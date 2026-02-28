recherche
News / Blogs
L'extension de Doom : The Dark Ages serait ''massive'' et considérée comme une suite
Bientôt 1 an que Doom : The Dark Ages s'est posé sur PC/PS5/XBS et on attend toujours des nouvelles de l'extension promise, et Hugo Martin (Game Director) vient donner une explication pour ce laps de temps : on parle du plus gros DLC dans l'histoire de la franchise, quelque chose de « massif » au point de pouvoir d'une certaine façon considérer cette extension « comme une suite ».

En attendant d'en savoir davantage, une pincée d'infos :

- Nouvelle arme de type lance qui offrira la capacité de saut boosté et de téléportation.
- Les capacités de la lance iront de paire avec le dash pour un contrôle accru des contres.
- La difficulté sera drastiquement boostée.
- Beaucoup plus de narration environnementale, moins de cinématiques.
- Davantage d'éléments du lore dans le codex.

7
Qui a aimé ?
victornewman, skuldleif, aozora78, negan, junaldinho, spartan1985, osiris67
publié le 28/02/2026 à 10:54 par Gamekyo
commentaires (8)
skuldleif publié le 28/02/2026 à 11:09
je l'ai poncé mais sur la fin lors du bossfight (le dernier?)
j'ai eu un retour dashboard qui m'a fait recommencé depuis le début du "chapitre" j'ai donc ragequit , faudra que je m'y remette puisqu'il est quand même excellent
ravyxxs publié le 28/02/2026 à 11:17
Ce titre au final était vraiment moyen,fun mais un très mauvais Doom. Passer de Eternal à ça, ça fait mal...mais comme j'ai dit, c'est un fun shooter, juste mauvais Doom, le gore est quasi absent, je vous laisse imaginer.....
ravyxxs publié le 28/02/2026 à 11:20
- Davantage d'éléments du lore dans le codex.

Je sais pas si c'est vraiment intéréssant de pousser le lore sur ce DLC, quand tu sais que Doomguy est lui même, un Dieu démoniaque.
cyr publié le 28/02/2026 à 12:24
J"y a aussi joué ia le gamepass, mais je n'ai pas vraiment accrocher. Le côté médiéval m'a pas enchanté.

Et je me dit merde j'ai pas le jeux vu que j'ai plus le gamepass....donc ben
osiris67 publié le 28/02/2026 à 12:25
Une tuerie ce Dark Age
skuldleif publié le 28/02/2026 à 12:41
" vraiment moyen,fun mais un très mauvais Doom."

mdr
xynot publié le 28/02/2026 à 13:38
Impatient de voir ça
marcelpatulacci publié le 28/02/2026 à 15:19
Gratis pour ceux qui on acheter l'édition deluxe ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Doom : The Dark Ages
3
Ils aiment
Nom : Doom : The Dark Ages
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : ID Software
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo