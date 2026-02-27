God of War (Prime) : premier visuel officiel de Ryan Hurst et Callum Vinson God of War (Prime) : premier visuel officiel de Ryan Hurst et Callum Vinson

On se plaint du manque de fidélité visuelle sur certaines adaptations JV en films/série TV mais il faut avouer que pour le premier visuel officiel de la série God of War chez Prime Video (pas encore de date), c'est UN PEU TROP fidèle au point d'avoir l'impression du résultat d'un prompt IA pour Ryan Hurst et Callum Vinson.



Après, « ça rendra peut-être mieux » une fois passé l'étape obligatoire de la post-production, mais une goutte de crainte se fait soudainement sentir dans l'assistance. Ou des rires, au choix.