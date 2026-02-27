recherche
News / Blogs
Pokémon Vents & Vagues officialisé sur Switch 2
C'est adjugé à l'avance comme l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch 2 mais il faudra finalement attendre 2027 pour découvrir Pokémon Vents & Vagues, dixième génération de la franchise historique avec (faut le reconnaître) une petite upgrade graphique notamment sur les effets et l'eau, et déjà la possibilité d'aller squatter les fonds-marins pour booster l'exploration.

Le starter est également dévoilé, comme le veut la tradition Feu/Herbe/Eau, et il faudra maintenant suivre attentivement chaque prise de parole de Game Freak et Nintendo avant la déferlante.

UPDATE :
- On préfère préciser mais oui, c'est une exclusivité Switch 2.

0
Qui a aimé ?
publié le 27/02/2026 à 14:33 par Gamekyo
commentaires (40)
beyondgood074 publié le 27/02/2026 à 14:36
C'est pas trop dégueu au moins !
fiveagainstone publié le 27/02/2026 à 14:36
Enfin un Pokémon avec une bonne gueule, il était temps. Ca fait envie en tout cas!
syst59 publié le 27/02/2026 à 14:37
Tout cet aliasing omg, sa piques les yeux quand même
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 14:37
C'est joli mais sans plus
Espérons que ce soit fluide
magneto860 publié le 27/02/2026 à 14:37
Pokémoins ou Poképlus ? (titre à corriger )
altendorf publié le 27/02/2026 à 14:38
Eclaté
supasaiyajin publié le 27/02/2026 à 14:39
Tout le budget est passé dans le rendu de l'eau.
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:40
Immonde et ces starters sont de pire en pire
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:40
Magnifique tout ce que je voulais, ambiance Alola 2.0
narustorm publié le 27/02/2026 à 14:40
L'année 2026 va etre longue sur switch 2....

Mais bien que Gf prenne leurs temps pour une fois
ikki47 publié le 27/02/2026 à 14:41
Ca évite gta 6
ryadr publié le 27/02/2026 à 14:41
C'est franchement bien. Enfin.
totenteufel publié le 27/02/2026 à 14:41
N'empêche y a que Gamefreak qui se fout de votre gueule, ils sont capables de faire un jeu comme Beast of reincarnation qui est sympa graphiquement, et pondre ça sur une console moins puissante en 2027 mais bon les fans de Pokémon sont aveugles visiblement.
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 14:41
Sauf changement on aura une année entière sans du Pokémon
shanks publié le 27/02/2026 à 14:43
ouroboros4
Ouais enfin y a 2 spin-off (Champions et Pokopia) + le suivi des autres jeux, pas vraiment une année à vide.
ryadr publié le 27/02/2026 à 14:43
syst59

Ralalala ce cirque...
nicolasgourry publié le 27/02/2026 à 14:44
2027 ça leur laisse le temps de peaufiner le jeu.
kidicarus publié le 27/02/2026 à 14:44
Même si ce n'est pas les graphisme du jeu, on voit déjà vers où le style graphique va et l'exploration marine est la bienvenu depuis le temps. Chose que je voudrais dans animal crossing,ca serait terrible.

Bon, patience jusqu'à 2027.
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:44
J’hésite déjà entre le plante et le feu…
aeris072 publié le 27/02/2026 à 14:45
2027 pour laisser le temps a la Switch 2 d'avoir un parc installé suffisamment conséquent pour accueillir un tel blockbuster
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 14:46
shanks Mouais je parle plutôt de DLC ou de remake perso
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:46
Vite les premiers artworks je suis déjà sous le charme
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:47
totenteufel ça c'est parce que Beast of Reicarnation à eu des années de dev en plus d'avoir masse de sous traitant travaillant sur le jeu.

Gamefreak à les mains liés à cause de la pokemon company qui établi un temps défini mais trop limité pour avoir un truc potable et si Gt6 n'étais pas intervenu ça sortirai en octobre comme dab.
burningcrimson publié le 27/02/2026 à 14:49
On sent un peu d ambition technique. Par contre 2027 c est loin , j espere que ça en valera la peine.
aeris072 publié le 27/02/2026 à 14:50
J'espere qu'il sera a 120fps en mode portable
shinz0 publié le 27/02/2026 à 14:51
Y a du mieux
dormir13hparjour publié le 27/02/2026 à 14:52
Pas disponible sur Switch 1 ?
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 14:52
aeris072 estime-toi déjà heureux si il est 60 fps
beyondgood074 publié le 27/02/2026 à 14:52
totenteufel Le jeu est pas développé par Game Freak, et n'utilise pas le même moteur.
C'est con de venir troller sans prendre le temps de se renseigner un minimum
totenteufel publié le 27/02/2026 à 14:52
yanssou Il est pas en dév depuis genre 4 ans ou plus le V/V ?
totenteufel publié le 27/02/2026 à 14:53
beyondgood074 C'est pas du troll, c'est un constat oui c'est pas les mêmes moteurs je me doute, je veux dire par là qu'ils sont toujours pas foutu de sortir un truc correcte sur switch alors que de l'autre côté ils font quelque chose de correcte.
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 14:54
Juste qu'on rappelle que la Switch 2 fait tourner RER, FF7 Remake et CP
Je dis ça je dis rien
ducknsexe publié le 27/02/2026 à 14:55
Pour une fois, j avoue que c'est pas mal techniquement pour un pokemon. 2027 ils ont le temps de le Peaufiner Par contre les starter mouais
kameofever publié le 27/02/2026 à 14:57
C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent investir dans la Switch 2 si Pokemon ne sort qu'en 2027.
Celà montre qu'ils sont confiants en 2026.
Soit je suis terriblement naïf et la fin d'année sera catastrophique.
Soit au contraire c'est le signe qu'une énorme cartouche arrive pour fin 2026 (Mario ou Zelda).
pharrell publié le 27/02/2026 à 14:58
Quelle surprise

C'est assez propre, faut pas trop en demander... Si pas de bug et pas de lag ça me va.

2027, ils ont foirés la fenetre de sortie Novembre, habituelle pour les nouvelles gen!

Je mise sur Mars 2027.
yanssou publié le 27/02/2026 à 15:02
totenteufel je pense pas, en tous cas ça ne voit pas

C'est toujours aussi moche avec toujours le même moteur exploité.
jacquescechirac publié le 27/02/2026 à 15:02
Faut quand même une bonne grosse dose de pillules bleues pour être excité devant un Pokémon en 2026
aeris072 publié le 27/02/2026 à 15:02
La Switch 2 est capable de faire du ray tracing, j'espere que Game Freak va l'utiliser
rbz publié le 27/02/2026 à 15:03
la boucle...
vous vous hypé puis au final on connait la suite.
je suis dac pour dire que la da et le trailer sont sympa.

mais le visuel n'est pas le problème majeur des pokémon moderne.
pharrell publié le 27/02/2026 à 15:03
On sent quand même qu’ils sont fiers du rendu de la flotte mdr

T’as envie de leur dire « ouai ok c’est bon détend toi, Bioshock faisait la même y a 20 ans »
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Legendes Pokemon : ZA
1
Ils aiment
Nom : Legendes Pokemon : ZA
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : RPG
Autres versions : Switch Switch 2 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo