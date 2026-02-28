L'extension de Doom : The Dark Ages serait ''massive'' et considérée comme une suite

Bientôt 1 an ques'est posé sur PC/PS5/XBS et on attend toujours des nouvelles de l'extension promise, et Hugo Martin (Game Director) vient donner une explication pour ce laps de temps : on parle du plus gros DLC dans l'histoire de la franchise, quelque chose de « massif » au point de pouvoir d'une certaine façon considérer cette extension « comme une suite ».En attendant d'en savoir davantage, une pincée d'infos :- Nouvelle arme de type lance qui offrira la capacité de saut boosté et de téléportation.- Les capacités de la lance iront de paire avec le dash pour un contrôle accru des contres.- La difficulté sera drastiquement boostée.- Beaucoup plus de narration environnementale, moins de cinématiques.- Davantage d'éléments du lore dans le codex.