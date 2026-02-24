RDV déjà fixé pour le Summer Game Fest 2026

Nous n'y sommes pas encore mais Geoff Keighley a envie de nous indiquer dès aujourd'hui que, pas d'inquiétude, le Summer Game Fest se tiendra cette année comme les précédentes, et de nouveau dans les mêmes eaux : la conférence principale aura lieu le 5 juin, à 23h00 chez nous, pour une durée d'environ 2h.Bien entendu, le show sera entouré (de manière liée ou pas) par la présence des divers constructeurs avec sans nul doute l'assurance d'un State of Play (ou PS Showcase) et d'un Xbox Game Showcase, et on l'espère un Nintendo Direct même si la firme a tendance à se positionner en fonction de son envie et du calendrier.Quant à la conférence Summer Game Fest, absolument aucun indice n'est livré pour le moment mais on aura au minimum des annonces et très probablement la présence des habitués dont Capcom, qui l'année dernière nous avait livré du gameplay pouret la date de sortie de