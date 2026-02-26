Tales of Berseria Remastered : trailer de lancement

Bandai Namco nous rappelle avec ce trailer de lancement que demain sortirasur PC/PS5/XBS/Switch(1), avec une fois encore un léger polish sur la résolution comme le frame-rate en plus de quelques rapides options de confort sans trop toucher à l'expérience de base.A ce niveau, on est quand même plus proche de l'upgrade un peu tardive, ce qui n'empêchera pas un prix de 39,99€, et justement aucune possibilité d'upgrade si vous possédez déjà la version de base sur PS4 ou PC.