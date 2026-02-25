recherche
Nacon face au risque de la banqueroute
Les affaires se compliquent sérieusement pour Nacon, petit éditeur aujourd'hui endetté jusqu'au cou au point que son actionnaire majoritaire et fondateur BigBen est désormais dans la négociation avec les créanciers, tandis que la société s'est vue dans l'obligation de se mettre en cessation de paiements avec gel sur le marché boursier et demande de redressement judiciaire.

En bref l'heure est aux discussions pour trouver des fonds avec capacité de remboursement sur le long terme, ce qui généralement est loin d'impliquer de bonnes nouvelles pour les salariés, si tant est que la valeur de l'entreprise soit suffisante pour motiver quelques mécènes à sortir le chéquier.

Et c'est tout le problème de Nacon. Spécialisé quasiment exclusivement dans le marché du AA, Nacon peut varier d'un mois à l'autre entre mauvais produit (Gollum, on s'en souviendra), déception (Test Drive Unlimited : Solar Crown), jeux sympas (Hell is Us, le dernier Styx…) et parfois de bien belles surprises (RoboCop) mais dans tous les cas des ventes loin d'être explosives faute d'une IP principale à même de porter le reste des ambitions.

Nacon continuera quoi qu'il arrive de survivre au moins un temps, et proposera d'ailleurs la semaine prochaine son nouveau show Connect fait des deux adaptations de l'univers Lovecraftien Cthulhu, Edge of Memories et Endurance Motorsport Series.

publié le 25/02/2026 à 10:43 par Gamekyo
commentaires (4)
jeanouillz publié le 25/02/2026 à 10:57
C'est moche... j'espère qu'ils vont s'en sortir et surtout que ça va bien aller pour les employés
burningcrimson publié le 25/02/2026 à 11:10
Je ne me réjouis pas mais ils ont abusé avec Solar Crown quand même...
judgedredd publié le 25/02/2026 à 11:14
Jeanouillz j'espères aussi.
J'ai pris Styx sur xbox récemment, pas fais par manques de temps.
La manette elite 360 est magnifique, je vais la prendre pour ma serie x. Je savais pas qu'il faisait des manettes d'ailleurs.
kidicarus publié le 25/02/2026 à 11:18
Jespere qu'ils auront gain de cause au près des créanciers pour ne pas voir disparaître une société que j'ai côtoyé dès mi 90.
La barre va être dure à relever.
