Call of Duty : Activision dément officiellement l'arrivée d'un stand-alone du mode Zombies
Y aurait-il eu un changement de plans ? Car habituellement, les sources de l'insider TheGhostofHope sont réputées très sérieuses pour tout ce qui concerne la franchise principale d'Activision Blizzard mais soit c'est une erreur, soit « les plans ont changé » vu que le bonhomme s'est cette fois directement fait reprendre.

TheGhostofHope a en effet évoqué l'avenir proche de Call of Duty en expliquant déjà que le report interne de la Xbox Next Gen a sérieusement modifié les plans marketing du futur Modern Warfare 4 (Microsoft prévoyant évidemment de base de mettre à fond en avant la version dédiée) mais aussi que ce n'était pas un mais deux épisodes qui étaient concernés : le précité, mais aussi un stand-alone sur le mode Zombies, évoluant désormais indépendamment du reste.

Sauf que c'est le compte officiel Call of Duty qui est de suite intervenu en réponse pour dire que la dernière information était tout simplement fausse, signifiant que si mode Zombies il y a, ce serait une nouvelle fois directement intégré dans le jeu principal, au grand dam de la communauté qui a de suite fait savoir vouloir un stand-alone best-of de la sous-franchise.

Inutile de vous rappeler que Call of Duty 2026 sortira en fin d'année, et que selon d'autres rumeurs, la franchise ne devrait plus tarder à faire son arrivée sur Switch 2 d'une façon ou d'une autre.
publié le 24/02/2026 à 11:47 par Gamekyo
skuldleif publié le 24/02/2026 à 12:10
avec MS niveau marketing rien est evident , ils ont fait des bundle PS5 au lieu de bundle XS
skuldleif publié le 24/02/2026 à 12:15
des bundle ,c’était le truc le plus simple et le moins couteux a mettre en place pour mettre en avant leur console/plateforme et ils ne l'ont pas fait a partir de la...

la nouvelle CEO de xbox qui dans ses engagement dit le "retour" de xbox devrait commencer par la , c'est juste pas possible d'avoir l'ip la plus puissante du JV et ne pas s'en servir et me parlez pas du D1 Gamepass , le Gamepass n'est pas marketer , et l'inclusion D1 Gamepass de COD non plus ,hors conférence..
shanks publié le 24/02/2026 à 12:16
skuldleif
l'ip la plus puissante du JV

hm.
skuldleif publié le 24/02/2026 à 12:18
shanks l'une des plus puissante*
si tu prefere ...
jaysennnin publié le 24/02/2026 à 12:50
dans tous les cas c'est call of duty "mexico" qui est actuellement à la mode
altendorf publié le 24/02/2026 à 13:39
skuldleif De la fumée les engagements de Asha Sharma, ne te fais pas avoir bêtement.
skuldleif publié le 24/02/2026 à 13:44
altendorf je peux pas me faire avoir quoi qu'elle fasse j'ai d’énorme argument sur xbox tout les jeux pour quedal https://igorgamesxbox.exaccess.com/,et le Gamepass pour quedal aussi

elle peut faire un numéro de clown en live lors d'un showcase et sony sortir son meilleur lineup exclusif que ca changerai rien pour moi , un achat revente de la PS5 pour jouer aux exclu et passer la "gen" a profiter sur xbox
ravyxxs publié le 24/02/2026 à 16:08
Franchement le plaisir partagé que les joueurs et streameurs, souvent sponsorisé par COD, ont eu lorsque BO7 a eu des retours extrêmement mauvais et vente en deça en disait long sur la fatigue de la licence. Il fallait un coup comme ça pour que Activision rféfléchisse et prenne du recul. BO a toujours été le *spin off* le plus aimé et qui n'a jamais été autant impliqué dans les développements. On avait un BO tous les 4-5 ans avant, maintenant c'est tous les deux ans, abus total !!!
wickette publié le 24/02/2026 à 17:01
Sur switch 2 lol, la console faite pour le jeu multi competitif où le framerate et le temps de réponse ne sont pas important du tout
