminé de jeu sur Switch, 1 milliard de jeu 1 milliard de jeu firt party vendu sur les 1,4 milliard de jeu, , tu aura beau a réunir tout les jeux firt party Sony depuis la PS1 a la PS5 ou tu les studios acheté par Sony, tu n'arriveras jamais a un telle résultats, Sony avais littéralement tuer la concurrence avec la PS2, et pour moi la meilleure console de Sony
bignstarfox Ou tu vois 1 milliard de jeu firt party vendu sur les 1,4 milliard ?
Au 31 marts 2025, il y avait 641M de jeux 1st Party sur les 1391M, donc même en ajoutant les 2 derniers trimestres manquants on est toujours loin.