Amazon Games abandonne le prochain projet du réalisateur de Forza Horizon 5

Décidément à part Forza Horizon et dans une moindre mesure The Crew, les jeux de bagnoles en monde ouvert ont bien du mal à exister sur le marché et alors que Need for Speed est mis à la casse pour une période indéterminée et que Test Drive aura du mal à se remettre de son dernier épisode, c'est maintenant le développement du premier jeu de Maverick Games qui nous fait une sortie de route.



Pas encore de nom ni le moindre visuel mais on gardait un œil sur le sujet puisque Maverick Games est composé par tout un tas d'anciens de Playground Games dont à la tête Mike Brown, directeur créatif de la franchise Forza Horizon et réalisateur de Forza Horizon 5. Et on parlait forcément d'un jeu de caisse, en monde ouvert donc, avec déjà en première différence la volonté d'apporter un peu de narration (le tout sur PC/PS5/XBS).



Malheureusement et comme d'autres depuis quelques temps, Amazon Games se sépare petit à petit du superflus pour uniquement s'attarder sur l'essentiel, et annonce rompre son contrat d'édition avec Maverick Games, apparemment plus en accord avec la 'vision stratégique' de l'entreprise qui a déjà viré une partie des effectifs de plusieurs projets dont le MMO Le Seigneur des Anneaux. Le jeu de Maverick n'est pas annulé, pour l'instant, mais il va falloir trouver un autre copain pour mettre en avant le projet.