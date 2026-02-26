Marvel : Limited Run Games va nous faire sa petite compile 8-16 bits
Tout le monde veut proposer son petit Marvel et pendant que certains sont coincés depuis bien longtemps dans les coulisses de l'actualité, c'est Limited Run Games qui vient proposer une dose de nostalgie en annonçant la compilation Marvel MaXimum Collection.
6 jeux de la bonne époque (et avec la difficulté d'époque) dont la tête d'affiche sera le beat'em all X-Men des salles d'arcade, porté sur le Carbon Engine avec mode coop en ligne jusqu'à 6 joueurs.
Le contenu (chaque version indiquée sera disponible) :
- X-Men (Arcade)
- Captain America and the Avengers (Arcade, Mega Drive, NES)
- Spider-Man/Venom : Maximum Carnage (SNES, Mega Drive)
- Venom/Spider-Man : Separation Anxiety (SNES, Mega Drive)
- Spider-Man/X-Men : Arcade's Revenge (SNES, Mega Drive, Game Boy, Game Gear)
- Silver Surfer (NES)