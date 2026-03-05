recherche
News / Blogs
Par un soir comme un autre, Microsoft officialise sa Xbox Next Gen (nom de code + logo)
Y en a quelques-uns qui doivent s'amuser à qui aura la communication la plus bizarre, et Microsoft souhaite montrer à Sony qui est le vrai patron : pire qu'une annonce de date après un State of Play, pire qu'un reveal dans le PS Blog, voici maintenant l'officialisation du nom de code et logo de la Next Gen de manière totalement random. Un 5 mars au soir, comme ça.

Bon en vérité, c'est surtout que les nouveaux responsables de la branche Xbox veulent pleinement rassurer sur le fait que la marque ne stoppera pas le hardware, et c'est comme cela que l'on parlera désormais de la Xbox Next Gen comme le Project HELIX, une machine qui (c'est désormais officiel) permettra de jouer à la fois à des jeux consoles et PC.

Voilà.

UPDATE :
- Davantage d'infos (mais ne vous attendez pas à trop non plus) la semaine prochaine durant la GDC.

9
Qui a aimé ?
mithrandir, spartan1985, shockadelica, newtechnix, skuldleif, elcidfx, danzkzu, junaldinho, ouken
publié le 05/03/2026 à 20:18 par Gamekyo
commentaires (65)
negan publié le 05/03/2026 à 20:23
ça et IG qui te balance la date de Wolverine comme un cheveu sur la soupe.

Le JV il a changé
skuldleif publié le 05/03/2026 à 20:26
lets go
shanks publié le 05/03/2026 à 20:27
J'aime me dire qu'elle fera tourner Half Life 3 quoi qu'il arrive
mithrandir publié le 05/03/2026 à 20:30
Confirmation des jeux PC donc c'est du day one ! Dawn of War 4, Olden Era sur console, je suis refait !
negan publié le 05/03/2026 à 20:31
Va falloir arrêter de faire payer pour le multijoueur du coup avec l'ouverture PC .
manix publié le 05/03/2026 à 20:33
c'est un pc non évolutif quoi. elle sera surement au top niveau qualité/prix
skuldleif publié le 05/03/2026 à 20:34
permettra de jouer à la fois à des jeux consoles et PC

je trouve que c'est une information capital qui mériterait d'etre en gras a défaut d'etre dans le titre , c'est meme l'information la plus importante

c'est inédit
ca implique sans doute aussi un abandon du online payant
ducknsexe publié le 05/03/2026 à 20:36
Si ont peut faire tourné tout nos jeux physique xbox première du nom, puis 360, série S et X sur la prochaine helix.
skuldleif publié le 05/03/2026 à 20:37
negan totalement et ca pourrait aussi constituer un argument différenciateur vis a vis de playstation ,encore faut il qu'ils le fassent savoir (marketing)
cyr publié le 05/03/2026 à 20:37
shanks en 16k, 240 fps sans bronché
cyr publié le 05/03/2026 à 20:39
negan c'est le genre de truc qui pourrait grandement me plaire.

Après je me demande si sony va laisser microsoft prendre de l'avance......ça rappellera la génération ps360......
raioh publié le 05/03/2026 à 20:47
Negan n'empêche ça serait un argument de ouf
shanks publié le 05/03/2026 à 20:50
Si elle arrive vite, la Helix sera techniquement le premier "PC" à avoir GTA VI
nobleswan publié le 05/03/2026 à 20:50
Pas de soucis avec le Hardware et les possibilités qu'elle proposera.

