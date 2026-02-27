Highguard entre en soins palliatifs

Déjà considéré comme l'un des flops majeurs de 2026 alors que nous ne sommes qu'en février, le « Hero Shooter »vient en effet d'entrer dans sa phase terminale un mois seulement après sa sortie, et Jason Schreier vient expliquer pourquoi.Dans les grandes lignes, il en ressort des choix risqués dans la communication, notamment la volonté pour les responsables de singer le marketing deavec un shadow-drop sans reveal préalable, sans écouter l'avis des développeurs pointant que l'époque n'est plus la même, et encore moins le poids de la concurrence sur ce marché. On remarquera d'ailleurs que dans la dernière ligne droite, les marketeux ne savaient plus sur quel pied danser avec finalement une annonce lors des Game Awards (apparemment en remplacement d'un « certain autre jeu ») pour s'enfermer à nouveau dans le silence jusqu'à la sortie.Et après une pointe de 100.000 connectés simultanément davantage pour la curiosité que l'intérêt (ça reste un F2P), l'audience s'est écroulée pour passer sous les 10.000 en quelques jours, puis sous les 1.000. Hier, nous étions à un pic de 600 joueurs dans le monde.Et difficile d'imaginer un retour à la croissance : Jason Schreier confirme que Tencent avait sorti le chéquier pour financer une partie du jeu, avec néanmoins en clause que l'argent pour le suivi ne serait fourni qu'en cas de maintien d'une bonne audience après la sortie. Ce ne fut pas le cas, Tencent a remballé son porte-monnaie, le studio Wildlight s'est résolu à licencier la majorité de ses effectifs et, toujours selon les mêmes sources, moins de 20 personnes travaillent actuellement sur le maintien. Bah bonne chance...