Horizon Hunters Gathering : la première phase de bêta fermée aura lieu ce week-end

Intéressé pour découvrir avant l'heure le potentiel de? Alors sous réserve de posséder une clé vu que l'on parle d'une bêta fermée, cette dernière se tiendra de vendredi à dimanche cette semaine avec à chaque fois des sessions allant de 17h à 22h. Certains se disent déjà que le choix du calendrier est particulier (semaine de lancement de+ bêta ouverte dece même week-end) mais bon.Bien sûr, si vous ne faîtes pas partie des élus même en ayant été inscrits, on s'attend comme d'habitude à quelques leaks de la part de ceux qui se savent pas lire un embargo, et pour info, la bêta proposera le contenu suivant :- Trois persos (Axle, Rem, Sun)- Deux modes de jeu dont un avec l'option Difficile- La première zone ouverte- Uniquement en anglais on prévient