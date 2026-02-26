Mortal Kombat II (le film) : nouvelle bande-annonce

Après un report de dernière minute, la filmarrivera dans les « salles obscures » le 6 mai 2026 en France avec son lot de nouveaux acteurs (et le retour d'anciens, forcément) dont Karl Urban dans le rôle de Johnny Cage et apparemment tout simplement le perso central de ce deuxième épisode où l'on va enfin parler tournoi.Une deuxième bande-annonce a été mise à disposition et comme pour la première, on sent un ton beaucoup plus léger façon Marvel. Après c'est du Johnny Cage quoi.Sinon vous avez des nouvelles de NetherRealm depuis près d'un an ?...