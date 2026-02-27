recherche
Officiel : le PSSR 2.0 arrive sur PS5 Pro
Encore une rumeur qui se confirme avec l'arrivée officielle du PSSR 2.0 dans les prochaines semaines sur PlayStation 5 Pro, donc une upgrade de la technologie maison de Sony en collaboration avec AMD pour booster encore un peu plus la résolution de manière artificielle, soit un gain de détails sans brider les autres arguments techniques comme le frame-rate et le Ray Tracing.

Davantage de détails arriveront avant le déploiement (pas plus de précision que « mars ») avec néanmoins déjà la promesse d'une exploitation méticuleuse par Resident Evil Requiem comme vous pouvez le voir ci-dessous : les cheveux un peu flou avec le PSSR 1.0, ceux tout fin et tous lisses façon l'Oréal avec le PSSR 2.0.

Accessible dans les paramètres de la console, le PSSR améliorera aussi dès le mois prochain la résolution des jeux déjà compatibles, soit une cinquantaine pour le moment. Là encore, le bal des comparos interviendra en temps voulu.
publié le 27/02/2026 à 13:54 par Gamekyo
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 13:59
La différence avec les cheveux est assez bluffante !
tynokarts publié le 27/02/2026 à 14:03
Crimson Désert arrive bientôt …
balf publié le 27/02/2026 à 14:06
Vous pensez que cette technologie pourrait arriver dans le futur sur PS5 normal ? avec un résultat moins bluffant bien sûr.
pcverso publié le 27/02/2026 à 14:07
balf j'espère parceque pour le coup quand on voie la différence avec cette version et la ps5 on se dit que 2030 ca va être long
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 14:08
balf Difficile à dire mais c'est réserver à la PS5 Pro pour le moment
Après faut pas être naïf même si c'était possible on se demande si Sony ne s'en servirai pas pour donner un argument de vente à la PS5 pro
djfab publié le 27/02/2026 à 14:11
Balf : il n'y a pas de PSSR 1 sur PS5, donc il ne pourra pas y avoir d'upgrade vers le PSSR 2 !
balf publié le 27/02/2026 à 14:12
pcverso ouroboros4 djfab Ah dommage merci pour vos éclaircissements
djfab publié le 27/02/2026 à 14:12
Franchement je viens de commencer le jeu sur PS5 pro, et j'ai l'impression que les cheveux sont déjà comme sur la 2ème image !
leonr4 publié le 27/02/2026 à 14:20
Le nouveau PSSR se situe entre le FSR4 et DLSS4.5, en général il est meilleur que le FSR4 et proche du DLSS4.5 mais ce dernier reste au dessus ce qui est normal.

« Avec Resident Evil Requiem, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la présentation du protagoniste grâce à une version optimisée du RE Engine, afin de renforcer l'immersion du joueur dans l'horreur. Par exemple, chaque mèche de cheveux et de barbe est modélisée par un polygone, ce qui lui permet de bouger de façon réaliste en fonction des mouvements du corps et du vent. La façon dont la lumière traverse ses cheveux varie également selon la superposition des mèches. Ce rendu détaillé des textures est l'un des nombreux détails que nous souhaitions particulièrement partager avec nos fans. »

Grâce à la mise à jour du PSSR, nous avons pu affiner notre rendu en traitant avec succès ces détails et ces particularités de texture, traditionnellement difficiles à restituer à plus grande échelle en raison de leur complexité. Nous espérons que vous apprécierez ce niveau d'horreur et de fidélité visuelle sans précédent, ainsi que les nouvelles sensations de jeu qu'il offre.

– Masaru Ijuin, responsable principal de la section d'assistance au développement des moteurs, département des technologies fondamentales de recherche et développement, Capcom


https://blog.playstation.com/2026/02/27/upgraded-pssr-upscaler-is-coming-to-ps5-pro/
shanks publié le 27/02/2026 à 14:28
djfab
Je me suis dit la même chose....
supasaiyajin publié le 27/02/2026 à 14:30
Apparemment, le FSR 4.1, qui réduirait encore l'écart avec le DLSS, aurait aussi fuité. Si c'est vrai, à mon avis ce n'est pas un hasard, c'est certainement le fruit de la collaboration entre les deux.
