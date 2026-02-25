recherche
Vétéran d'Ubisoft, Clint Hocking abandonne son poste de réalisateur pour Assassin's Creed HEXE
Considéré comme le prochain projet d'importance de la franchise avec le remake de Black Flag, Assassin's Creed Hexe ne s'est pas encore montré qu'il doit faire avec le soudain départ de son réalisateur Clint Hocking (il a carrément quitté Ubisoft pour des raisons non évoquées). Loin d'être un inconnu chez ses collègues, l'homme tenait la même casquette chez l'éditeur depuis 20 ans pour Splinter Cell : Chaos Theory, Far Cry 2 et Watch Dogs Legion.

Évidemment, même si ça vaut le coup d'être rassuré surtout en ce moment, Assassin's Creed Hexe n'est pas annulé et le poste de Hocking a de suite été repris par Jean Guesdon, l'un des nouveaux responsables de la franchise et réalisateur de Assassin's Creed IV : Black Flag et Assassin's Creed Origins.

Quant à « Hexe », on rappelle si besoin que ce nouvel épisode d'ordre « mineur » (façon Mirage) devrait avoir pour thème la sorcellerie.
1
Qui a aimé ?
link49
publié le 25/02/2026 à 16:48
commentaires (6)
shanks publié le 25/02/2026 à 16:51
Bon pour le coup, on y perd pas trop au change...
Pour une fois hein
giru publié le 25/02/2026 à 17:00
La sorcellerie… ça sera pas avec Hexe que je reviendrai vers la franchise visiblement
altendorf publié le 25/02/2026 à 17:03
shanks "l'une des nouvelles responsables de la franchise et réalisatrice" Je savais pas qu'il avait changé de sexe Jean Guesdon
shanks publié le 25/02/2026 à 17:05
altendorf
Ptain j'ai lu le nom "au féminin".
Après avec Ubisoft, on sait plus trop
mibugishiden publié le 25/02/2026 à 17:30
shanks Splinter Cell Chaos Theory c'est quand meme tres bon, Far Cry 2 tout à fait correct, bon apres Watchdogs Legion c'est moyen.

Au fil du temps ses projets sont devenus de moins en moins bons.
tokito publié le 25/02/2026 à 18:11
Cette boîte doit crever pour renaître (enfin pour sauver les licences), là, tout est pourri mibugishiden, l'ambiance interne y est apocalyptique, la direction à fait n'importe quoi que ce soit au niveau de la gestion ou au niveau du recrutement.

Mais on aimerait tellement retrouver des AC ou l'on incarne de véritables assassins charismatiques comme dans l'excellent AC2
C'était incroyable à l'époque, quelle déchéance...
Fiche descriptif
Assassin’s Creed Shadows
2
Ils aiment
Nom : Assassin’s Creed Shadows
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
