Resident Evil Requiem est le meilleur lancement de la saga (RE6 enfin battu)
Il ne pouvait en être autrement vu les premiers retours : Resident Evil Requiem est le meilleur lancement de l'histoire de la série avec 5 millions de VENTES pour ses premiers jours sur le marché, surpassant le vieux record établi par Resident Evil 6 (eeeeeet oui) à 4,5 millions dans le même laps de temps.

Pour autre comparaison, sachez que Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake ont fait 4 millions… mais en 2 semaines.

publié le 04/03/2026 à 07:43 par Gamekyo
commentaires (29)
rocan publié le 04/03/2026 à 07:50
Super jeu, vraiment.
yukilin publié le 04/03/2026 à 07:54
Très bien!
Même si je n'ai pas encore fait ce RE Requiem.
jenicris publié le 04/03/2026 à 08:00
Totalement mérité, le meilleur opus, hors remake, depuis RE4 sur GC
pcverso publié le 04/03/2026 à 08:11
Pour l'instant j'adore mais je fais que des petites sessions.
rendan publié le 04/03/2026 à 08:12
TELLEMENT MÉRITÉ Top 3 Saga réellement
negan publié le 04/03/2026 à 08:27
Plus que jamais, la voix du multiplateforme qu'a empruntée Capcom est bénéfique pour eux.

Ça sort partout et une fois que les ventes baissent, remise agressive qui tue l'occasion, bref aucune perte que du bénéfice de A-Z.
dalbog publié le 04/03/2026 à 08:34
Très de déçu de la partie Leon.

On est passé sur du RE4 de petite fiotte et sans ambition.
pharrell publié le 04/03/2026 à 08:37
Ah ouai! Gros carton! Ca confirme la popularité de la saga toujours intacte.
aeris730 publié le 04/03/2026 à 08:39
Merci la Switch 2

Quand on propose son jeu sur 4 supports aulieu de 3, bah forcement ca fait une difference notable dans les chiffres et ca bat le record des précédents jeux !
fiveagainstone publié le 04/03/2026 à 08:42
Jeu de fou, mérité.
Et le fait qu'il sorte vraiment partout doit bien aider.
51love publié le 04/03/2026 à 08:56
Les 5 millions c'est ce qu'on pouvait logiquement estimer.

Il est environ à 2 millions sur PC d'après les estimations, et il a du y faire 40% de ses ventes.

Environ 30-40% sur PlayStation aussi, autour des 20% Xbox + Switch 2, donc voilà, ça donne 5 millions sur son premier weekend.

Excellent départ, Capcom ne vend pas que des jeux bradés pour faire du volume, ils se font surtout un fric monstre, et le projet est déjà rentabilisé.

Exemple à suivre pour toute l'industrie.
aeris730 publié le 04/03/2026 à 08:58
pharrell Square Enix doit les jalouser

FF et RE sont deux franchises japonaises qui n’ont pas fait leurs apparition au meme moment mais qui ont explosé quasi en meme temps a l’international (1996/1997). Et aujourdhui on a d’un coté une licence tres populaire aupres de plusieurs generations et qui fait l’unanimité, et une autre qui a beaucoup plus de mal

De plus, avec un marketing intelligent, Capcom prouve qu’il n’est pas necessaire de s’enfermer dans une numérotation d’episodes qui devient ridicule pour faire comprendre au public qu’il s’agit d’un episode principal. Bref, Square Enix, prend en de la graine
51love publié le 04/03/2026 à 09:00
negan exactement. Vaut mieux toucher 10 balles après 2 ou 3 ans, quand un jeu a fait 95% de son CA, que les offrir à Micromania ou a des inconnus sur Leboncoin
cyr publié le 04/03/2026 à 09:08
Forcément, il y a d'avantage de version.

Mais pour RE4 remake; je pensais qu'il avait taper plus haut, plus vite....
negan publié le 04/03/2026 à 09:13
51love C'est pute pour le consommateur mais pour eux c'est rentable xD
brook1 publié le 04/03/2026 à 09:13
Il est dans la moyenne des épisodes précédents, pas de quoi sauter au plafond.
aozora78 publié le 04/03/2026 à 09:20
J'attends que ReAnimal et RE9 baissent de prix

Très envie de les faire, content du succès!
elicetheworld publié le 04/03/2026 à 09:53
Il précise pas le nombre d'exemplaires vendu par plateformes ??
walterwhite publié le 04/03/2026 à 10:19
aeris730 Tu t'es fait pousser dans la piscine où ton fils prend des cours par un fan de FINAL FANTASY pour être autant à la ramasse comme ça ?
aeris730 publié le 04/03/2026 à 10:20
elicetheworld Jamais.

Capcom donne jamais de repartition entre plateformes, et de maniere generale les editeurs sont peu nombreux a le faire. CD Projekt le fait parfois mais jamais avec des chiffres precis, c'est via des pourcentages, des histogrammes... c'est mieux que rien
cyr publié le 04/03/2026 à 10:21
brook1 je pense que c'est plus: "oua c'est trop beau"
qui parle. Va falloir attendre un peu pour voir ce qui en ressort.

Mais oui c'est beau . Mais il y a des choses qui me plaise pas. A commencer par grace.....FBI.....mon cul.
adamjensen publié le 04/03/2026 à 10:24
Ah enfin, les chiffres.
Je savais qu'ils attendaient avant de donner les chiffres pour une bonne raison.
En plus, ils ont fait 5 millions de wishlists, et ils ont vraiment fait 5 millions de ventes.
C'est extrêmement rare.
Je ne m'étais pas trompé dans mes prédictions, elles ont même été largement dépassées.
Et avec le temps, les chiffres ne vont faire qu'augmenter considérablement.

En tout cas, c'est largement mérité, le jeu est une tuerie.

Le savoir-faire japonais...
wadewilson publié le 04/03/2026 à 10:32
Pas vraiment une surprise au vu des retours, RE4 en revanche j'étais sur qu'il avait fait un meilleur démarrage
rogeraf publié le 04/03/2026 à 10:39
Bon chiffres de ventes, il manquait que la version Switch pour atteindre les dix millions direct ...
hyoga57 publié le 04/03/2026 à 10:40
aeris730 Merci à la version la moins vendue ?
rogeraf publié le 04/03/2026 à 10:47
Pas intéressé par le jeu, intéressé par les films (ptdr)
aeris730 publié le 04/03/2026 à 10:48
hyoga57 https://ibb.co/ccgd8511

Sur amazon Japon
hyoga57 publié le 04/03/2026 à 10:55
aeris730 Amazon Japon ce n’est pas le monde entier.
jenicris publié le 04/03/2026 à 11:19
hyoga57 laisse, le mec est un troll en plus d'être déco de la réalité
