Spécialisée dans le travail sur les cinématiques, Lucie Hennet passe de Clair Obscur à CD Projekt RED
CD Projekt RED continue de recruter en douce et pas forcément des inconnus : on découvre aujourd'hui que l'entreprise vient de récupérer dans ses effectifs Lucie Hennet, ancienne de Sandfall Interactive et donc responsable de tout ce qui touche aux cinématiques temps-réel pour en améliorer drastiquement le rendu comme vous pouvez le voir ci-dessous avec cette vidéo postée par elle-même.
Lucie Hennet a d'ailleurs quitté la France ce mois-ci pour rejoindre la Pologne où elle occupera le même poste, fort logiquement pour The Witcher 4 vu qu'il n'est pas sûr que ses talents soient utiles pour Cyberpunk 2 et la future nouvelle licence CDPR à ce stade du développement.
Maintenant de là à savoir quand nous aurons une fenêtre de sortie du premier cité...
Pas forcément, Lucie Hennet a quitté Sandfall juste avant la sortie de Clair Obscur, c'était peut-être une simple fin de contrat.
J'adore ce qu'à fait Lorien Testard sur la BO de Clair Obscur mais je préfère qu'il reste chez Sandfall ou travaille chez des devs qui n'ont pas déjà des compositeurs ultra talentueux.
De plus, je crois que le gars est fan des FF, son équipe a visité les locaux de Square Enix, bref, je trouverai ça cool
Après, ça peut être juste une commande, il fait la BO de FF17 tout en restant chez Sandfall
Les mecs ont réussi à constituer une équipe ultra talentueuse,.ça serait dommage qu'ils partent..