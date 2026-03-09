Until Dawn ''Remake'' : Ballistic Moon a officiellement fermé ses portes
Il y a tout juste un an, Tom Henderson évoquait la fermeture du studio Ballistic Moon suite à l'échec du « remake » de Until Dawn mais il aura donc fallu attendre seulement aujourd'hui pour obtenir une confirmation pleinement officielle par un document remis aux autorités UK.
Une bien courte histoire pour la boîte (ce fut leur seul jeu) et si l'idée d'une refonte de ce qui reste la meilleure production Supermassive n'était pas une mauvaise idée, surtout en parallèle de l'adaptation cinématographique (c'était bof hein ?), on continue de se demander ce qui a pu passer par la tête de PlayStation à réclamer 70 balles pour ça.
Notons que sauf rumeur contraire, le studio Firesprite bosserait sur un Until Dawn 2, sous Unreal Engine 5.
Mais je l'avais acheté à 15 euros, et j'aurais préféré qu'il en fasse 10.
Alors le mettre au prix fort, ils avaient aucune chance.
Surtout pour un film interactif.
Et personne n'avait demandé une réédition.
J'ai tenté le remake, ça m'est tombé des mains. Fallait le moderniser sinon aucun intérêt d'en faire un remake.
Ça commence a faire beaucoup en peu de temps la.....