Until Dawn ''Remake'' : Ballistic Moon a officiellement fermé ses portes

Il y a tout juste un an, Tom Henderson évoquait la fermeture du studio Ballistic Moon suite à l'échec du « remake » demais il aura donc fallu attendre seulement aujourd'hui pour obtenir une confirmation pleinement officielle par un document remis aux autorités UK.Une bien courte histoire pour la boîte (ce fut leur seul jeu) et si l'idée d'une refonte de ce qui reste la meilleure production Supermassive n'était pas une mauvaise idée, surtout en parallèle de l'adaptation cinématographique (c'était bof hein ?), on continue de se demander ce qui a pu passer par la tête de PlayStation à réclamer 70 balles pour ça.Notons que sauf rumeur contraire, le studio Firesprite bosserait sur un, sous Unreal Engine 5.