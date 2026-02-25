Ninja Gaiden 4 : date et bande-annonce de l'extension
Malgré l'attente et le silence jusqu'à présent, le DLC « The Two Masters » de Ninja Gaiden 4 sortira bien pour cet hiver avec une date de sortie annoncée à l'instant pour le 4 mars, accompagnée d'une bande-annonce que voici.
Inclus dans l'édition Deluxe, cette unique extension apportera :
- Un épilogue fait de 3 missions
- 2 nouvelles armes (une par perso)
- Nouveaux ennemis
- Nouveaux défis
- Nouveau mode challenge (Abysse)
Hasard (ou pas), le jeu est actuellement en promotion, même l'édition Deluxe (59€) et si vous possédez l'édition standard ou le jeu sur le Game Pass, l'upgrade avec le DLC vous coûtera 15€ au lieu de 20 (fin de l'offre à la mi-mars).
J’ai 1 grande admiration pour ceux qui ont eu le courage (que je n’ai pas eu ) d’aller plus loin que le 2eme stage tellement le gameplay absolument inintéressant se résume à nettoyer des zones envahies par des dizaines d’ennemis toutes les 2 min (le jeu est littéralement devenu un musou…) avant d’arriver au boss et bis repetita.
Je comprends tellement pourquoi il a floppé.