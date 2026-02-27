recherche
He-Man and the Masters of the Universe a sa date de sortie (et un nouveau trailer)
Franchise culte aussi bien pour les « vieux » que pour les fans d'une des premières parodies d'internet : He-Man and the Masters of the Universe n'échappera pas lui non-plus au trip revival façon beat'em all 2D dont la date de sortie vient d'être annoncée par Limited Run Games : le 28 avril prochain.

Le communiqué est accompagné d'une bande-annonce et on souhaite bonne chance au petit studio britannique Bitmap Bureau après un Terminator 2D : No Fate moins percutant qu'attendu.*

publié le 27/02/2026 à 07:51 par Gamekyo
commentaires (6)
shanks publié le 27/02/2026 à 07:55
Je suis désolé mais je ne peux faire ce genre d'article sans vous laisser avec cet indispensable lien :
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ5LpwO-An4
pimoody publié le 27/02/2026 à 08:03
shanks ça aurait mérité d’être dans l’article, tant c’est indispensable. Le réalisateur du prochain film — j’ose espèrer, s’en inspirera.
mattewlogan publié le 27/02/2026 à 08:07
Il a l’air tellement sympa franchement
kujotaro publié le 27/02/2026 à 08:07
Ça transpire l'amour, même si tout n'est pas parfait. Franchement ça a l'air très plaisant.
edgar publié le 27/02/2026 à 09:09
shanks

Sinon Golden Axe est ressuscité !
akinen publié le 27/02/2026 à 09:34
shanks j’ai téléchargé la musique et elle fait partie de ma playlist depuis des années
