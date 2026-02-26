recherche
Après trois années compliquées, Warner Bros Games espère relancer la machine en 2027
On s'amuse sur cette génération mais probablement pas autant que prévu et peut-être qu'un jour, on parlera de « génération sacrifiée » suite à de multiples mauvaises décisions chez certains, conduisant à une reconstruction pour remise sur les rails pouvant prendre plusieurs années.

Car après PlayStation, Ubisoft ou même encore Square Enix, c'est maintenant Warner Bros qui fait face à cette période de vide, n'ayant plus explosé les compteurs depuis Hogwarts Legacy (2023, ça commence à dater) et ayant depuis enchaîné de multiples flops ou dans une moindre mesure des déceptions commerciales dont Mortal Kombat 11.

De fait, après une année 2024 catastrophique (hello Suicide Squad) puis une année 2025 considérée par l'éditeur comme celle de la « remise à zéro », 2026 restera celle d'un très lent redémarrage avec uniquement de notable le nouveau LEGO Batman (qui a l'air vachement cool) et une énième adaptation mobile de Game of Thrones.

« Les vrais résultats commenceront à se concrétiser en 2027-2028, lorsque nous reviendrons avec certaines de nos plus grandes franchises. »

On imagine du Hogwarts Legacy 2 pour aller de paire avec la nouvelle série HBO. Mais encore ?
publié le 26/02/2026 à 14:52
commentaires (7)
thauvinho publié le 26/02/2026 à 14:58
Esperons que ça ne passe pas chez Netflix d'ici là...
raykaza publié le 26/02/2026 à 15:12
UN BATMAN NON, bande de gloglo eux aussi
rogeraf publié le 26/02/2026 à 15:26
Moi j'aimerais un nouveau mad max. J'avais bien aimé leur dernier jeu dans l'ambiance et réalisation, mais il me semble que les ventes avaient été justes correctes à l'époque ... Harry (Puter de golf), c'est pas ma tasse, je suis plutôt avec l'age de la génération Willow
mattewlogan publié le 26/02/2026 à 15:53
thauvinho c’est bien parti pour, mais bon vu les merdes qu’ils ont fait, est-ce que c’est pas plus mal on verra
jeanouillz publié le 26/02/2026 à 15:59
C'est pas eux qui vont sortir la prochaine adaptation Seigneur Des Anneaux ?
thauvinho publié le 26/02/2026 à 16:01
mattewlogan Je me trompe peut-être mais j'ai plus confiance en skydance paramount pour gérer la partie JV de warner
sandman publié le 26/02/2026 à 16:21
les joueurs s'amusent peut etre, mais les développeurs et les éditeurs coulent par dizaine chaque année... pas de quoi se réjouir de la situation sur les prochaines années...
