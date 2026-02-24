Marvel's Wolverine : et soudain, la date de sortie
Pourquoi proposer un show plein de paillettes quand on peut se contenter d'un simple post sur X ? Hein ? Car c'est le choix fait par Insomniac Games pour nous balancer brutalement la date de sortie de Marvel's Wolverine : 15 septembre 2026. Voilà.
Mais n'oubliez pas que du plus costaud arrivera pour ce printemps avec présentation digne de ce nom. On vous remet le trailer en attendant.
nicolasgourry des genies du marketing cette gen
Je me demande s'il ne faut pas s'en inquiéter...
À part ça, bien content de la date officielle.
La date en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=XSpBmATCcxs&t
Effectivement, septembre était obvious.
Surtout que beaucoup d'autres "gros morceaux" de fin d'année genre Call of vous probablement squatter octobre.
Et à partir de novembre, plus rien n'existe à part GTA VI.
(et Pokémon )
Pourquoi ne pas l'avoir fait lors du State of Play avec même 15 secondes de gameplay pour annoncer la date et l'arrivée d'une présentation consacrée au jeu?
Et sinon attendre cette présentation pour lâcher la date aurait été aussi bien.
Je sens venir le post X pour le PSSR2... Alors qu'ils pourraient aussi en faire une opportunité pour mettre en lumière la Pro.
Bon ça veut quand même dire déjà qu’à mon avis ils sont au courant que GTA 6 sort bien à la date.
Mais franchement ils auraient pu décaler d’une semaine encore pour laisser respirer Phantom Blade, surtout que ce sont deux jeux quand même, assez adulte et sombre…