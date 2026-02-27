He-Man and the Masters of the Universe a sa date de sortie (et un nouveau trailer)
Franchise culte aussi bien pour les « vieux » que pour les fans d'une des premières parodies d'internet : He-Man and the Masters of the Universe n'échappera pas lui non-plus au trip revival façon beat'em all 2D dont la date de sortie vient d'être annoncée par Limited Run Games : le 28 avril prochain.
Le communiqué est accompagné d'une bande-annonce et on souhaite bonne chance au petit studio britannique Bitmap Bureau après un Terminator 2D : No Fate moins percutant qu'attendu.*
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ5LpwO-An4
Sinon Golden Axe est ressuscité !