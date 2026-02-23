recherche
Panzer Dragoon II Zwei Remake a enfin un premier trailer (et une démo PC)
Chez Forever Entertainment, on aime prendre son temps (ce qui n'empêche pas de mettre des améliorations et correctifs en MAJ, mais c'est un autre sujet) et il sera bientôt temps de sortir Panzer Dragoon Zwei Remake, après plus de 4 ans de retard.

On n'a toujours pas la date exacte mais ça sortira promis cette année à 24,99€ sur absolument tous les supports SAUF Switch 2 (faute de kits probablement) et outre une démo temporaire proposée de suite sur Steam, en voici le premier trailer.

metroidvania
publié le 23/02/2026 à 15:41 par Gamekyo
metroidvania publié le 23/02/2026 à 16:17
???????????? trop bien
jaysennnin publié le 23/02/2026 à 16:26
je viens de me rendre compte que je dois être un fan invétéré de panzer dragon, j'ai le orta, et jai le remake du 1, sur xbox, je vais surement prendre celui là aussi
narcissedoyo publié le 23/02/2026 à 16:49
jaysennnin

Et mois pour dir j'ai la version européenne de panzer dragoon saga sur saturn

Elle tutoie les 1 000€
mattewlogan publié le 23/02/2026 à 16:54
C’est vraiment moche
Mais bon du moment que ça fait plaisir à certains, tant mieux
