La curiosité Samson a sa date de sortie

Soit c'est l'une des petites surprises du printemps, soit il nous fait une MindsEye, et on espère que Samson : A Tyndalston Story fera partie de la première catégorie, ne serait-ce que pour les bonnes indentions de Liquid Swords (fondé par le créateur de Just Cause) souhaitant nous proposer une expérience à l'ancienne, bien rythmée, et pour seulement 24,99€.

Un court trailer vient d'ailleurs de tomber avec une date, et ce sera donc le 8 avril que nous saurons si l'objectif est atteint, uniquement sur PC dans un premier temps (ça reste une petite équipe).

ouken
publié le 26/02/2026 à 21:12 par Gamekyo
commentaires (4)
adamjensen publié le 26/02/2026 à 21:26
Faut voir, ça peut être pas mal.
Je lui laisserais peut-être sa chance à sa sortie.
ouken publié le 26/02/2026 à 21:36
Gros day one ??
thauvinho publié le 26/02/2026 à 21:42
Malheureusement je serais probablement occupé sur Crimson Desert Ça attendra un peu
ootaniisensei publié le 26/02/2026 à 21:47
Pour le prix je vais clairement pas faire la fine bouche et le prendre day1
Fiche descriptif
Samson
1
Ils aiment
Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
