Resident Evil Requiem est de loin le meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam
Encore un excellent coup pour Capcom : Resident Evil Requiem est officiellement disponible depuis quelques heures et il s'octroie déjà la médaille d'or du meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam avec un pic direct de 267.000 joueurs connectés simultanément (chiffre qui peut encore être gonflé ce week-end) alors que le précédent tenant du titre, Resident Evil 4 Remake, n'a jamais été au-delà des 168.000.

C'est également le 3e meilleur lancement pour Capcom, loin derrière le cas exceptionnel Monster Hunter Wilds (1,3 million) sans oublier Monster Hunter World (330.000).

Un petit trailer de lancement pour fêter ça.

publié le 27/02/2026 à 10:34 par Gamekyo
commentaires (11)
dalbog publié le 27/02/2026 à 10:38
C'est sur la durée qu'il faut voir.

Si ça s'écroule 5 jours après c'est pas fou.
pcverso publié le 27/02/2026 à 10:39
Cest grâce a la Chine
adamjensen publié le 27/02/2026 à 10:43
Avec 5 millions en Wishlist, c'était pas une surprise.
Et puis, c'est Resident Evil.

Dans peu de temps, ils annonceront le million de ventes, voire 2.
Probablement dans les jours à venir, ou même aujourd'hui.
shanks publié le 27/02/2026 à 10:47
dalbog
C'est Resident Evil donc ça va s'écrouler.
Depuis RE7, la franchise repose en deux temps : de gros chiffres en période de lancement puis des rebonds grâce aux promos pendant des années et des années.
guiguif publié le 27/02/2026 à 10:47
En même temps, pour là ou j'en suis, il atomise les derniers opus (hors remakes)
thauvinho publié le 27/02/2026 à 11:06
C'est mon premier RE Day one perso, j'ai passé 2h dessus ce matin, je ne sais pas sur console mais graphiquement la version pc est ouf
akinen publié le 27/02/2026 à 11:09
J’suis ravis d’y avoir participé. Je le lancerai ce soir
pcverso publié le 27/02/2026 à 11:36
Mon frère ma offert la version deluxe sur steam et cest pris sa version deluxe , je testerai dimanche soir
mattewlogan publié le 27/02/2026 à 11:55
Je suis dessus il est dingue
C sublime en plus
icebergbrulant publié le 27/02/2026 à 12:01
Je viens de recevoir mon exemplaire

Emploi du temps pour cet après-midi:

-déjeuner à 13h30, ce dernier sera composé essentiellement de salade verte et de chou rouge que je mélangerai bien pour un max de vigueur

-14h30: allumage console pour installation

-15h00: casque audio branché, volets fermés, téléphone mode avion et jeu !

-15h02: pause du jeu car j’avais oublié d’aller pisser

-15h03: lavage de mains

-15h04: Raccoon City, me voilà

FIN
shanks publié le 27/02/2026 à 12:08
La deuxième séquence avec Grace, j'ai fait caca

En VR, je serais mort bordel
