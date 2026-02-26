recherche
Mortal Kombat II (le film) : nouvelle bande-annonce
Après un report de dernière minute, la film Mortal Kombat II arrivera dans les « salles obscures » le 6 mai 2026 en France avec son lot de nouveaux acteurs (et le retour d'anciens, forcément) dont Karl Urban dans le rôle de Johnny Cage et apparemment tout simplement le perso central de ce deuxième épisode où l'on va enfin parler tournoi.

Une deuxième bande-annonce a été mise à disposition et comme pour la première, on sent un ton beaucoup plus léger façon Marvel. Après c'est du Johnny Cage quoi.

Sinon vous avez des nouvelles de NetherRealm depuis près d'un an ?...

publié le 26/02/2026 à 12:42 par Gamekyo
commentaires (11)
magneto860 publié le 26/02/2026 à 13:26
Ils sont censés préparer Injustice 3 il me semble, non ?
shanks publié le 26/02/2026 à 13:35
magneto860
"censé" oui
magneto860 publié le 26/02/2026 à 13:41
La BD arrivant après, je suppose qu'ils sont garants du scénario. A choisir je préfère qu'ils prennent leur temps plutôt que de nous bâcler celui-ci.

En espérant que James Gunn n'ai pas droit de regard (je n'ai pas envie de devoir jouer Krypto).
ioop publié le 26/02/2026 à 13:53
vivement
djfab publié le 26/02/2026 à 14:24
Vu le niveau du film précédent, je pense que je vais m'abstenir ! (surtout si le ton beaucoup plus léger façon Marvel !)
testament publié le 26/02/2026 à 14:44
Prépare toi mon Kraken, le Saint Seiya killer arrive.
kidicarus publié le 26/02/2026 à 14:45
Le premier m'a bien da's son ensemble et est une réussite pour moi en dehors quelques passages.
Celui-ci s'annonce plus profond dans l'univers de la saga.

On va avoir du combat sanglant.
rogeraf publié le 26/02/2026 à 14:49
Si y a JC Vandamme (espoir), je me déplace le voir en salle
pimoody publié le 26/02/2026 à 14:49
Ça a l’air bien propre dans le style d’adaptation (peut être trop propre au goût de certains).
micheljackson publié le 26/02/2026 à 17:14
rogeraf
Pourquoi cet espoir ? Il y a des rumeurs sur sa présence dans le film qui aurait été cachée pour une apparition surprise ?
rogeraf publié le 26/02/2026 à 17:36
micheljackson Pas a ma connaissance
