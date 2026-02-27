Bluepoint et PlayStation comptaient nous proposer Bloodborne Remake, avant le refus de FromSoftware Bluepoint et PlayStation comptaient nous proposer Bloodborne Remake, avant le refus de FromSoftware

Jason Schreier n'aura pas tardé à balancer l'information que tout le monde craignait (parce qu'on n'aime pas souffrir) : suite à l'annulation du GAAS dans l'univers God of War, Bluepoint a bien proposé à Sony de se tourner vers un remake de Bloodborne dans la même veine que celui de Demon's Souls… et Sony a accepté, considérant que le projet était parfaitement viable sur le plan économique (tu m'étonnes hein…).



Malheureusement, et c'est pour le coup inattendu, c'est FromSoftware qui se serait opposé au chantier pour des raisons que l'on ignore (NateTheHate évoque un refus de la part de Miyazaki, insatisfait de certaines choses sur Demon's Souls Remake), mais preuve que même si PlayStation est l'ayant-droit de la franchise, le développeur d'origine a visiblement encore son mot à dire.



C'est bon, vous pouvez pleurer.