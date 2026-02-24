Call of Duty : Activision dément officiellement l'arrivée d'un stand-alone du mode Zombies Call of Duty : Activision dément officiellement l'arrivée d'un stand-alone du mode Zombies

Y aurait-il eu un changement de plans ? Car habituellement, les sources de l'insider TheGhostofHope sont réputées très sérieuses pour tout ce qui concerne la franchise principale d'Activision Blizzard mais soit c'est une erreur, soit « les plans ont changé » vu que le bonhomme s'est cette fois directement fait reprendre.



TheGhostofHope a en effet évoqué l'avenir proche de Call of Duty en expliquant déjà que le report interne de la Xbox Next Gen a sérieusement modifié les plans marketing du futur Modern Warfare 4 (Microsoft prévoyant évidemment de base de mettre à fond en avant la version dédiée) mais aussi que ce n'était pas un mais deux épisodes qui étaient concernés : le précité, mais aussi un stand-alone sur le mode Zombies, évoluant désormais indépendamment du reste.



Sauf que c'est le compte officiel Call of Duty qui est de suite intervenu en réponse pour dire que la dernière information était tout simplement fausse, signifiant que si mode Zombies il y a, ce serait une nouvelle fois directement intégré dans le jeu principal, au grand dam de la communauté qui a de suite fait savoir vouloir un stand-alone best-of de la sous-franchise.



Inutile de vous rappeler que Call of Duty 2026 sortira en fin d'année, et que selon d'autres rumeurs, la franchise ne devrait plus tarder à faire son arrivée sur Switch 2 d'une façon ou d'une autre.