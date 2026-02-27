recherche
[RAPPEL] Pokémon Presents à 15h00
C'est aujourd'hui et d'ici quelques minutes (précisément 15h00) que se tiendra le nouveau Pokémon Presents destiné à fêter les 30 ans d'une franchise dont on ne compte plus les épisodes (ni les millions d'unités écoulées).

Aucun indice sur le contenu du programme et si la présence de Pokémon Champions serait logique, les regards sont évidemment tournés vers un potentiel reveal de la 10G avec une sortie tout aussi possible pour la fin d'année.

publié le 27/02/2026 à 13:41 par Gamekyo
shanks publié le 27/02/2026 à 13:42
J'espère qu'on aura Half-Life 3.
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 13:45
A mon avis trailer de la 10G avec une gros 2026(on aura du gameplay et la date plus tard dans l'année pour une sortie vers novembre)

Ensuite la pléthore de merde comme Pokémon Sleep et Café Remix
Et un bout sur Pokopia.
icebergbrulant publié le 27/02/2026 à 13:46
shanks

Le mieux que tu auras, c’est Tomodachi Half-Life
hypermario publié le 27/02/2026 à 13:50
shanks
ratchet publié le 27/02/2026 à 13:52
Je tiens plus bordel !!!
ratchet publié le 27/02/2026 à 13:53
ouroboros4 Pokopia il y a eus un live il y a 2 jours ça m’étonnerais du coup..
aeris072 publié le 27/02/2026 à 13:56
Exclue Switch 2 ? A mon avis crossgen Switch 1/2

Mais vu que Pokopia est exclue Switch 2 le doute est permis
yanssou publié le 27/02/2026 à 13:56
On va bien ce marrer devant la gueule du prochain pokemon
ouroboros4 publié le 27/02/2026 à 13:57
ratchet Ce sont des forceurs je suis certain qu'ils vont en parler
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:00
aeris072 nan exclu S2 la 10G
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:03
C’est parti !!!
nicolasgourry publié le 27/02/2026 à 14:04
ratchet sur mon article il y a un décalage ^^
shanks publié le 27/02/2026 à 14:05
Les enculés, j'ai cru à une Game Boy Mini
masharu publié le 27/02/2026 à 14:05
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:05
La gameboy mp3
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:05
nicolasgourry je suis sur la TV! Hâte de voir les starters
tyler33 publié le 27/02/2026 à 14:05
direct le goodies inutile et cher. 45 cartouches hahaha
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:09
Ça enchaîne c’est cool !
nicolasgourry publié le 27/02/2026 à 14:10
Pokemon XD (Gamecube) arrive en online
shanks publié le 27/02/2026 à 14:13
*Se rend compte qu'il n'y a pas un énorme gouffre graphique entre Pokémon XD et Légendes Pokémon Z-A*
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:14
Le Xd est mieux fini que Za c'est ouf
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:17
Que ces moches ces méga évolution..
darkxehanort94 publié le 27/02/2026 à 14:18
shanks Ca fait des années que je le dis.
nicolasgourry publié le 27/02/2026 à 14:23
Ah oui quand même un changement ou c'est moi
nicolasgourry publié le 27/02/2026 à 14:24
Pokemon Winds &Waves
ratchet publié le 27/02/2026 à 14:26
Omgggggg le chien !!!!!!!! Mais ça tue !!!!
nigel publié le 27/02/2026 à 14:26
C'est cool, on a enfin un jeu qui ressemble à un jeu Switch. Bon c'est un jeu Switch 2, mais bon, ça fait plaisir de voir qu'on est plus sur de la Nintendo Gamecube
shanks publié le 27/02/2026 à 14:27
Bon l'eau est jolie...
rocan publié le 27/02/2026 à 14:27
Enfin, un truc qui a l'air de tenir à peu près la route !
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:27
Toujours aussi moche et les starters mon dieu mais virez le mec au design.
totenteufel publié le 27/02/2026 à 14:27
Gamefreak qui dépose des brevets de gameplay, alors que ça repompe Minecraft et Animal crossing en plus moche avec une DA d'enfant de 1 an ça c'est hilarant, la gueule des textures c'est chaud de proposez ça en 2027. Beast of reincarnation est plus beau. dis donc ça valait la peine d'avoir une console à 350 euros avec la puissance d'une ps4.
tyler33 publié le 27/02/2026 à 14:28
Ah bah voilà, le jeu est très joli, c'est bien.
kiryukazuma publié le 27/02/2026 à 14:28
Comment ca evite GTA 6....
masharu publié le 27/02/2026 à 14:28
Le protagoniste n'est pas un écolier, c'est déjà ça.
maddox69 publié le 27/02/2026 à 14:28
Oah punaise trop content de voir le nouveau Pokémon ! 2027 c'est loiiiin
newtechnix publié le 27/02/2026 à 14:28
Pokemon WW 2027
fdestroyer publié le 27/02/2026 à 14:28
Ca à quand même nettement plus de gueule cette Gen 10
yanssou publié le 27/02/2026 à 14:28
masharu c'est toujours la même da dégueulasse.
newtechnix publié le 27/02/2026 à 14:29
Pokopia pourrait tout déchirer tellement cela semble plus marcher sur les traces de Minecraft
nicolasgourry publié le 27/02/2026 à 14:31
Prochain Nintendo Direct : Wave race (pour surfer sur la vague) ^^
aeris072 publié le 27/02/2026 à 14:36
Cool on sait desormais quand la Switch 2 Lite va sortir
