Tales of Berseria Remastered : trailer de lancement
Bandai Namco nous rappelle avec ce trailer de lancement que demain sortira Tales of Berseria Remastered sur PC/PS5/XBS/Switch(1), avec une fois encore un léger polish sur la résolution comme le frame-rate en plus de quelques rapides options de confort sans trop toucher à l'expérience de base.

A ce niveau, on est quand même plus proche de l'upgrade un peu tardive, ce qui n'empêchera pas un prix de 39,99€, et justement aucune possibilité d'upgrade si vous possédez déjà la version de base sur PS4 ou PC.

publié le 26/02/2026 à 10:33 par Gamekyo
shirou publié le 26/02/2026 à 10:39
La résolution ça reste identique a la version PS4 non ?
tokito publié le 26/02/2026 à 10:42
Est-ce qu'il est censuré comme les autres ou c'est bon, cette fois-ci ?
ouroboros4 publié le 26/02/2026 à 10:52
shirou sur Switch uniquement. Et en 30 fps
shirou publié le 26/02/2026 à 10:59
tokito Censuré mais c'était déjà le cas des versions précédente en dehors du japon (a moins de passer par la version PC + mode)
tynokarts publié le 26/02/2026 à 11:24
Je le ferais donc dans sa meilleure version pour le platine.
zephon publié le 26/02/2026 à 11:47
tokito censuré ??
mattewlogan publié le 26/02/2026 à 11:52
Je vois rien de différent avec l’ancien, c’est juste abusé sérieux
Tales of Berseria Remastered
Nom : Tales of Berseria Remastered
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
