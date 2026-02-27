Après la date de sortie, Samson joue la transparence avec 10 minutes de gameplay

Pas question d'entourlouper les joueurs ou de les induire en erreur sur la proposition derrière: après avoir dit bien clairement que ce serait de l'ordre du AA avec une durée de vie classique pour le genre (une dizaine d'heures), pour un prix ajusté en conséquence contrairement à d'autres (24,99€), le studio porté par les anciens deets'associe maintenant à IGN pour nous balancer 10 minutes de gameplay.Comme annoncé hier, le titre sortira le 8 avril, uniquement sur PC dans un premier temps.