God of War (Prime) : premier visuel officiel de Ryan Hurst et Callum Vinson
On se plaint du manque de fidélité visuelle sur certaines adaptations JV en films/série TV mais il faut avouer que pour le premier visuel officiel de la série God of War chez Prime Video (pas encore de date), c'est UN PEU TROP fidèle au point d'avoir l'impression du résultat d'un prompt IA pour Ryan Hurst et Callum Vinson.
Après, « ça rendra peut-être mieux » une fois passé l'étape obligatoire de la post-production, mais une goutte de crainte se fait soudainement sentir dans l'assistance. Ou des rires, au choix.
publié le 27/02/2026 à 15:49 par Gamekyo
Pour le petit j’ai du mal après c’est un visuel fait à la va vite pour promouvoir le début de tournage j’imagine.
On dirait une pub parodique.
C'est Crados pas Kratos
C'est la que tous à commencé pour Kratos et ses débuts iconique
Et je peux toujours rêver un GOW (123) à la sauce 300/Gladiator(1)... :/
Donc qu’ils massacrent la saga nordique que je n’ai pas appréciée, ne me dérange pas.
Mais je vais quand même attendre de voir une bande-annonce, au cas où.
Les tatouages, le corps, les vêtements c'est parfait mais il a vraiment pas la tête du méchant !
ll l'ont trouvé dans un pub irlandais il se piffrer de bières
Kratpinte
je m'attendais pas à ça
Je parle même pas des visages
Pas grave on rajoutera de la masse en post-prod