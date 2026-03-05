Par un soir comme un autre, Microsoft officialise sa Xbox Next Gen (nom de code + logo)
Y en a quelques-uns qui doivent s'amuser à qui aura la communication la plus bizarre, et Microsoft souhaite montrer à Sony qui est le vrai patron : pire qu'une annonce de date après un State of Play, pire qu'un reveal dans le PS Blog, voici maintenant l'officialisation du nom de code et logo de la Next Gen de manière totalement random. Un 5 mars au soir, comme ça.
Bon en vérité, c'est surtout que les nouveaux responsables de la branche Xbox veulent pleinement rassurer sur le fait que la marque ne stoppera pas le hardware, et c'est comme cela que l'on parlera désormais de la Xbox Next Gen comme le Project HELIX, une machine qui (c'est désormais officiel) permettra de jouer à la fois à des jeux consoles et PC.
Voilà.
UPDATE :
- Davantage d'infos (mais ne vous attendez pas à trop non plus) la semaine prochaine durant la GDC.
Le JV il a changé
je trouve que c'est une information capital qui mériterait d'etre en gras a défaut d'etre dans le titre , c'est meme l'information la plus importante
c'est inédit
ca implique sans doute aussi un abandon du online payant
Après je me demande si sony va laisser microsoft prendre de l'avance......ça rappellera la génération ps360......
Maintenant l'idée c'est de pas reproduire les erreurs catastrophiques de la gen Séries S/X et peut-être de redevenir un peu plus combatif, si c'est pas trop demandé.
C'est pas que ça, ils analysent tout le temps pleins de données pour ces décisions
tu vois les ventes hardware consoles qui baissent année sur année, les jeux PC qui se vendent mal, xbox effectivement qui va faire du PC une "console", forcément ça cogite mais je pense quand même que t'as eu pleins de paramètres
Les joueurs PC ils s'en plaignent s'ils veulent, pas grand monde a acheté TLOU, Spiderman 2 etc.
Comme Satoru Iwata qui avait annoncé la NX pour rassurer sur le fait que Nintendo ne stoppera pas le hardware, suite a l'annonce de faire des jeux mobile avec Dena comme partenaire. Par contre on n'avait pas eu droit a un logo ni un teaser
Mais ça va dépendre du prix.
Parait qu'ils pourraient faire plusieurs modèles en plus du modèle premium, dont potentiellement des moins honéreux pour le grand public.
Ils repartent de rien c'est certains, mais leur stratégie actuelle de viser salon+pc est largement plus futurproof sur le papier que celle de Playstation en l’état.
Maintenant a voir si le potentiel se matérialisera en succes dans les 10 ans, j'ai tout de meme bcp de doute.
gat lol:
Y'a au moins un mec tres bien placé dans l'industie, l'ancien CEO de Blizzard je crois je sais plus son nom, qui a confirmé sur internet que l'arret des jeux solo c'est une reponse a l'arrivée de Steam dans les salon.
Et particulierement le timing, ou toute les infos tombent a quelques semaines / jours d'intervals.
Sony le dirait de ses propres mots que ça pourrait pas etre plus clair.
Mais le public va t-il répondre présent:
après la bérézina de la série X/S et au moment stratégiquement hyper tendu de la hausse des prix des composants qui font qu'on imagine déjà un prix assez déplaisant.
wait'n see donc ...j'espère qu'ils ont une pihlosophie forte un truc fort à présent ( comme la wimote...)
Je m'avance un peu mais on est sans doute face à se constitue surement l'ultime proposition de Microsoft dans le monde du JV...en cas d'échec ils fermeront tout et revendront ce qui peut l'être.
Zero exclusivité
Et une image de la marque Xbox qu'ils ont anéantie sur cette génération ils vont droit dans le mur
mais oui, ils partent de tres loin, d'un coté j'y crois pas, d'un autre je me dis qu'ils ont déjà touché le vente sur la vente hardware (sauf si c'est vendu 1000€ )
Mais le mal est fait.
J'ai hâte de voir la bête comme beaucoup
ouroboros4 le mal est fait et ça fait 2 generations.
Apres, au moins sur la partie software, il y a deja du mieux, bien aidé par tous les rachats.
Et le public à souvent la mémoire courte.
On a vu des changement de leadership d'une generation a l'autre s'operer très rapidement.
