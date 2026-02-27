Officiel : le PSSR 2.0 arrive sur PS5 Pro
Encore une rumeur qui se confirme avec l'arrivée officielle du PSSR 2.0 dans les prochaines semaines sur PlayStation 5 Pro, donc une upgrade de la technologie maison de Sony en collaboration avec AMD pour booster encore un peu plus la résolution de manière artificielle, soit un gain de détails sans brider les autres arguments techniques comme le frame-rate et le Ray Tracing.
Davantage de détails arriveront avant le déploiement (pas plus de précision que « mars ») avec néanmoins déjà la promesse d'une exploitation méticuleuse par Resident Evil Requiem comme vous pouvez le voir ci-dessous : les cheveux un peu flou avec le PSSR 1.0, ceux tout fin et tous lisses façon l'Oréal avec le PSSR 2.0.
Accessible dans les paramètres de la console, le PSSR améliorera aussi dès le mois prochain la résolution des jeux déjà compatibles, soit une cinquantaine pour le moment. Là encore, le bal des comparos interviendra en temps voulu.
publié le 27/02/2026 à 13:54 par Gamekyo
Après faut pas être naïf même si c'était possible on se demande si Sony ne s'en servirai pas pour donner un argument de vente à la PS5 pro
Grâce à la mise à jour du PSSR, nous avons pu affiner notre rendu en traitant avec succès ces détails et ces particularités de texture, traditionnellement difficiles à restituer à plus grande échelle en raison de leur complexité. Nous espérons que vous apprécierez ce niveau d'horreur et de fidélité visuelle sans précédent, ainsi que les nouvelles sensations de jeu qu'il offre.
– Masaru Ijuin, responsable principal de la section d'assistance au développement des moteurs, département des technologies fondamentales de recherche et développement, Capcom
https://blog.playstation.com/2026/02/27/upgraded-pssr-upscaler-is-coming-to-ps5-pro/
Je me suis dit la même chose....