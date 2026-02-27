Officiel : le PSSR 2.0 arrive sur PS5 Pro Officiel : le PSSR 2.0 arrive sur PS5 Pro

Encore une rumeur qui se confirme avec l'arrivée officielle du PSSR 2.0 dans les prochaines semaines sur PlayStation 5 Pro, donc une upgrade de la technologie maison de Sony en collaboration avec AMD pour booster encore un peu plus la résolution de manière artificielle, soit un gain de détails sans brider les autres arguments techniques comme le frame-rate et le Ray Tracing.



Davantage de détails arriveront avant le déploiement (pas plus de précision que « mars ») avec néanmoins déjà la promesse d'une exploitation méticuleuse par Resident Evil Requiem comme vous pouvez le voir ci-dessous : les cheveux un peu flou avec le PSSR 1.0, ceux tout fin et tous lisses façon l'Oréal avec le PSSR 2.0.



Accessible dans les paramètres de la console, le PSSR améliorera aussi dès le mois prochain la résolution des jeux déjà compatibles, soit une cinquantaine pour le moment. Là encore, le bal des comparos interviendra en temps voulu.