Maintenant l'idée c'est de pas reproduire les erreurs catastrophiques de la gen Séries S/X et peut-être de redevenir un peu plus combatif, si c'est pas trop demandé.
jaysennnin publié le 05/03/2026 à 20:50
vu le timing de l'annonce et la rumeur de l'arrêt des jeux solos de sony sur PC, on peut maintenant être sûrs que c'est ce n'est pas pour une question de rentabilité que sony arrête les jeux solos sur PC / steam
myki publié le 05/03/2026 à 20:51
le timing me fais penser aussi que voila pourquoi les rumeurs sur l'arret des jeux solo Sony sur pc, ca fait sens en tout cas, sinon perso j'aime bien l'idée , si ca se trouve ca va commencer a percer sur des marchés très pc comme la chine ou autres.
myki publié le 05/03/2026 à 20:53
jaysennnin putain je te jure j'ai pas copier.
gat publié le 05/03/2026 à 20:54
Les mecs peuvent faire une Next Gen avec la trilogie Mimie Mathy que skuldleif va trouver ça prodigieux
wickette publié le 05/03/2026 à 20:55
myki
C'est pas que ça, ils analysent tout le temps pleins de données pour ces décisions

tu vois les ventes hardware consoles qui baissent année sur année, les jeux PC qui se vendent mal, xbox effectivement qui va faire du PC une "console", forcément ça cogite mais je pense quand même que t'as eu pleins de paramètres

Les joueurs PC ils s'en plaignent s'ils veulent, pas grand monde a acheté TLOU, Spiderman 2 etc.
aeris297 publié le 05/03/2026 à 20:56
Bon en vérité, c'est surtout que les nouveaux responsables de la branche Xbox veulent pleinement rassurer sur le fait que la marque ne stoppera pas le hardware

Comme Satoru Iwata qui avait annoncé la NX pour rassurer sur le fait que Nintendo ne stoppera pas le hardware, suite a l'annonce de faire des jeux mobile avec Dena comme partenaire. Par contre on n'avait pas eu droit a un logo ni un teaser
51love publié le 05/03/2026 à 20:56
negan le multi gratuit, le catalogue PC, ce sont des leviers non négligeables qu'il reste à Xbox pour tenter de regrignotter des parts à Playstation, dans un premier temps aux USA, puis potentiellement plus tard ailleurs.

Mais ça va dépendre du prix.

Parait qu'ils pourraient faire plusieurs modèles en plus du modèle premium, dont potentiellement des moins honéreux pour le grand public.

Ils repartent de rien c'est certains, mais leur stratégie actuelle de viser salon+pc est largement plus futurproof sur le papier que celle de Playstation en l’état.

Maintenant a voir si le potentiel se matérialisera en succes dans les 10 ans, j'ai tout de meme bcp de doute.

gat lol:
skuldleif publié le 05/03/2026 à 20:58
gat sony a bien fait une next gen avec knacky et t'a signer non?
jaysennnin publié le 05/03/2026 à 20:59
myki les grands esprits se rencontrent
51love publié le 05/03/2026 à 21:01
myki jaysennnin bien sur que tout est lié, y'a pas besoin d'avoir fait 10 ans en ecole de marketing pour le comprendre

Y'a au moins un mec tres bien placé dans l'industie, l'ancien CEO de Blizzard je crois je sais plus son nom, qui a confirmé sur internet que l'arret des jeux solo c'est une reponse a l'arrivée de Steam dans les salon.

Et particulierement le timing, ou toute les infos tombent a quelques semaines / jours d'intervals.

Sony le dirait de ses propres mots que ça pourrait pas etre plus clair.
newtechnix publié le 05/03/2026 à 21:02
Ils doivent reprendre le narratif en faisant mine d'aller vers l'avant, c'est déjà un bon point

Mais le public va t-il répondre présent:

après la bérézina de la série X/S et au moment stratégiquement hyper tendu de la hausse des prix des composants qui font qu'on imagine déjà un prix assez déplaisant.

wait'n see donc ...j'espère qu'ils ont une pihlosophie forte un truc fort à présent ( comme la wimote...)