Le monde du JV d'ajd est tres different de celui d'il y a 10 ans, et il ne sera pas celui de demain non plus.
Et pour finir, GTA VI dans sa meilleure version....
Mais je les vois pas nécessairement sortir tous leurs jeux sur PS, surtout avec un PC qui mange des parts de marché année apres année, et encore moins day one.
Donc l'effet exclusivité n'est pas negligeable non plus.
Mais le succes d'une console est liée a plein de facteurs pas que les exclusivités, mais globalement la qualité de son catalogue, le soutient des tiers (probleme résolu avec le PC), le prix, le timing de sortie, le marketing, etc...
Peut être que c’est le cas pour l’instant. Mais cela peut changer non ?
ouroboros4 tu peux lire la phrase du dessus.....
Tout sur jouera sur le marketing, va falloir envoyer et ne pas dormir à ce niveau comme depuis une décennie.
je pense que tout peut changer.
A defaut de prendre des parts de marché a Playstation, au contraire ils se sont faits piller, Xbox est bien content que ce soit le PC qui le fasse ses 10 dernieres années.
Quand tu vois que Capcom vient de déclarer que sur le premier Weekend, RE9 a fait 50% de ses ventes sur PC et qu'ils prévoient un renforcement de cette tendance dans le futur.. c'est pas un indicateur tres positif pour les jeux Xbox sur Playstation au final.
Car si Xbox peut capter avec sa nouvelle machine 60-70% du marché console + PC dans quelques années, ils vont pas se priver pour arrêter d'alimenter le concurrent direct en jeu.
Par contre, si Xbox ne progresse pas, que Sony arrive a se stabiliser vers les 40-50% de part de marché, ça va etre compliqué pour eux de les ignorer.
A l'inverse, si dans 5-10 ans, Playstation continue de perdre des parts de marché et se retrouve autour de 30%, ce sont eux qui auront bien du mal a maintenir une politique ou ils n’alimenteraient que leur plateforme.
On l'a déjà vu ses dernières années, c'est compliqué pour eux, alors qu'ils sont pourtant dans un fauteuil, mais la conjecture joue clairement contre cette politique.
Mais faudra faire plus pour la prochaine car j'ai arrêté d'y croire
Si Sony propose une PS6 à 700 euros et MS une Xbox à 1000 euros(voir plus) ils n'ont aucune chance
Sachant que la Steam Machine est dans l'ombre et qu'elle adopte visiblement la même stratégie
D’ailleurs, si PlayStation fixe le prix de la PS6 à 700 euros comme le dit l’ami ouroboros4. Alors tu auras raison sur le fait que le PC va devenir petit à petit plus gros pour le part de marché. Cela sera une très mauvaise décision pour moi….
C'es aussi l'architecture universelle vers laquelle les constructeurs s'orientent, et les editeur poussent afin d'eviter les portages sur des architectures differentes.
Ceci dit, la marque Playstation est extremement forte, et meme si elle perd en influence et continuera probablement de perdre encore un peu dans les 10 ans, je me fais pas de soucis pour eux, encore plus avec l'arrivée de GTA6 qui va etre un enorme bol d'air frais pour eux. Mais pas sur que dans le futur, ils auront a nouveau un tel coup de pouce de la part d'un jeu.
Je ne vois que ça, un reveal voir même teaser d'une console a toujours été reservé à l'été où le plus d'audience possible pourra voir ton produit, ici, un Jeudi, random, on te sort ça...encore heureux ils l'ont pas fait un vendredi ou samedi où les gens sont occupés d'aller au resto, faire l'amour ou sortir en famille
La Steam Machine semble adopter la même stratégie tout en étant apparement sur la même longueur niveau prix.
La bataille risque d'être rude
ouroboros4 Faut bien que Microsoft se trouve un concurrent, rien à faire avec Sony, comme Phil l'a dit, la GDC est perdu pour XBOX, plus de course contre eux, mais contre les super puissant, comme Apple, Google,Amazon etc, et ici Steam et leur console. Y a à faire, mais le prix va jouer, le prix de la RAM aussi va faire peur....plusieurs éditions, standard, et premium....avec les prix qui vont avec...
Le monde des consoles depuis que je suis passé Full PC sera bien plus distrayant cette fois !
aaaah les com's de 200 com ç va fuser ! shanks prepare toi bien