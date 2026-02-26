Neverness to Everness : le gacha anime feat. grosses bagnoles a sa date de sortie

Dans la grande vague des RPG « gacha anime », le prochain gros morceau, c'estdes créateurs deavec une date ferme : le 29 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et mobile.Un bouffe-temps supplémentaire pour les amateurs avec bien entendu un grand monde ouvert, du combat, plein d'activités annexes (dont du Mahjong et de la pêche) et en grande nouveauté pour le genre une mise en avant des belles carrosseries, forcément customisables, et forcément utiles aussi bien pour vos balades que pour des épreuves de courses.