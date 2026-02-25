Ninja Gaiden 4 : date et bande-annonce de l'extension

Malgré l'attente et le silence jusqu'à présent, le DLC « The Two Masters » desortira bien pour cet hiver avec une date de sortie annoncée à l'instant pour le 4 mars, accompagnée d'une bande-annonce que voici.Inclus dans l'édition Deluxe, cette unique extension apportera :- Un épilogue fait de 3 missions- 2 nouvelles armes (une par perso)- Nouveaux ennemis- Nouveaux défis- Nouveau mode challenge (Abysse)Hasard (ou pas), le jeu est actuellement en promotion, même l'édition Deluxe (59€) et si vous possédez l'édition standard ou le jeu sur le Game Pass, l'upgrade avec le DLC vous coûtera 15€ au lieu de 20 (fin de l'offre à la mi-mars).