Fallout 4 : Anniversary Edition dispo sur Switch 2
Avec un peu de retard sur la concurrence, question d'habitude, la Nintendo Switch 2 accueille enfin aujourd'hui l'édition Anniversary de Fallout 4 avec ses 6 DLC et 150 éléments gratos issus du Creation Club.

De quoi vous bouffer largement plus de 100h à arpenter les Terres Désolées, en ajoutant une petite information de la part de streamer s'étant déjà procuré un exemplaire : cette version hybride nous propose également le choix entre 30, 40 et 60FPS.

publié le 24/02/2026 à 18:22 par Gamekyo
commentaires (7)
alozius publié le 24/02/2026 à 18:54
Quelqu’un a pu le tester sur Switch 2? Ça donne quoi?
Ne l’ayant pas encore fait je me tâte à le prendre justement.
cyr publié le 24/02/2026 à 19:02
alozius je le télécharge en ce moment même.
suikoden publié le 24/02/2026 à 19:14
Oh pour une fois qu'on a le choix entre les 3 frequences d'images.
Vraiment dégouté qu'il soit en code in a box.

J'attendrai un promo...
alozius publié le 24/02/2026 à 19:16
cyr Letsgooo.
Si t’es chaud de nous refaire un petit message ici avec ton avis quand t’auras pu jouer qlq heures ça serait vraiment cool mec!
jf17 publié le 24/02/2026 à 19:21
Pour le 40fps ce n'est pas uniquement en mode portable grace au VRR ?
onsentapedequijesuis publié le 24/02/2026 à 19:35
60 balles pour un jeu qui a 11 ans...
pour 20 j'aurai pris mais là, jamais.
ziggourat publié le 24/02/2026 à 19:35
alozius Perso je vais attendre, connaissant Bethesda, je m'attends à ce que l'optimisation soit dégueulasse à la sortie du jeu. Je vais anticiper et attendre quelques patchs.

Et puis avec RE Requiem qui arrive, plus Ys X Proud, je vais prioriser ces deux productions pour commencer
Fiche descriptif
Fallout 4 : Anniversary Edition
0
Ils aiment
Nom : Fallout 4 : Anniversary Edition
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : FPS-RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
