PS Plus Essential : le programme de mars
Sony dévoile la liste des prochains jeux PS Plus Essential (à télécharger du 3 mars au 6 avril) avec comme prévu PGA Tour 2K25
, accompagné de Monster Hunter Rise
dont la popularité reste importante et parfois davantage que Wilds
, ainsi que le petit Slim Rancher 2
.
Enfin, un 4e jeu bonus vient s'intégrer de la part de Xbox (toujours aussi bizarre à dire) avec la « Gold Road Collection » de The Elder Scrolls Online
incluant le jeu et la totalité des zones des extensions + les classes mais attention, certaines missions resteront exclusives à l'abonnement ESO+ (ou en achat individuel).
publié le 25/02/2026 à 16:59 par Gamekyo