L'extension de Doom : The Dark Ages serait ''massive'' et considérée comme une suite
Bientôt 1 an que Doom : The Dark Ages s'est posé sur PC/PS5/XBS et on attend toujours des nouvelles de l'extension promise, et Hugo Martin (Game Director) vient donner une explication pour ce laps de temps : on parle du plus gros DLC dans l'histoire de la franchise, quelque chose de « massif » au point de pouvoir d'une certaine façon considérer cette extension « comme une suite ».
En attendant d'en savoir davantage, une pincée d'infos :
- Nouvelle arme de type lance qui offrira la capacité de saut boosté et de téléportation.
- Les capacités de la lance iront de paire avec le dash pour un contrôle accru des contres.
- La difficulté sera drastiquement boostée.
- Beaucoup plus de narration environnementale, moins de cinématiques.
- Davantage d'éléments du lore dans le codex.
j'ai eu un retour dashboard qui m'a fait recommencé depuis le début du "chapitre" j'ai donc ragequit , faudra que je m'y remette puisqu'il est quand même excellent
Je sais pas si c'est vraiment intéréssant de pousser le lore sur ce DLC, quand tu sais que Doomguy est lui même, un Dieu démoniaque.
Et je me dit merde j'ai pas le jeux vu que j'ai plus le gamepass....donc ben
mdr