Je m'avance un peu mais on est sans doute face à se constitue surement l'ultime proposition de Microsoft dans le monde du JV...en cas d'échec ils fermeront tout et revendront ce qui peut l'être.
skuldleif publié le 05/03/2026 à 21:02
jaysennnin myki dinguerie
newtechnix publié le 05/03/2026 à 21:05
shanks effectivement si le timing est le bon il auront une killer app en superior version cela peut jouer si le résultat se voit à l'écran clairement.
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:05
newtechnix pour moi avec une console à 1000 euros voie plus
Zero exclusivité
Et une image de la marque Xbox qu'ils ont anéantie sur cette génération ils vont droit dans le mur
newtechnix publié le 05/03/2026 à 21:07
ouroboros4 je trouve cela passionnant cela à un goût un peu ancien de guerre des consoles.
51love publié le 05/03/2026 à 21:09
ouroboros4 Elle aura au moins des exclusivités temporaire sur les jeux potentiellement system seller pour inciter la masse a passer à la caisse a la sortie pendant les campagne marketing.

mais oui, ils partent de tres loin, d'un coté j'y crois pas, d'un autre je me dis qu'ils ont déjà touché le vente sur la vente hardware (sauf si c'est vendu 1000€ )
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:10
51love si ils avaient pas autant abîmé leur image sur cette génération.
Mais le mal est fait.
judgedredd publié le 05/03/2026 à 21:11
Ouroboros4 Chut vient pas détruire ce moment ou tu seras jugé coupable pour être un pro S, enfin une bonne nouvelle côté Xbox
J'ai hâte de voir la bête comme beaucoup
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:12
newtechnix sauf les prix qui ont bien changer
gat publié le 05/03/2026 à 21:12
skuldleif Je joue sur One X abruti d’Amine
51love publié le 05/03/2026 à 21:15
le fond sur la vente hardware*

ouroboros4 le mal est fait et ça fait 2 generations.

Apres, au moins sur la partie software, il y a deja du mieux, bien aidé par tous les rachats.

Et le public à souvent la mémoire courte.

On a vu des changement de leadership d'une generation a l'autre s'operer très rapidement.

Le monde du JV d'ajd est tres different de celui d'il y a 10 ans, et il ne sera pas celui de demain non plus.
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:19
51love C'est juste que sans réel exclusivité et une console à 1000 dollars voir plus je suis pas quel genre de public ils visent...
zboubi480 publié le 05/03/2026 à 21:23
Le renouveau du jeu video...notre manière de consommer les jeux avait déjà bien été bousculée avec le Game Pass mais la, un accès aux jeux console + PC, tous les stores, rétro-compatibilité console sur 4 générations, le quick resume, les consoles/PC portable, le cloud, les online gratuit ...putain mais le rêve
Et pour finir, GTA VI dans sa meilleure version....
51love publié le 05/03/2026 à 21:26
ouroboros4 je vais attendre de voir la proposition avant de juger.

Mais je les vois pas nécessairement sortir tous leurs jeux sur PS, surtout avec un PC qui mange des parts de marché année apres année, et encore moins day one.

Donc l'effet exclusivité n'est pas negligeable non plus.

Mais le succes d'une console est liée a plein de facteurs pas que les exclusivités, mais globalement la qualité de son catalogue, le soutient des tiers (probleme résolu avec le PC), le prix, le timing de sortie, le marketing, etc...
simbaverin publié le 05/03/2026 à 21:28
zboubi480 Il y a pas de choses qui me font rêver dans ce que tu dis …..Donc pas trop d’accord avec ce que tu dis…..
skuldleif publié le 05/03/2026 à 21:29
jez corden qui a eu bon sur tout la ligne concernant cette magnus a aussi dit que MS n'a pas annulé sa console portable "maison"
shambala93 publié le 05/03/2026 à 21:29
Imaginez des émulateurs…
simbaverin publié le 05/03/2026 à 21:31
51love Mais je les vois pas nécessairement sortir tous leurs jeux sur PS, surtout avec un PC qui mange des parts de marché année apres année, et encore moins day one.

