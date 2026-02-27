recherche
Après la date de sortie, Samson joue la transparence avec 10 minutes de gameplay
Pas question d'entourlouper les joueurs ou de les induire en erreur sur la proposition derrière Samson : A Tyndalston Story : après avoir dit bien clairement que ce serait de l'ordre du AA avec une durée de vie classique pour le genre (une dizaine d'heures), pour un prix ajusté en conséquence contrairement à d'autres (24,99€), le studio porté par les anciens de Just Cause et Mad Max s'associe maintenant à IGN pour nous balancer 10 minutes de gameplay.

Comme annoncé hier, le titre sortira le 8 avril, uniquement sur PC dans un premier temps.

1
Qui a aimé ?
adamjensen
publié le 27/02/2026 à 10:44 par Gamekyo
commentaires (3)
shanks publié le 27/02/2026 à 10:45
Franchement même si ça a l'air cool et que les mecs ont l'honneur de vouloir proposer un bon prix, j'aurais infiniment préféré un délire de gunfights à la Max Payne plutôt que du corps-à-corps.
pcverso publié le 27/02/2026 à 10:51
Perso cest le côté driver qui me botte le plus ca monsieur tellement ce délire de course poursuite , hate de le tester meme si il y a de quoi faire en attendant
pcverso publié le 27/02/2026 à 11:34
* pas monsieur mais manques.
Fiche descriptif
Samson
1
Ils aiment
Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
