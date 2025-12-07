Aux USA comme au Royaume-Uni, la PS5 remporte (largement) le Black Friday 2025 Aux USA comme au Royaume-Uni, la PS5 remporte (largement) le Black Friday 2025

Sans grande surprise, la PlayStation 5 ressort gagnante du Black Friday 2025 dans les territoires anglo-saxons, aucune autre console ne pouvant rivaliser avec cette période d'offres, que ce soit la Nintendo Switch 2 (trop jeune pour que les revendeurs puissent permettre des soldes), la Nintendo Switch 1 (qui a déjà fait ses adieux) et la Xbox Series (à cause de la situation que l'on connaît).



Circana comme the Game Business ont donc dressé un rapide bilan.



Au Royaume-Uni :



1) PlayStation 5 (62 % des ventes hardware lors du Black Friday)

2) Nintendo Switch 2 (23%)

3) Xbox Series (10%)

4) Nintendo Switch 1 (5%)



- Les ventes PS5 en hausse de 16% par rapport au Black Friday 2024.

- Meilleure semaine de la PS5 Pro (en dehors du lancement).



Aux USA :



1) PlayStation 5 (47%)

2) Nintendo Switch 2 (24%)

3) Android Nex Playground

4) Xbox Series