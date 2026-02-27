Resident Evil Requiem est de loin le meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam
Encore un excellent coup pour Capcom : Resident Evil Requiem est officiellement disponible depuis quelques heures et il s'octroie déjà la médaille d'or du meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam avec un pic direct de 267.000 joueurs connectés simultanément (chiffre qui peut encore être gonflé ce week-end) alors que le précédent tenant du titre, Resident Evil 4 Remake, n'a jamais été au-delà des 168.000.
C'est également le 3e meilleur lancement pour Capcom, loin derrière le cas exceptionnel Monster Hunter Wilds (1,3 million) sans oublier Monster Hunter World (330.000).
Depuis RE7, la franchise repose en deux temps : de gros chiffres en période de lancement puis des rebonds grâce aux promos pendant des années et des années.