Peut être que c’est le cas pour l’instant. Mais cela peut changer non ?
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:31
zboubi480 Mouais jamais je donne 1000 dollars voir plus pour ça
skuldleif publié le 05/03/2026 à 21:33
simbaverin deja de base pour l'intégralité des joueurs de jeux multi "premium" comme COD FIFA battlefield arc raiders etc.. cette helix peut se demarquer grace au online supposément gratuit
zboubi480 publié le 05/03/2026 à 21:33
simbaverin bah....comment te dire en restant poli.....que tu sois pas d'accord, je m'en fou complètement. Moi ca me fait kiffer ce Project Helix

ouroboros4 tu peux lire la phrase du dessus.....
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:34
zboubi480 Oui je dois lire quoi?
skuldleif publié le 05/03/2026 à 21:36
j'espere qu'a terme si ce n'est D1 ils auront une proposition dans les 600€ (en + de helix) , parcequ'avoir une console PC a ce prix peut etre un reel atout
thauvinho publié le 05/03/2026 à 21:39
Sur le papier c'est top. Rien que pour avoir tous les jeux exclu pc, le futur Goty Half Life 3 par exemple, c'est un sacré argument. Tout ça en gardant leur ludothèque xbox pour ceux qui sont encore sur Xbox. Le online gratuit ect...

Tout sur jouera sur le marketing, va falloir envoyer et ne pas dormir à ce niveau comme depuis une décennie.
oreillesal publié le 05/03/2026 à 21:44
Cette gen est complètement éclaté, elle n'a rien proposé et ça passe déjà à la suivante.
51love publié le 05/03/2026 à 21:46
simbaverin
Peut être que c’est le cas pour l’instant. Mais cela peut changer non ?


je pense que tout peut changer.

A defaut de prendre des parts de marché a Playstation, au contraire ils se sont faits piller, Xbox est bien content que ce soit le PC qui le fasse ses 10 dernieres années.

Quand tu vois que Capcom vient de déclarer que sur le premier Weekend, RE9 a fait 50% de ses ventes sur PC et qu'ils prévoient un renforcement de cette tendance dans le futur.. c'est pas un indicateur tres positif pour les jeux Xbox sur Playstation au final.

Car si Xbox peut capter avec sa nouvelle machine 60-70% du marché console + PC dans quelques années, ils vont pas se priver pour arrêter d'alimenter le concurrent direct en jeu.

Par contre, si Xbox ne progresse pas, que Sony arrive a se stabiliser vers les 40-50% de part de marché, ça va etre compliqué pour eux de les ignorer.

A l'inverse, si dans 5-10 ans, Playstation continue de perdre des parts de marché et se retrouve autour de 30%, ce sont eux qui auront bien du mal a maintenir une politique ou ils n’alimenteraient que leur plateforme.

On l'a déjà vu ses dernières années, c'est compliqué pour eux, alors qu'ils sont pourtant dans un fauteuil, mais la conjecture joue clairement contre cette politique.
sasquatsch publié le 05/03/2026 à 21:49
Ils pourraient intégrer steam...et là cela le fait...ou online gratos en plus...et des exclus...sinon en ce qui me concerne c'est mort...j'ai cru en la One...hormis Ori...pas grand chose d'exclus...j'ai cru en la séries X...oui sympa flight stimulateur et quelques avant premières comme Stalker et Indiana ou Lana...
Mais faudra faire plus pour la prochaine car j'ai arrêté d'y croire
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 21:50
51love Pour moi ce sera le prix.
Si Sony propose une PS6 à 700 euros et MS une Xbox à 1000 euros(voir plus) ils n'ont aucune chance
Sachant que la Steam Machine est dans l'ombre et qu'elle adopte visiblement la même stratégie
gamerdome publié le 05/03/2026 à 21:53
Xbox galère à imposer son gamepass et à le rendre rentable, mais là ils vont devoir faire le online gratuit et accueillir les autres store comme Steam ?
simbaverin publié le 05/03/2026 à 21:57
51love Oui je comprend ce que tu veux dire. Après, c’est à PlayStation d’inverser cette tendance. S’ils continuent comme ça, cela peut devenir chaud pour PlayStation.
D’ailleurs, si PlayStation fixe le prix de la PS6 à 700 euros comme le dit l’ami ouroboros4. Alors tu auras raison sur le fait que le PC va devenir petit à petit plus gros pour le part de marché. Cela sera une très mauvaise décision pour moi….
51love publié le 05/03/2026 à 22:03
simbaverin Le probleme de Playstation, c'est que le business du PC est bcp plus extensible et progresse plus vite que les autres à l'échelle mondiale.

