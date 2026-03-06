recherche
Super Mario Galaxy (le film) : rendez-vous le 9 mars pour la dernière bande-annonce
Nous sommes à moins d'un mois du lancement au cinéma de Super Mario Galaxy : Le Film et Nintendo ne résiste pas à l'envie de nous gâcher d'autres surprises (ce qui ne fut aucunement dommageable sur le box-office du premier) avec la tenue d'un nouveau Direct dédié ce 9 mars (heure encore non précisée mais sûrement 15h00), pile pour la semaine du Mario Day.

Comme d'habitude, ne vous attendez à RIEN concernant les jeux, l'heure n'étant pas venue pour annoncer du neuf. Mais on patiente.
publié le 06/03/2026 à 14:01 par Gamekyo
saram publié le 06/03/2026 à 14:14
Ils vont nous montrer tout le film avant sa sortie au final ?
churos45 publié le 06/03/2026 à 14:21
Je ne regarde plus rien, la première BA m'a suffit
cail2 publié le 06/03/2026 à 14:23
Pareil, trop de bande annonces tuent l'attente...
cyr publié le 06/03/2026 à 14:26
Mouai.......si les gens qui iront le voir passe un bon moment, c'est le principal.
Mais perso.....j'irais pas le voir.
rocan publié le 06/03/2026 à 14:31
Ils font comme le premier, un teaser et 2 Directs, non?
judebox publié le 06/03/2026 à 14:33
Euh.... Nintendo ?? Ohéééé! Des jeux svp !
Merci
ouroboros4 publié le 06/03/2026 à 14:54
Encore
yanssou publié le 06/03/2026 à 14:57
Nintendo s'est reconverti dans le cinéma.
