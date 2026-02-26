recherche
News / Blogs
Mobile : Dissidia Duellum Final Fantasy arrivera donc le mois prochain (+ trailer CG)
On l'avait totalement oublié mais c'est vrai qu'un nouvel épisode de la sous-franchise Dissidia Final Fantasy doit arriver, et Square Enix vient aujourd'hui nous préciser que ce sera pour le mois prochain (sans plus de précisions), exclusivement pour le monde du mobile et bien évidemment sous la forme d'un F2P.

Pour les intéressés prêts à faire face à cette nouvelle DA, ce sera du PVP en 3V3 mais dont les affrontements incluront cette fois des ennemis IA (et des boss), dans un cadre plus contemporain ce qui permettra aux différentes stars de la franchise de nouer des liens via la messagerie téléphonique. Le progrès donc.



2
Qui a aimé ?
link49, aozora78
publié le 26/02/2026 à 08:15 par Gamekyo
commentaires (6)
shanks publié le 26/02/2026 à 08:17
Heureusement que le nouveau PDG a dit vouloir maintenant se reposer uniquement sur des valeurs sûres...
captainjuu publié le 26/02/2026 à 08:26
We regret to announce we have made the difficult decision to discontinue the DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY app service as of October 30, 2026 23:59 (PDT).

Je viens du futur, faites pas gaffe.
shanks publié le 26/02/2026 à 08:29
captainjuu
j'aurais dit un an de carrière mais t'es bien plus brutal
nikolastation publié le 26/02/2026 à 08:30
"Includes in-game purchases and loot boxes" C'est quoi cette mer** bordel ?!?!?!!! Ils nous l'ont fait à l'envers avec Theatrhythm Final Bar et ça ne leur a pas suffi...

En tout cas, la DA, j'ai vraiment du mal. A part Linoa
gaeon publié le 26/02/2026 à 08:35
Ça a l'air pas mal mais je n'y jouerai pas sur mon phone, trop vieux. On a des consoles de jeu faites pour ça, qu'ils se demmerdent un peu sortir les jeux aussi dessus
shirou publié le 26/02/2026 à 09:21
Nope, nope, nope et toujours nope
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Square Enix
79
Ils aiment
Nom : Square Enix
site officiel : http://www.square-enix-europe.com
Copyright © Gamekyo