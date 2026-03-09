recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Until Dawn ''Remake'' : Ballistic Moon a officiellement fermé ses portes
Il y a tout juste un an, Tom Henderson évoquait la fermeture du studio Ballistic Moon suite à l'échec du « remake » de Until Dawn mais il aura donc fallu attendre seulement aujourd'hui pour obtenir une confirmation pleinement officielle par un document remis aux autorités UK.

Une bien courte histoire pour la boîte (ce fut leur seul jeu) et si l'idée d'une refonte de ce qui reste la meilleure production Supermassive n'était pas une mauvaise idée, surtout en parallèle de l'adaptation cinématographique (c'était bof hein ?), on continue de se demander ce qui a pu passer par la tête de PlayStation à réclamer 70 balles pour ça.

Notons que sauf rumeur contraire, le studio Firesprite bosserait sur un Until Dawn 2, sous Unreal Engine 5.

0
Qui a aimé ?
publié le 09/03/2026 à 22:50 par Gamekyo
commentaires (8)
ravyxxs publié le 09/03/2026 à 23:11
Quel mauvais remake, les temps de réaction entre perso m'a fait quitter le jeu, aussi lent que l'original, à quoi ça sert de l'appeler remake ? Rien est fluide dans ce jeu
adamjensen publié le 09/03/2026 à 23:36
J'ai fait la version d'origine et j'avais bien aimé.
Mais je l'avais acheté à 15 euros, et j'aurais préféré qu'il en fasse 10.
Alors le mettre au prix fort, ils avaient aucune chance.
Surtout pour un film interactif.
Et personne n'avait demandé une réédition.
taiko publié le 10/03/2026 à 06:15
J'avais beaucoup apprécié l'original.
J'ai tenté le remake, ça m'est tombé des mains. Fallait le moderniser sinon aucun intérêt d'en faire un remake.
xynot publié le 10/03/2026 à 06:29
Le remake plein pot en même temps, y'a que les fans de Tlou qui peuvent mordre à ce type de pratique
mooplol publié le 10/03/2026 à 07:08
Sony a des problèmes avec les tarifs. Ils se prennent pour Nintendo mais n'ont pas leurs licences
vohmp publié le 10/03/2026 à 07:14
adamjensen pareil je l'avais pris à 10€ en occaz c'était simpatoche mais de là à payer 70€. Je sais plus les tarifs mais les little hope et compagnie c'était dans les 40€ neuf c'est déjà plus correct.
adamjensen publié le 10/03/2026 à 10:40
vohmp
zboubi480 publié le 10/03/2026 à 12:29
Sony ferme encore un de ses studio ??
Ça commence a faire beaucoup en peu de temps la.....
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Until Dawn
2
Ils aiment
Nom : Until Dawn
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Ballistic Moon
Genre : Narration
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo