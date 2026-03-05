Pragmata : trailer + date de sortie (un peu) avancée
Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient Pragmata
avec une certaine impatience : Capcom nous annonce par surprise une avancée de la date de sortie, pas trop non plus, mais quand même d'une semaine.
Le titre sortira donc le 17 avril (au lieu du 24), et on fête cela avec une nouvelle bande-annonce tout juste diffusée dans le cadre du dernier Spotlight.
publié le 05/03/2026 à 22:16 par Gamekyo
On verra le Meta, mais le jeu a tellement été hype, que même si le scénario est dégueulasse,il s'en sortira. Après avoir 10 heures de jeu dans les mains, les gars l'ont dit, c'est une expérience spécial, ni excellente, ni médiocre, un juste milieu mais avec son lot, encore une fois, de confusion.
C'est un gros bac à sable où tu fous le sbeul, un peu comme un Just Cause, voilà. Les quêtes annexes sont archi mauvaise et classique, à base de Fedex j'ai perdu mon mouton, tu vas le chercher dans un camp de bandit. Ils ont fait il me semble au moins 5 quêtes annexes, toutes mauvaises. Bonne chose c'est qu'on te tient pas la main, ça c'est cool. Le monde est vivant, ça bouge bien, y a pas de gens stoïque. Tu vas vers eux, pas mal réagisse. Ca fait très Dragon Dogma.
Des énigmes pas intuitif. Des choix de donjon , bizarre, genre des fois tu peux pas sauter d'un point à un autre, tu dois viser un point spécifique et le perso saute, c'est très dirigiste dans les donjons, du coup je me demande si c'est pas un choix artistique parce que les devs avaient la flemme de faire un trou où si tu tombes t'es dans un passage et tu remontes en gros, comme dans un AC par exemple, non là, tu peux pas tomber, tu dois viser soit un pillier ou le sol en face pour que ton personnage saute. 2026 jamais vu une connerie du genre dans un jeu.
Niveau voix le taf est bon voir très bon, on est pas dans du Kingdom Come D2, c'est largement mieux.
Niveau gameplay c'est....OK, des choix bizarre, pas de QTE mais des combinaisons de touche qui n'ont aucun sens, genre si tu veux parer une attaque au lieu de mettre un truc simple comme L1 pour parer, tu vas devoir appuyer plus d'une touche, con quoi. Tu peux contrôler un dragon et le combattre un Mecha, me demande pas pourquoi lol. Y a des puzzles avec les effets haptik de la DS5 où tu dois tourner des portes avec le stick, là aussi, pas intuitif.
Visuellement c'est très très propre et ça tourne bien, pas mal de clipping, mais ça sera corrigé, le jeu tourne très bien sur PC,et sur PS5 Pro aussi apparement.
J'ai oublié quelque petit détail, comme le monde dans le ciel, confus dans tous les sens du terme, d'un point de vue puzzle et scénario, aucun sens, mais encore une fois, si tu résout des puzzles sans faire appel à deux devs qui eux par la suite ferons appel à un autre lol, tu devrais aimer.
Pragmata
