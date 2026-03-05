Par un soir comme un autre, Microsoft officialise sa Xbox Next Gen (nom de code + logo)

Y en a quelques-uns qui doivent s'amuser à qui aura la communication la plus bizarre, et Microsoft souhaite montrer à Sony qui est le vrai patron : pire qu'une annonce de date après un State of Play, pire qu'un reveal dans le PS Blog, voici maintenant l'officialisation du nom de code et logo de la Next Gen de manière totalement random. Un 5 mars au soir, comme ça.Bon en vérité, c'est surtout que les nouveaux responsables de la branche Xbox veulent pleinement rassurer sur le fait que la marque ne stoppera pas le hardware, et c'est comme cela que l'on parlera désormais de la Xbox Next Gen comme le, une machine qui (c'est désormais officiel) permettra de jouer à la fois à des jeux consoles et PC.Voilà.UPDATE :- Davantage d'infos (mais ne vous attendez pas à trop non plus) la semaine prochaine durant la GDC.