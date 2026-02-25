Nacon face au risque de la banqueroute

Les affaires se compliquent sérieusement pour Nacon, petit éditeur aujourd'hui endetté jusqu'au cou au point que son actionnaire majoritaire et fondateur BigBen est désormais dans la négociation avec les créanciers, tandis que la société s'est vue dans l'obligation de se mettre en cessation de paiements avec gel sur le marché boursier et demande de redressement judiciaire.
En bref l'heure est aux discussions pour trouver des fonds avec capacité de remboursement sur le long terme, ce qui généralement est loin d'impliquer de bonnes nouvelles pour les salariés, si tant est que la valeur de l'entreprise soit suffisante pour motiver quelques mécènes à sortir le chéquier.
Et c'est tout le problème de Nacon. Spécialisé quasiment exclusivement dans le marché du AA, Nacon peut varier d'un mois à l'autre entre mauvais produit (Gollum, on s'en souviendra), déception (Test Drive Unlimited : Solar Crown), jeux sympas (Hell is Us, le dernier Styx…) et parfois de bien belles surprises (RoboCop) mais dans tous les cas des ventes loin d'être explosives faute d'une IP principale à même de porter le reste des ambitions.
Nacon continuera quoi qu'il arrive de survivre au moins un temps, et proposera d'ailleurs la semaine prochaine son nouveau show Connect fait des deux adaptations de l'univers Lovecraftien Cthulhu, Edge of Memories et Endurance Motorsport Series.
