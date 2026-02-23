Panzer Dragoon II Zwei Remake a enfin un premier trailer (et une démo PC)
Chez Forever Entertainment, on aime prendre son temps (ce qui n'empêche pas de mettre des améliorations et correctifs en MAJ, mais c'est un autre sujet) et il sera bientôt temps de sortir Panzer Dragoon Zwei Remake, après plus de 4 ans de retard.
On n'a toujours pas la date exacte mais ça sortira promis cette année à 24,99€ sur absolument tous les supports SAUF Switch 2 (faute de kits probablement) et outre une démo temporaire proposée de suite sur Steam, en voici le premier trailer.
Et mois pour dir j'ai la version européenne de panzer dragoon saga sur saturn
Elle tutoie les 1 000€
Mais bon du moment que ça fait plaisir à certains, tant mieux