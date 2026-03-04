Resident Evil Requiem est le meilleur lancement de la saga (RE6 enfin battu)
Il ne pouvait en être autrement vu les premiers retours : Resident Evil Requiem est le meilleur lancement de l'histoire de la série avec 5 millions de VENTES pour ses premiers jours sur le marché, surpassant le vieux record établi par Resident Evil 6 (eeeeeet oui) à 4,5 millions dans le même laps de temps.
Pour autre comparaison, sachez que Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake ont fait 4 millions… mais en 2 semaines.
Même si je n'ai pas encore fait ce RE Requiem.
Ça sort partout et une fois que les ventes baissent, remise agressive qui tue l'occasion, bref aucune perte que du bénéfice de A-Z.
On est passé sur du RE4 de petite fiotte et sans ambition.
Quand on propose son jeu sur 4 supports aulieu de 3, bah forcement ca fait une difference notable dans les chiffres et ca bat le record des précédents jeux !
Et le fait qu'il sorte vraiment partout doit bien aider.
Il est environ à 2 millions sur PC d'après les estimations, et il a du y faire 40% de ses ventes.
Environ 30-40% sur PlayStation aussi, autour des 20% Xbox + Switch 2, donc voilà, ça donne 5 millions sur son premier weekend.
Excellent départ, Capcom ne vend pas que des jeux bradés pour faire du volume, ils se font surtout un fric monstre, et le projet est déjà rentabilisé.
Exemple à suivre pour toute l'industrie.
FF et RE sont deux franchises japonaises qui n’ont pas fait leurs apparition au meme moment mais qui ont explosé quasi en meme temps a l’international (1996/1997). Et aujourdhui on a d’un coté une licence tres populaire aupres de plusieurs generations et qui fait l’unanimité, et une autre qui a beaucoup plus de mal
De plus, avec un marketing intelligent, Capcom prouve qu’il n’est pas necessaire de s’enfermer dans une numérotation d’episodes qui devient ridicule pour faire comprendre au public qu’il s’agit d’un episode principal. Bref, Square Enix, prend en de la graine
Mais pour RE4 remake; je pensais qu'il avait taper plus haut, plus vite....
Très envie de les faire, content du succès!
Capcom donne jamais de repartition entre plateformes, et de maniere generale les editeurs sont peu nombreux a le faire. CD Projekt le fait parfois mais jamais avec des chiffres precis, c'est via des pourcentages, des histogrammes... c'est mieux que rien
qui parle. Va falloir attendre un peu pour voir ce qui en ressort.
Mais oui c'est beau . Mais il y a des choses qui me plaise pas. A commencer par grace.....FBI.....mon cul.
Je savais qu'ils attendaient avant de donner les chiffres pour une bonne raison.
En plus, ils ont fait 5 millions de wishlists, et ils ont vraiment fait 5 millions de ventes.
C'est extrêmement rare.
Je ne m'étais pas trompé dans mes prédictions, elles ont même été largement dépassées.
Et avec le temps, les chiffres ne vont faire qu'augmenter considérablement.
En tout cas, c'est largement mérité, le jeu est une tuerie.
Le savoir-faire japonais...
Sur amazon Japon