Pokémon Vents & Vagues officialisé sur Switch 2

C'est adjugé à l'avance comme l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch 2 mais il faudra finalement attendre 2027 pour découvrir Pokémon Vents & Vagues, dixième génération de la franchise historique avec (faut le reconnaître) une petite upgrade graphique notamment sur les effets et l'eau, et déjà la possibilité d'aller squatter les fonds-marins pour booster l'exploration.
Le starter est également dévoilé, comme le veut la tradition Feu/Herbe/Eau, et il faudra maintenant suivre attentivement chaque prise de parole de Game Freak et Nintendo avant la déferlante.
UPDATE :
- On préfère préciser mais oui, c'est une exclusivité Switch 2.
Espérons que ce soit fluide
Mais bien que Gf prenne leurs temps pour une fois
Ouais enfin y a 2 spin-off (Champions et Pokopia) + le suivi des autres jeux, pas vraiment une année à vide.
Ralalala ce cirque...
Bon, patience jusqu'à 2027.
Gamefreak à les mains liés à cause de la pokemon company qui établi un temps défini mais trop limité pour avoir un truc potable et si Gt6 n'étais pas intervenu ça sortirai en octobre comme dab.
C'est con de venir troller sans prendre le temps de se renseigner un minimum
Je dis ça je dis rien
Celà montre qu'ils sont confiants en 2026.
Soit je suis terriblement naïf et la fin d'année sera catastrophique.
Soit au contraire c'est le signe qu'une énorme cartouche arrive pour fin 2026 (Mario ou Zelda).
C'est assez propre, faut pas trop en demander... Si pas de bug et pas de lag ça me va.
2027, ils ont foirés la fenetre de sortie Novembre, habituelle pour les nouvelles gen!
Je mise sur Mars 2027.
C'est toujours aussi moche avec toujours le même moteur exploité.
vous vous hypé puis au final on connait la suite.
je suis dac pour dire que la da et le trailer sont sympa.
mais le visuel n'est pas le problème majeur des pokémon moderne.
T’as envie de leur dire « ouai ok c’est bon détend toi, Bioshock faisait la même y a 20 ans »