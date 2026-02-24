recherche
Marvel's Wolverine : et soudain, la date de sortie
Pourquoi proposer un show plein de paillettes quand on peut se contenter d'un simple post sur X ? Hein ? Car c'est le choix fait par Insomniac Games pour nous balancer brutalement la date de sortie de Marvel's Wolverine : 15 septembre 2026. Voilà.

Mais n'oubliez pas que du plus costaud arrivera pour ce printemps avec présentation digne de ce nom. On vous remet le trailer en attendant.

2
Qui a aimé ?
spontexes, djfab
publié le 24/02/2026 à 17:02 par Gamekyo
commentaires (14)
ratchet publié le 24/02/2026 à 17:04
Niquel juste avant Pokémon et GTA VI
nicolasgourry publié le 24/02/2026 à 17:10
ça aurait pas était plus judicieux de finir le State of Play sur ça, honnêtement avec un trailer pour bien indiquer la date.
zekk publié le 24/02/2026 à 17:12
nicolasgourry c’est clair
wickette publié le 24/02/2026 à 17:16
en espérant que l’histoire/persos soient captivants, pas trop de soucis pour le reste

nicolasgourry des genies du marketing cette gen
adamjensen publié le 24/02/2026 à 17:16
Bizarre.
Je me demande s'il ne faut pas s'en inquiéter...
djfab publié le 24/02/2026 à 17:19
adamjensen : qu'y a t il de bizarre et pourquoi faudrait-il s'en inquiéter !??
djfab publié le 24/02/2026 à 17:21
J'avais parié sur septembre, sachant que GTA VI sort en novembre, c'était le mois le plus logique ! Vivement en tout cas !
snave publié le 24/02/2026 à 17:22
adamjensen On souffle avec les gens comme toi sérieux, vous avez décidément toujours un truc à dire, c'est dingue.

À part ça, bien content de la date officielle.
nicolasgourry publié le 24/02/2026 à 17:22
zekk wickette shanks
La date en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=XSpBmATCcxs&t
shanks publié le 24/02/2026 à 17:23
djfab
Effectivement, septembre était obvious.
Surtout que beaucoup d'autres "gros morceaux" de fin d'année genre Call of vous probablement squatter octobre.

Et à partir de novembre, plus rien n'existe à part GTA VI.
(et Pokémon )
maxx publié le 24/02/2026 à 17:24
Mais vraiment le marketing de Sony c'est n'imp.
Pourquoi ne pas l'avoir fait lors du State of Play avec même 15 secondes de gameplay pour annoncer la date et l'arrivée d'une présentation consacrée au jeu?
Et sinon attendre cette présentation pour lâcher la date aurait été aussi bien.

Je sens venir le post X pour le PSSR2... Alors qu'ils pourraient aussi en faire une opportunité pour mettre en lumière la Pro.
djfab publié le 24/02/2026 à 17:26
Avec Wolverine en septembre puis GTA VI en novembre (et pas sur PC), le dernier trimestre va faire très très mal chez Playstation !
alucardhellsing publié le 24/02/2026 à 17:26
Je le ferais sur PC tranquillos a sa sortie !
mattewlogan publié le 24/02/2026 à 17:27
6 Jours après phantom Blade 0 c’est une blague ?
Bon ça veut quand même dire déjà qu’à mon avis ils sont au courant que GTA 6 sort bien à la date.
Mais franchement ils auraient pu décaler d’une semaine encore pour laisser respirer Phantom Blade, surtout que ce sont deux jeux quand même, assez adulte et sombre…
