Après trois années compliquées, Warner Bros Games espère relancer la machine en 2027

On s'amuse sur cette génération mais probablement pas autant que prévu et peut-être qu'un jour, on parlera de « génération sacrifiée » suite à de multiples mauvaises décisions chez certains, conduisant à une reconstruction pour remise sur les rails pouvant prendre plusieurs années.



Car après PlayStation, Ubisoft ou même encore Square Enix, c'est maintenant Warner Bros qui fait face à cette période de vide, n'ayant plus explosé les compteurs depuis Hogwarts Legacy (2023, ça commence à dater) et ayant depuis enchaîné de multiples flops ou dans une moindre mesure des déceptions commerciales dont Mortal Kombat 11.



De fait, après une année 2024 catastrophique (hello Suicide Squad) puis une année 2025 considérée par l'éditeur comme celle de la « remise à zéro », 2026 restera celle d'un très lent redémarrage avec uniquement de notable le nouveau LEGO Batman (qui a l'air vachement cool) et une énième adaptation mobile de Game of Thrones.



« Les vrais résultats commenceront à se concrétiser en 2027-2028, lorsque nous reviendrons avec certaines de nos plus grandes franchises. »



On imagine du Hogwarts Legacy 2 pour aller de paire avec la nouvelle série HBO. Mais encore ?