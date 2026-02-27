Pokémon Vents & Vagues officialisé sur Switch 2

C'est adjugé à l'avance comme l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch 2 mais il faudra finalement attendre 2027 pour découvrir, dixième génération de la franchise historique avec (faut le reconnaître) une petite upgrade graphique notamment sur les effets et l'eau, et déjà la possibilité d'aller squatter les fonds-marins pour booster l'exploration.Le starter est également dévoilé, comme le veut la tradition Feu/Herbe/Eau, et il faudra maintenant suivre attentivement chaque prise de parole de Game Freak et Nintendo avant la déferlante.UPDATE :- On préfère préciser mais oui, c'est une exclusivité Switch 2.