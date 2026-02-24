Horizon Hunters Gathering : la première phase de bêta fermée aura lieu ce week-end
Intéressé pour découvrir avant l'heure le potentiel de Horizon Hunters Gathering ? Alors sous réserve de posséder une clé vu que l'on parle d'une bêta fermée, cette dernière se tiendra de vendredi à dimanche cette semaine avec à chaque fois des sessions allant de 17h à 22h. Certains se disent déjà que le choix du calendrier est particulier (semaine de lancement de Resident Evil Requiem + bêta ouverte de Marathon ce même week-end) mais bon.
Bien sûr, si vous ne faîtes pas partie des élus même en ayant été inscrits à cette adresse, on s'attend comme d'habitude à quelques leaks de la part de ceux qui se savent pas lire un embargo, et pour info, la bêta proposera le contenu suivant :
- Trois persos (Axle, Rem, Sun)
- Deux modes de jeu dont un avec l'option Difficile
- La première zone ouverte
- Uniquement en anglais on prévient
Le seul studio qui tiens encore a peu prés la route chez Sony c'est Insomiac, bizarrement le seul studio que Sony n'a pas foutu sur un Gaas
Mais pour Naughty dog, Guerrila et Bluepoint c'est du gâchis