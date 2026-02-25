Amazon Games abandonne le prochain projet du réalisateur de Forza Horizon 5
Décidément à part Forza Horizon et dans une moindre mesure The Crew, les jeux de bagnoles en monde ouvert ont bien du mal à exister sur le marché et alors que Need for Speed est mis à la casse pour une période indéterminée et que Test Drive aura du mal à se remettre de son dernier épisode, c'est maintenant le développement du premier jeu de Maverick Games qui nous fait une sortie de route.
Pas encore de nom ni le moindre visuel mais on gardait un œil sur le sujet puisque Maverick Games est composé par tout un tas d'anciens de Playground Games dont à la tête Mike Brown, directeur créatif de la franchise Forza Horizon et réalisateur de Forza Horizon 5. Et on parlait forcément d'un jeu de caisse, en monde ouvert donc, avec déjà en première différence la volonté d'apporter un peu de narration (le tout sur PC/PS5/XBS).
Malheureusement et comme d'autres depuis quelques temps, Amazon Games se sépare petit à petit du superflus pour uniquement s'attarder sur l'essentiel, et annonce rompre son contrat d'édition avec Maverick Games, apparemment plus en accord avec la 'vision stratégique' de l'entreprise qui a déjà viré une partie des effectifs de plusieurs projets dont le MMO Le Seigneur des Anneaux. Le jeu de Maverick n'est pas annulé, pour l'instant, mais il va falloir trouver un autre copain pour mettre en avant le projet.
publié le 25/02/2026 à 14:05 par Gamekyo
En tout cas Xbox disait que les concurrents a l'avenir c'était Google, Amazon et compagnie, ils ont niqué tout le monde mais en niquant leur marque en même temp
Vivement le prochain opus nippon.
Et désolé pour Mike and co.faudra trouver des potes plus fiables et assurer leur projet qui doit dépasser le roi
J'ai des doutes mais on verra avec le 6, au pire j'espère qu'il y aura des mods...
Forza Horizon 1 c'est 127 voitures au lancement, FH c'est 539. Donc ils peuvent filer du wheelspin à gogo comme y'a 4-5 plus de contenu. Moi je suis plus blasé des trucs sociaux comme se faire liker ses photos 200 fois, faut aller sur des forums et supplier les gens de liker tes photos, ces features ne marchent pas et Playground persiste dans cette voix ridicule pour maintenir la hype du live social.
Et c'est tant mieux, qu'on revienne à l'essentiel, à l'époque où les jeux de course étaient fun, les mondes ouverts n'ont absolument aucun intérêt.
Puis entre les " fans " et le grand public il y a un gouffre, d'ailleurs faut voir les chiffres de FH5 pour s'en rendre compte
J'ai lâché FH5 parce que après avoir tout fait, que faire des 30 millions de G dans le jeu ??
Désolé mais je veux du challenge dans ce FH6, après tant mieux pour vous si en une heure vous voulez 90 voitures exotique lol.
FH4 a super bien marcher parce qu'il est arrivé avec une idée de génie, les saisons et l'ambiance UK que je connais très très bien, logique c'est mon préféré de la licence Et je trouvais qu'il était plus chaud que le 5 perso, ce dernier est trop facile...
cail2 Après la licence d'un point de vue social est top, les blueprints par exemple, c'est super y a toujours des créations de dingue qui te font souvent gagner beaucoup d'argent, ou encore les configs tuningd par des fans de la communauté etc les likes c'est important je trouve..
Ils on distribué un mmo coréen, qui a probablement fermé depuis et puis quoi?
Le challenge ce n'est pas de rendre les bagnoles inaccessibles sauf en se butant des dizaines d'heures. Surtout quand certaines voitures sont horriblement chères pour pousser le joueur à payer un supplément (ou un DLC). Y a tellement d'autres points sur lesquels FH devrait évoluer. A commencer par sa propre formule qui tourne en rond depuis le 4.