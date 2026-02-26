Mobile : Dissidia Duellum Final Fantasy arrivera donc le mois prochain (+ trailer CG)

On l'avait totalement oublié mais c'est vrai qu'un nouvel épisode de la sous-franchisedoit arriver, et Square Enix vient aujourd'hui nous préciser que ce sera pour le mois prochain (sans plus de précisions), exclusivement pour le monde du mobile et bien évidemment sous la forme d'un F2P.Pour les intéressés prêts à faire face à cette nouvelle DA, ce sera du PVP en 3V3 mais dont les affrontements incluront cette fois des ennemis IA (et des boss), dans un cadre plus contemporain ce qui permettra aux différentes stars de la franchise de nouer des liens via la messagerie téléphonique. Le progrès donc.