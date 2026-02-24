Spécialisée dans le travail sur les cinématiques, Lucie Hennet passe de Clair Obscur à CD Projekt RED

CD Projekt RED continue de recruter en douce et pas forcément des inconnus : on découvre aujourd'hui que l'entreprise vient de récupérer dans ses effectifs Lucie Hennet, ancienne de Sandfall Interactive et donc responsable de tout ce qui touche aux cinématiques temps-réel pour en améliorer drastiquement le rendu comme vous pouvez le voir ci-dessous avec cette vidéo postée par elle-même.Lucie Hennet a d'ailleurs quitté la France ce mois-ci pour rejoindre la Pologne où elle occupera le même poste, fort logiquement pourvu qu'il n'est pas sûr que ses talents soient utiles pouret la future nouvelle licence CDPR à ce stade du développement.Maintenant de là à savoir quand nous aurons une fenêtre de sortie du premier cité...