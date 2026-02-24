recherche
Spécialisée dans le travail sur les cinématiques, Lucie Hennet passe de Clair Obscur à CD Projekt RED
CD Projekt RED continue de recruter en douce et pas forcément des inconnus : on découvre aujourd'hui que l'entreprise vient de récupérer dans ses effectifs Lucie Hennet, ancienne de Sandfall Interactive et donc responsable de tout ce qui touche aux cinématiques temps-réel pour en améliorer drastiquement le rendu comme vous pouvez le voir ci-dessous avec cette vidéo postée par elle-même.

Lucie Hennet a d'ailleurs quitté la France ce mois-ci pour rejoindre la Pologne où elle occupera le même poste, fort logiquement pour The Witcher 4 vu qu'il n'est pas sûr que ses talents soient utiles pour Cyberpunk 2 et la future nouvelle licence CDPR à ce stade du développement.

Maintenant de là à savoir quand nous aurons une fenêtre de sortie du premier cité...

publié le 24/02/2026 à 12:13 par Gamekyo
kikoo31 publié le 24/02/2026 à 12:31
meilleur salaire je suppose
rogeraf publié le 24/02/2026 à 12:48
Mercato !
icebergbrulant publié le 24/02/2026 à 12:59
Square Enix, embauchez le compositeur de Clair Obscur pour le futur Final Fantasy 17, ça redorerait un peu le blason FF
shanks publié le 24/02/2026 à 13:01
kikoo31
Pas forcément, Lucie Hennet a quitté Sandfall juste avant la sortie de Clair Obscur, c'était peut-être une simple fin de contrat.
perse9 publié le 24/02/2026 à 13:25
sachant qu'un membre des dev de kingdom come deliverance 2 a rejoins cd project egalement...Ils veulent faire la dream team pour witcher 4.
altendorf publié le 24/02/2026 à 13:38
C'est le risque après un succès comme Clair Obscur, te faire piller par la concurrence. Curieux de voir si d'autres vont suivre car là c'est pas un départ surprise mais une fin de contrat qui date.
sasquatsch publié le 24/02/2026 à 15:10
Bernardo a quitté son poste de cuisinier au McDo pour devenir caissier au KFC. Nous lui souhaitons tout le courage bien mérité et croyons dans un avenir prospère dans l'industrie du poulailler aux oeufs d'ors
maxx publié le 24/02/2026 à 15:51
icebergbrulant Pour le coup, s'il y a bien un point ou SE est absolument intouchable, c'est la musique. Donc quitte a embaucher des gens ailleurs, autant les prendre dans d'autres domaines. Ils ont laaaaargement ce qu'il faut (Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Yoko Shimomura, Keiichi Okabe, Masayoshi Soken, Koichi Sugiyama etc.). Le problème c'est que parfois, les musiques des jeux SE transcendent bien trop les jeux. Typiquement FFXV, sa BO est phénoménale surtout si on prend en plus les albums additionnels avec les DLC. Mais voila, le jeu est ce qu'il est... Mais après, Nier et Nier Automata c'est intouchable, les Remake de FF sont musicalement parlant grandioses.

J'adore ce qu'à fait Lorien Testard sur la BO de Clair Obscur mais je préfère qu'il reste chez Sandfall ou travaille chez des devs qui n'ont pas déjà des compositeurs ultra talentueux.
rogeraf publié le 24/02/2026 à 16:04
Je pense que ca va pas etre une bonne affaire pour elle, elle va etre charette
icebergbrulant publié le 24/02/2026 à 16:14
maxx Dans l’absolu, tu as raison, il est vrai que les musiques FF sont souvent réussies et la BO de FFXV ne déroge pas à la règle (on savait que ça allait être bien vu le talent de Yoko Shimorura (cf Kingdom Hearts/Parasite Eve) mais ça ferait juste un joli coup de pub

De plus, je crois que le gars est fan des FF, son équipe a visité les locaux de Square Enix, bref, je trouverai ça cool

Après, ça peut être juste une commande, il fait la BO de FF17 tout en restant chez Sandfall
51love publié le 24/02/2026 à 16:41
J'espère que les mecs de Sandfall vont pas se faire débaucher...

Les mecs ont réussi à constituer une équipe ultra talentueuse,.ça serait dommage qu'ils partent..
maxx publié le 24/02/2026 à 17:22
icebergbrulant Oui en vrai ce serait un cross over sympathique quand même
