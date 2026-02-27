[RAPPEL] Pokémon Presents à 15h00

C'est aujourd'hui et d'ici quelques minutes (précisément 15h00) que se tiendra le nouveau Pokémon Presents destiné à fêter les 30 ans d'une franchise dont on ne compte plus les épisodes (ni les millions d'unités écoulées).Aucun indice sur le contenu du programme et si la présence deserait logique, les regards sont évidemment tournés vers un potentiel reveal de la 10G avec une sortie tout aussi possible pour la fin d'année.