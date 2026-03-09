recherche
Valve promet que la Steam Machine et le Steam Frame sortiront cette année
Après avoir parlé d'un simple « espoir » dans son communiqué du bilan 2025, causant larmes et désarroi chez la communauté, Valve revient en urgence au micro pour déclarer qu'il s'agissait d'une erreur dans le texte et que, PROMIS, la STEAM Machine et le STEAM Frame (le casque VR autonome) sortiront bien en 2026, qu'importe les problèmes de production liés à la pénurie de RAM. Pas de report en 2027 donc.

Après à quel prix et surtout avec quel stock, c'est une autre histoire.

La précédente déclaration du constructeur avait néanmoins laissé entendre qu'une sortie pour le premier semestre n'était plus à l'ordre du jour et que le prix devrait être plus élevé que ce qui était souhaité au départ.

Patience, et on continue de croiser les doigts pour que la STEAM Machine s'accompagnera d'un « certain jeu » pour bien marquer le coup. Et le média avec.

publié le 09/03/2026 à 20:51 par Gamekyo
commentaires (8)
negan publié le 09/03/2026 à 20:54
Du coup l'annee prochaine HL3 sur Xbox
k13a publié le 09/03/2026 à 21:02
J'ai surtout hâte de connaitre les prix pour la Steam Machine et le Steam Frame. HL3 serait un excellent jeu pour promouvoir les deux. HL3 en VR je serais vraiment partant, HL Alyx était excellent mais HL3 serait encore meilleur c'est certain.
torotoro59 publié le 09/03/2026 à 21:02
Avec half life 3 a la sortie popopoooo, si seulement
shambala93 publié le 09/03/2026 à 21:11
J étais hype mais le projet Hélix est arrivée et elle sera sûrement plus puissante.
51love publié le 09/03/2026 à 21:20
Avec les coût de production de la PS6 qui aurait pris 100 dollars, ça donne une idee du potentiel casse tête auquel Valve doit faire face en ce moment.

Car 100 balles de plus, ça peut changer bcp plus chose, pas de chance.

D'autant ça retardé Half Life 3 foutu IA
marcelpatulacci publié le 09/03/2026 à 21:24
J'ai lu Skip machine...
yanssou publié le 09/03/2026 à 21:28
Tellement hâte, pareil pour la manette
sardinecannibale publié le 09/03/2026 à 21:32
Le Steam Frame m'intéresse. J'espère un prix contenu malgré tout.
