Après Mafia 1 & 2 puis Kingdom Come Deliverance, Daniel Vavra se met en retrait du JV

Il y a des nouvelles qui piquent dès le bon matin. Daniel Vavra est l'une des personnalités stars du JV en République Tchèque, avec un CV certes peu garni mais constitué de quatre morceaux de poids depuis le début des années 2000 :(réalisateur et scénariste)(scénariste et game designer)(réalisateur et scénariste)(réalisateur et scénariste)Donc autant dire qu'on attendait avec une grande impatience son prochain projet chez Warhorse Studios, mais le simple statut de directeur créatif laissait déjà entendre une petite mise en retrait jusqu'à la mauvaise nouvelle : Daniel Vavra reste employé chez Warhorse, mais abandonne (ou en tout cas temporairement) le monde du jeu vidéo pour se consacrer à 100 % à une adaptation Live de, que ce soit pour le cinéma ou en série TV, avec pour but de neEspérons que son écriture ne manquera pas dans le troisième chantier de Warhorse, qui selon les rumeurs partiraient cette fois vers de l'heroic-fantasy.