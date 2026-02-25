Vétéran d'Ubisoft, Clint Hocking abandonne son poste de réalisateur pour Assassin's Creed HEXE Vétéran d'Ubisoft, Clint Hocking abandonne son poste de réalisateur pour Assassin's Creed HEXE

Considéré comme le prochain projet d'importance de la franchise avec le remake de Black Flag, Assassin's Creed Hexe ne s'est pas encore montré qu'il doit faire avec le soudain départ de son réalisateur Clint Hocking (il a carrément quitté Ubisoft pour des raisons non évoquées). Loin d'être un inconnu chez ses collègues, l'homme tenait la même casquette chez l'éditeur depuis 20 ans pour Splinter Cell : Chaos Theory, Far Cry 2 et Watch Dogs Legion.



Évidemment, même si ça vaut le coup d'être rassuré surtout en ce moment, Assassin's Creed Hexe n'est pas annulé et le poste de Hocking a de suite été repris par Jean Guesdon, l'un des nouveaux responsables de la franchise et réalisateur de Assassin's Creed IV : Black Flag et Assassin's Creed Origins.



Quant à « Hexe », on rappelle si besoin que ce nouvel épisode d'ordre « mineur » (façon Mirage) devrait avoir pour thème la sorcellerie.