En douce, Shinji Mikami prépare un nouveau AAA avec son nouveau studio

La retraite de Shinji Mikami n'est pas encore arrivée, l'homme s'amusant tel Hideo Kojima à constamment réclamer « un dernier jeu », et c'est ainsi que l'on apprend la présence de l'homme chez « Unbound Games », société fondée dans l'ombre en 2023 suite à son départ de chez Tango Gameworks.



Le studio japonais n'a actuellement que 50 employés mais compte tripler ses effectifs dans les temps à venir, dans le but premier de créer un bon AAA issu d'une licence neuve, sous Unreal Engine 5, et à l'attention du trio PC/PS5/XBS, tout en mettant sur papier des idées pour des productions moindres quand l'occasion se présentera.



Pour cette nouvelle aventure, il est notamment accompagné par Masato Kimura (collègue de chez Tango Gameworks ayant produit Ghostwire Tokyo et Hi-Fi Rush), qui préfère prévenir que le but n'est pas de rivaliser avec la démesure des productions occidentales niveau budget, et que l'on parlera plus exactement d'un AAA dans la forme mais avec du contenu AA.



En gros la même chose qu'un Samson : A Tyndalston Story, en espérant néanmoins qu'à l'instar de ce dernier, le prix de vente sera adaptée en conséquence (après on a le temps de le voir venir…).