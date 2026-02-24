recherche
Horizon Hunters Gathering : la première phase de bêta fermée aura lieu ce week-end
Intéressé pour découvrir avant l'heure le potentiel de Horizon Hunters Gathering ? Alors sous réserve de posséder une clé vu que l'on parle d'une bêta fermée, cette dernière se tiendra de vendredi à dimanche cette semaine avec à chaque fois des sessions allant de 17h à 22h. Certains se disent déjà que le choix du calendrier est particulier (semaine de lancement de Resident Evil Requiem + bêta ouverte de Marathon ce même week-end) mais bon.

Bien sûr, si vous ne faîtes pas partie des élus même en ayant été inscrits à cette adresse, on s'attend comme d'habitude à quelques leaks de la part de ceux qui se savent pas lire un embargo, et pour info, la bêta proposera le contenu suivant :

- Trois persos (Axle, Rem, Sun)
- Deux modes de jeu dont un avec l'option Difficile
- La première zone ouverte
- Uniquement en anglais on prévient

publié le 24/02/2026 à 17:22 par Gamekyo
commentaires (13)
serve publié le 24/02/2026 à 17:43
J'espère un bide que ça les calmes.
khazawi publié le 24/02/2026 à 17:59
Ça va bider comme Concord et Marathon
edgar publié le 24/02/2026 à 18:24
J’aime bien la DA.
legend83 publié le 24/02/2026 à 18:58
khazawi Marathon n'est pas encore sortie. La rage gratuite.
yanssou publié le 24/02/2026 à 19:34
c'est immonde
wadewilson publié le 24/02/2026 à 19:38
C'est terrible
Le seul studio qui tiens encore a peu prés la route chez Sony c'est Insomiac, bizarrement le seul studio que Sony n'a pas foutu sur un Gaas
zanpa publié le 24/02/2026 à 20:00
khazawi legend83 marathon ne va pas bider ! ça va rager sec chez les haiters
supasaiyajin publié le 24/02/2026 à 20:29
wadewilson Astro Bot, Ghost of Yotei, ou Saros, ce sont des GaaS ?
bladagun publié le 24/02/2026 à 20:32
zanpa j'aimerais qu'il marche perso, le truc c'est que je sent que si il marche on vas en bouffer encore plus et plus apres
wadewilson publié le 24/02/2026 à 20:41
supasaiyajin Quand j'ai dit le seul j'ai un peu abusé Astro c'était très cool, j'ai pas touché a Yotei.
Mais pour Naughty dog, Guerrila et Bluepoint c'est du gâchis
sasquatsch publié le 24/02/2026 à 21:58
Très joli, chapeau. Mais ce n'est pas pour moi
gamerdome publié le 24/02/2026 à 22:11
Je me suis inscrit, je ne fais pas partie des élus. Comme j'ai dû donner mon âge et mes genres de jeux de prédilection, je ne fais sans doute pas partie du public visé, donc qui pourrait donner un avis favorable.
justx publié le 24/02/2026 à 22:26
franchement je trouve ca cool apres il pourrais revoir la colorimetrie et rendre ca un peux plus dark et moin fortnite
Fiche descriptif
Horizon Hunters Gathering
Nom : Horizon Hunters Gathering
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Guerrilla
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