C'es aussi l'architecture universelle vers laquelle les constructeurs s'orientent, et les editeur poussent afin d'eviter les portages sur des architectures differentes.

Ceci dit, la marque Playstation est extremement forte, et meme si elle perd en influence et continuera probablement de perdre encore un peu dans les 10 ans, je me fais pas de soucis pour eux, encore plus avec l'arrivée de GTA6 qui va etre un enorme bol d'air frais pour eux. Mais pas sur que dans le futur, ils auront a nouveau un tel coup de pouce de la part d'un jeu.
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 22:27
Ca c'est un coup d'épée dans l'eau vis à vis des départs.

Je ne vois que ça, un reveal voir même teaser d'une console a toujours été reservé à l'été où le plus d'audience possible pourra voir ton produit, ici, un Jeudi, random, on te sort ça...encore heureux ils l'ont pas fait un vendredi ou samedi où les gens sont occupés d'aller au resto, faire l'amour ou sortir en famille
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 22:29
Les commentaires Youtube sont dur n'empêche, je me demande si ça ne sera pas une concurrente à la machine de Steam. Une Powerhouse façon steam deck mais puissance fois 20.
51love publié le 05/03/2026 à 22:29
ravyxxs c'est pas faux c'est peut etre pour inciter les joueurs a changer de sujet, entre ça, Bluepoint, Microsoft et Sony veut concentrer sa fanbase sur des news qui va les rejouir
51love publié le 05/03/2026 à 22:31
ravyxxs Xbox va certainement vouloir placer leur produit dans la grande distribution, si ça sort a un prix au dela de 1000€, ils peuvent deja tous les rappeler
kratoszeus publié le 05/03/2026 à 22:31
Future flop series x bis
skuldleif publié le 05/03/2026 à 22:33
51love a la fnac ya des rog ally des MSI des legion, elles ont meme un stand ou tu peux les essayer alors que marketshare 0
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 22:35
ravyxxs c'est justement ce qui me fait peur.
La Steam Machine semble adopter la même stratégie tout en étant apparement sur la même longueur niveau prix.
La bataille risque d'être rude
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 22:39
skuldleif J'aurais bien voulu avoir ce produit, mais qu'ils aient se brosser avec leur prix.

ouroboros4 Faut bien que Microsoft se trouve un concurrent, rien à faire avec Sony, comme Phil l'a dit, la GDC est perdu pour XBOX, plus de course contre eux, mais contre les super puissant, comme Apple, Google,Amazon etc, et ici Steam et leur console. Y a à faire, mais le prix va jouer, le prix de la RAM aussi va faire peur....plusieurs éditions, standard, et premium....avec les prix qui vont avec...
alucardhellsing publié le 05/03/2026 à 23:13
ça sera la premiere fois que j'assiterais a une nouvelle guerre de console et specs en tout genre sans prendre partie pour l'un ou l'autre de cette futur next gen

Le monde des consoles depuis que je suis passé Full PC sera bien plus distrayant cette fois !

aaaah les com's de 200 com ç va fuser ! shanks prepare toi bien
khazawi publié le 05/03/2026 à 23:45
Encore un bide à venir
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Microsoft
105
Ils aiment
Nom : Microsoft
site officiel : https://live.xbox.com/fr-FR/Home
Copyright © Gamekyo