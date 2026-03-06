Super Mario Galaxy (le film) : rendez-vous le 9 mars pour la dernière bande-annonce Super Mario Galaxy (le film) : rendez-vous le 9 mars pour la dernière bande-annonce

Nous sommes à moins d'un mois du lancement au cinéma de Super Mario Galaxy : Le Film et Nintendo ne résiste pas à l'envie de nous gâcher d'autres surprises (ce qui ne fut aucunement dommageable sur le box-office du premier) avec la tenue d'un nouveau Direct dédié ce 9 mars (heure encore non précisée mais sûrement 15h00), pile pour la semaine du Mario Day.



Comme d'habitude, ne vous attendez à RIEN concernant les jeux, l'heure n'étant pas venue pour annoncer du neuf. Mais on patiente.