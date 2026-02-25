recherche
PS Plus Essential : le programme de mars
Sony dévoile la liste des prochains jeux PS Plus Essential (à télécharger du 3 mars au 6 avril) avec comme prévu PGA Tour 2K25, accompagné de Monster Hunter Rise dont la popularité reste importante et parfois davantage que Wilds, ainsi que le petit Slim Rancher 2.

Enfin, un 4e jeu bonus vient s'intégrer de la part de Xbox (toujours aussi bizarre à dire) avec la « Gold Road Collection » de The Elder Scrolls Online incluant le jeu et la totalité des zones des extensions + les classes mais attention, certaines missions resteront exclusives à l'abonnement ESO+ (ou en achat individuel).

publié le 25/02/2026 à 16:59 par Gamekyo
commentaires (3)
kujotaro publié le 25/02/2026 à 17:28
Sympas sans plus.
rasalgul publié le 25/02/2026 à 17:58
Ligue 2
liberty publié le 25/02/2026 à 18:14
Formule 4 voir Karting
