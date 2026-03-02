[RUMEUR] Selon Tom Henderson, Ubisoft compterait proposer une Director's Cut de Watch Dogs Legion

Même les plus grands peuvent se tromper, et si Tom Henderson a largement fait ses preuves depuis des années, l'homme souhaite revenir sur l'une de ses récentes déclarations : la franchisene serait pas totalement enterrée en dépit de l'absence de nouvel épisode en chantier, et de l'annulation du projet cinématographique.Du coup, il reste quoi ? Alors ça peut surprendre mais le prochain jeu n'aurait rien de neuf puisque l'on partirait sur une Director's Cut de, ce troisième épisode assez particulier où l'on pouvait incarner un peu tout le monde en passant d'un perso à l'autre dans le cadre d'une rébellion de masse.Upgrade graphique, probablement de nouveaux persos (de nouvelles sessions de motion capture seraient en cours) mais également des changements dont une refonte de la campagne qui se déroulerait uniquement de nuit (?).Toujours selon Henderson, cette initiative serait au cœur d'une nouvelle stratégie chez Ubisoft, celle de recycler plusieurs œuvres du passé le temps de remettre la compagnie sur de bons rails.