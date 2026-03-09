Valve promet que la Steam Machine et le Steam Frame sortiront cette année

Après avoir parlé d'un simple « espoir » dans son communiqué du bilan 2025, causant larmes et désarroi chez la communauté, Valve revient en urgence au micro pour déclarer qu'il s'agissait d'une erreur dans le texte et que, PROMIS, la STEAM Machine et le STEAM Frame (le casque VR autonome) sortiront bien en 2026, qu'importe les problèmes de production liés à la pénurie de RAM. Pas de report en 2027 donc.Après à quel prix et surtout avec quel stock, c'est une autre histoire.La précédente déclaration du constructeur avait néanmoins laissé entendre qu'une sortie pour le premier semestre n'était plus à l'ordre du jour et que le prix devrait être plus élevé que ce qui était souhaité au départ.Patience, et on continue de croiser les doigts pour que la STEAM Machine s'accompagnera d'un « certain jeu » pour bien marquer le coup. Et le média avec.