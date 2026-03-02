recherche
News / Blogs
[RUMEUR] Selon Tom Henderson, Ubisoft compterait proposer une Director's Cut de Watch Dogs Legion
Même les plus grands peuvent se tromper, et si Tom Henderson a largement fait ses preuves depuis des années, l'homme souhaite revenir sur l'une de ses récentes déclarations : la franchise Watch Dogs ne serait pas totalement enterrée en dépit de l'absence de nouvel épisode en chantier, et de l'annulation du projet cinématographique.

Du coup, il reste quoi ? Alors ça peut surprendre mais le prochain jeu n'aurait rien de neuf puisque l'on partirait sur une Director's Cut de Watch Dogs Legion, ce troisième épisode assez particulier où l'on pouvait incarner un peu tout le monde en passant d'un perso à l'autre dans le cadre d'une rébellion de masse.

Upgrade graphique, probablement de nouveaux persos (de nouvelles sessions de motion capture seraient en cours) mais également des changements dont une refonte de la campagne qui se déroulerait uniquement de nuit (?).

Toujours selon Henderson, cette initiative serait au cœur d'une nouvelle stratégie chez Ubisoft, celle de recycler plusieurs œuvres du passé le temps de remettre la compagnie sur de bons rails.

0
Qui a aimé ?
publié le 02/03/2026 à 17:19 par Gamekyo
commentaires (15)
icebergbrulant publié le 02/03/2026 à 17:38
romgamer6859 publié le 02/03/2026 à 17:41
altendorf publié le 02/03/2026 à 17:58
spartan1985 publié le 02/03/2026 à 18:01
C'est le premier qui aurait mérité une maj, pas cette chiasse.
olex publié le 02/03/2026 à 18:07
Curieux choix, car j'aurais proposé le premier... Peut-être par aspect technique, vu que c'est l'épisode le plus récent et donc théoriquement le plus simple à retoucher.
mibugishiden publié le 02/03/2026 à 18:15
Ca interesse qui Legion mdr ? Serieux cette licence c'est du gachis, on a avait un 1 er episode avec du potentiel puis apres ils sont partis dans tous les sens pour finir dans le grand n'importe quoi avec Legion.
grospich publié le 02/03/2026 à 18:21
Mouais, autant je pense qu'il y avait un public pour un Prince of Persia Remaster, mais pour Watchdogs Legion j'suis pas convaincu.
adamjensen publié le 02/03/2026 à 18:46
Ils doivent fumer du crack chez ubi...
ducknsexe publié le 02/03/2026 à 19:15
Pousse mon caddie : qui veux ma dope, cocaïne, heroine, amphetamine, choux-fleurs
gameslover publié le 02/03/2026 à 19:48
le pire épisode, c'est quoi ces choix de merde chez ubi sérieux ...
sosky publié le 02/03/2026 à 19:56
Cette stratégie de recyclage, encore recycler des œuvres cultes à l’instar d’un Dragon Quest ou d’un Pokémon des années 90 ça peut trouver un bon public mais alors recycler une licence banale et surtout l’opus numéroté le plus récent
taiko publié le 02/03/2026 à 20:07
J'ai beaucoup aimé le premier
metroidvania publié le 02/03/2026 à 20:30
Horrible ce jeu. J'ai pourtant adoré le 1 et le 2
midomashakil publié le 02/03/2026 à 21:46
recycler plusieurs œuvres sauf les pepite ( prince ... splinter cell) quelle merde cette boite
belmoncul publié le 02/03/2026 à 22:01
Le seul qui a marqué les esprits, c'est le premier... lol
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Watch Dogs Legion
6
Ils aiment
Nom : Watch Dogs Legion
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Sortie européenne : 29/10/2020
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo