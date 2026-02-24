Fallout 4 : Anniversary Edition dispo sur Switch 2

Avec un peu de retard sur la concurrence, question d'habitude, la Nintendo Switch 2 accueille enfin aujourd'hui l'édition Anniversary deavec ses 6 DLC et 150 éléments gratos issus du Creation Club.De quoi vous bouffer largement plus de 100h à arpenter les Terres Désolées, en ajoutant une petite information de la part de streamer s'étant déjà procuré un exemplaire : cette version hybride nous propose également le choix entre 30, 40 et 60FPS.