PS Plus Essential : le programme de mars

Sony dévoile la liste des prochains jeux PS Plus Essential (à télécharger du 3 mars au 6 avril) avec comme prévu, accompagné dedont la popularité reste importante et parfois davantage que, ainsi que le petitEnfin, un 4e jeu bonus vient s'intégrer de la part de Xbox (toujours aussi bizarre à dire) avec la « Gold Road Collection » deincluant le jeu et la totalité des zones des extensions + les classes mais attention, certaines missions resteront exclusives à l'abonnement ESO+ (ou en achat individuel).