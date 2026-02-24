Fallout 4 : Anniversary Edition dispo sur Switch 2
Avec un peu de retard sur la concurrence, question d'habitude, la Nintendo Switch 2 accueille enfin aujourd'hui l'édition Anniversary de Fallout 4 avec ses 6 DLC et 150 éléments gratos issus du Creation Club.
De quoi vous bouffer largement plus de 100h à arpenter les Terres Désolées, en ajoutant une petite information de la part de streamer s'étant déjà procuré un exemplaire : cette version hybride nous propose également le choix entre 30, 40 et 60FPS.
Ne l’ayant pas encore fait je me tâte à le prendre justement.
Vraiment dégouté qu'il soit en code in a box.
J'attendrai un promo...
Si t’es chaud de nous refaire un petit message ici avec ton avis quand t’auras pu jouer qlq heures ça serait vraiment cool mec!
pour 20 j'aurai pris mais là, jamais.
Et puis avec RE Requiem qui arrive, plus Ys X Proud, je vais prioriser ces deux productions pour commencer