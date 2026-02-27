recherche
God of War (Prime) : premier visuel officiel de Ryan Hurst et Callum Vinson
On se plaint du manque de fidélité visuelle sur certaines adaptations JV en films/série TV mais il faut avouer que pour le premier visuel officiel de la série God of War chez Prime Video (pas encore de date), c'est UN PEU TROP fidèle au point d'avoir l'impression du résultat d'un prompt IA pour Ryan Hurst et Callum Vinson.

Après, « ça rendra peut-être mieux » une fois passé l'étape obligatoire de la post-production, mais une goutte de crainte se fait soudainement sentir dans l'assistance. Ou des rires, au choix.
publié le 27/02/2026 à 15:49 par Gamekyo
commentaires (38)
skuldleif publié le 27/02/2026 à 15:53
toz
ducknsexe publié le 27/02/2026 à 15:57
ratchet publié le 27/02/2026 à 15:59
En soit le maquillage est top pour Kratos mais on est trop accroché au visage des jeux… :/

Pour le petit j’ai du mal après c’est un visuel fait à la va vite pour promouvoir le début de tournage j’imagine.
alozius publié le 27/02/2026 à 16:00
Pourquoi tant de haine?
aozora78 publié le 27/02/2026 à 16:01
C'est quoi ces gueules
On dirait une pub parodique.
biboufett publié le 27/02/2026 à 16:05
vous etes dur, ca va c'est pas la Elie de la serie THE LAST OF US non plus..
negan publié le 27/02/2026 à 16:06
Heureusement que ça sort sur les plateformes car la ça aurait fini dans les bacs DVD de Action.

C'est Crados pas Kratos
guiguif publié le 27/02/2026 à 16:13
liberty publié le 27/02/2026 à 16:18
biboufett j'aime bien la Ellie, et j'aime bien le rendu la de Kratos. même si sur l'image on a une impression d'un Kratos dans la série HERCULE des Années 90. Mais le petit il aurait pue lui couper les cheveux
drockspace publié le 27/02/2026 à 16:20
on dirait un Ewok le gamin
rogeraf publié le 27/02/2026 à 16:28
C'est parti pour la 232 série de jeux vidéos
thekingofpop publié le 27/02/2026 à 16:30
Ah bah bien sûr, God of War (2018 )...
C'est la que tous à commencé pour Kratos et ses débuts iconique
Et je peux toujours rêver un GOW (123) à la sauce 300/Gladiator(1)... :/
ouken publié le 27/02/2026 à 16:31
:loln on dirait tellement du Fake mdrrr ils ont tué la classe. La puissance que dégage Kratos
rendan publié le 27/02/2026 à 16:34
CROTTE OF WAR
adamjensen publié le 27/02/2026 à 16:35
Au moins, ils n’auront pas souillé la saga de la Grèce et le Vrai Kratos.
Donc qu’ils massacrent la saga nordique que je n’ai pas appréciée, ne me dérange pas.
Mais je vais quand même attendre de voir une bande-annonce, au cas où.
heracles publié le 27/02/2026 à 16:35
C'est Kratos d'aliexpress c'est ça ? Il fait pas peur

Les tatouages, le corps, les vêtements c'est parfait mais il a vraiment pas la tête du méchant !
ducknsexe publié le 27/02/2026 à 16:36
Plus aucun respect
ll l'ont trouvé dans un pub irlandais il se piffrer de bières
Kratpinte
nikolastation publié le 27/02/2026 à 16:37
J'attends de voir ça en vidéo quand même. I still believe !
alucardhellsing publié le 27/02/2026 à 16:44
il a tapé un tasty crousty le Grados , téma son bide
parrain59 publié le 27/02/2026 à 16:48
Pourquoi mettre de la mousse sur un rocher déjà en mousse ?
skuldleif publié le 27/02/2026 à 16:50
ducknsexe
malroth publié le 27/02/2026 à 16:54
putain j'ai failli m'étouffer de rire

je m'attendais pas à ça
mrvince publié le 27/02/2026 à 17:08
Le visage ca va pas du tout... a voir en mouvement etc mais ouai la ca pue.
mithrandir publié le 27/02/2026 à 17:08
La vache, ça fait tellement cheap et le regard de Kratos avec 0 présence. On va attendre plus qu'une image mais s'ils pensaient bien faire en partageant ça, ils sont à côté de la plaque
shambala93 publié le 27/02/2026 à 17:15
On dirait de l’ia degeulasse
burningcrimson publié le 27/02/2026 à 17:17
La photo rends pas honneur mais je pense qu en vidéo ça passe mieux...
giru publié le 27/02/2026 à 17:26
Ça fait tellement cheap.
bladagun publié le 27/02/2026 à 17:35
En vrai ça va on est juste pas habitué, on va s'y faire il le faut
jenicris publié le 27/02/2026 à 17:50
micheljackson publié le 27/02/2026 à 18:01
Pourquoi le gosse ressemble à un Ewok ?
thelastone publié le 27/02/2026 à 18:12
Ah ouais la dose de gel que le petit a reçu XD dans le jeu ça fait naturel mais la ..
Je parle même pas des visages
walterwhite publié le 27/02/2026 à 18:25
Comment massacrer le matériau d’origine. Le maquillage, la mise en scène trop propre c’est pas l’esprit GOW.
kali publié le 27/02/2026 à 18:37
Aller à la salle ça faisait pas partie du contrat, visiblement.
Pas grave on rajoutera de la masse en post-prod
icebergbrulant publié le 27/02/2026 à 18:47
Au moins la végétation et les habits sont bien faits !
shambala93 publié le 27/02/2026 à 18:50
Ils auraient dû partir sur la Grèce antique. Franchement hormis le premier opus chez les vikings…
k13a publié le 27/02/2026 à 19:08
On dirait une image généré par IA... anyway ce n'est pas une série qui m'intéresse. Espérant que les fans apprécis et que la série soit fidèle au jeu.
kratoszeus publié le 27/02/2026 à 19:22
C est plus kratos, c est GrasTos. Un peu de muscu l acteur ferait pas de mal
victornewman publié le 27/02/2026 à 19:36
kratos est en train de pondre une pêche ?
Fiche descriptif
God of War
4
Ils aiment
Nom : God of War
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : N.C
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
