Resident Evil Requiem est de loin le meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam

Encore un excellent coup pour Capcom :est officiellement disponible depuis quelques heures et il s'octroie déjà la médaille d'or du meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam avec un pic direct de 267.000 joueurs connectés simultanément (chiffre qui peut encore être gonflé ce week-end) alors que le précédent tenant du titre,, n'a jamais été au-delà des 168.000.C'est également le 3e meilleur lancement pour Capcom, loin derrière le cas exceptionnel(1,3 million) sans oublier(330.000).Un petit trailer de lancement pour fêter ça.