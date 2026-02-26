recherche
Marvel : Limited Run Games va nous faire sa petite compile 8-16 bits
Tout le monde veut proposer son petit Marvel et pendant que certains sont coincés depuis bien longtemps dans les coulisses de l'actualité, c'est Limited Run Games qui vient proposer une dose de nostalgie en annonçant la compilation Marvel MaXimum Collection.

6 jeux de la bonne époque (et avec la difficulté d'époque) dont la tête d'affiche sera le beat'em all X-Men des salles d'arcade, porté sur le Carbon Engine avec mode coop en ligne jusqu'à 6 joueurs.

Le contenu (chaque version indiquée sera disponible) :

- X-Men (Arcade)
- Captain America and the Avengers (Arcade, Mega Drive, NES)
- Spider-Man/Venom : Maximum Carnage (SNES, Mega Drive)
- Venom/Spider-Man : Separation Anxiety (SNES, Mega Drive)
- Spider-Man/X-Men : Arcade's Revenge (SNES, Mega Drive, Game Boy, Game Gear)
- Silver Surfer (NES)

1
Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 26/02/2026 à 15:41 par Gamekyo
commentaires (5)
magneto860 publié le 26/02/2026 à 15:58
Et ils vont oser vendre ça combien ? 20 balles ? Non, finalement je ne veux pas savoir ...
sephrius publié le 26/02/2026 à 16:13
magneto860 Ce sera certainement + avec ces voleurs.
fdestroyer publié le 26/02/2026 à 16:31
Euhh si je ne m'abuse jamais le jeu XMen arcade n'était sortit sur console
kidicarus publié le 26/02/2026 à 16:54
Je trouve leur trailer mensonger en mettant Konami en avant en faisant croire que c'est des jeux konami
forte publié le 26/02/2026 à 17:45
De quelle difficulté d'époque tu parles ? Le jeu sort sans save states ni rewind ? Car à l'époque, ca n'existait pas, alors si il y en a, la difficulté, pouf, évaporée.
