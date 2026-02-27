recherche
Bluepoint et PlayStation comptaient nous proposer Bloodborne Remake, avant le refus de FromSoftware
Jason Schreier n'aura pas tardé à balancer l'information que tout le monde craignait (parce qu'on n'aime pas souffrir) : suite à l'annulation du GAAS dans l'univers God of War, Bluepoint a bien proposé à Sony de se tourner vers un remake de Bloodborne dans la même veine que celui de Demon's Souls… et Sony a accepté, considérant que le projet était parfaitement viable sur le plan économique (tu m'étonnes hein…).

Malheureusement, et c'est pour le coup inattendu, c'est FromSoftware qui se serait opposé au chantier pour des raisons que l'on ignore (NateTheHate évoque un refus de la part de Miyazaki, insatisfait de certaines choses sur Demon's Souls Remake), mais preuve que même si PlayStation est l'ayant-droit de la franchise, le développeur d'origine a visiblement encore son mot à dire.

C'est bon, vous pouvez pleurer.
publié le 27/02/2026 à 20:39 par Gamekyo
commentaires (28)
shanks publié le 27/02/2026 à 20:42
Que Miyazaki refuse, c'est son droit, c'est son bébé.

Mais si c'est pour rien faire à la place, il aurait pu s'abstenir hein...
aozora78 publié le 27/02/2026 à 20:43
Dommage mais au moins il restera tel que dans mes souvenirs. Très imparfait mais absolument inoubliable.
kaiserstark publié le 27/02/2026 à 20:49
C'est quand-même dur de croire que même si Bluepoint ne pouvait pas toucher à Bloodborne, qu'il n'y avait absolument aucune autre IP de PlayStation que Bluepoint pouvait faire quitte à réduire la taille du studio pour que ça fasse sens économiquement car c'était quand-même mieux que de fermer le studio.

Schreier dit même que d'autres entreprises essayent de voir si il y a moyen de sauver Bluepoint, ça montre à quel point, c'est une décision stupide.
ravyxxs publié le 27/02/2026 à 20:55
shanks Je pense que c'est parce que c'est un vétéran et figure importante que Playstation n'a pas voulu continuer plus loin dans les échanges et dit non à Bluepoint, mais je trouve qu'ils ont fait les pu***, car au final c'est une licence qui appartient à Playstation, et Japan Studio était aussi dessus....

Le mec pendant ce temps sort des spin off Elden Ring qui flop après une ou deux semaines de sortie et son exclu Switch 2....
masharu publié le 27/02/2026 à 21:01
Je vais attendre une réaction de FromSoftware.
foxstep publié le 27/02/2026 à 21:01
Même si déçu que le studio fut fermé et je les remercie pour les remakes et tout leurs taff. Mais sur le coup je peux comprendre Fromsoft vu les changements bizzare sur demon souls remake, changement très minime quasi insignifiant mais tout de même, probablement fait au pif par bluepoint sans l'approbation de Fromsoft.

Après est ce que ça justifie la fermeture de studio ? Absolument pas.
jenicris publié le 27/02/2026 à 21:01
Selon Yoshida, Sony respecte Miyazaki et c'est pour cela du coup qu'ils l'ont pas fait même si l'ip leur appartient. Pour un éventuel nouvel opus
leonr4 publié le 27/02/2026 à 21:04
kaiserstark Décision stupide comme à l'époque avec evolution studios.
walterwhite publié le 27/02/2026 à 21:08
Qu’est-ce qui l’a déçu sur Demon’s Souls remake ?
ravyxxs publié le 27/02/2026 à 21:09
kaiserstark Hust et d'autres grosses têtes foutent une merde immense....

leonr4 Le fait de ne plus voir Wipeout alors qu'il y a 20 jeux du genre sur Steam montre à quel point ils n'avaient pas pied avec Evolution Studios.

walterwhite Des ricains qui touchent à son bébé...
mrpopulus publié le 27/02/2026 à 21:11
Allez vou faire Fromsoftware
mattewlogan publié le 27/02/2026 à 21:14
Incroyable c fou
kirk publié le 27/02/2026 à 21:18
GG Miyazaki. Quand on voit la tronche du remake de DS, pas étonnant de ne pas vouloir voir son bébé défiguré.
docteurdeggman publié le 27/02/2026 à 21:19
Miyazaki voulait que BP commence déjà le remake de Duskbloods en parallèle du développement, il n’était pas convaincu par les premiers visuels… ils se sont fâchés.
hyoga57 publié le 27/02/2026 à 21:19
Vraiment des chiens From Software.
idd publié le 27/02/2026 à 21:34
oui bah je remercie bluepoint pour le remake parce qu'au moins le combat contre le boss araignée on voyait quelque chose parce que de souvenir sur ps3 c'etait une vraie galère avec ses attaques et son poison tout cheaté.
shinz0 publié le 27/02/2026 à 21:43
walterwhite le caracter design de Demon’s Souls remake est différent de l'original et l'inclusivité qui ont pû déplaire
ravyxxs publié le 27/02/2026 à 21:47
shinz0 Je trouve que les fans aussi en font des tonnes, ils se sont emportés car BP a changer des statues, boites etc pas comme l'original, eux ils voulaient un copier coller.
kaiserstark publié le 27/02/2026 à 21:55
ravyxxs leonr4 Après Bluepoint à eu des idées pourries aussi, comment tu peux penser qu'un autre remake de Shadow of Colosus puisse être une bonne idée?

En soit on peut se dire que le pitch d'un spin-off de Ghost of Tsushima par Bluepoint, ça peut-être une bonne idée mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de game director, de scénaristes ect... donc Sucker Punch auraient dû remplir ces rôles et forcément ce sont des personnes qu'ils ont besoin pour leurs propres projets. Ils vont aussi vouloir être impliqué si c'est leur IP.

Je pense que Bluepoint aurait dû partir sur son propre jeu solo en créant sa propre IP en recrutant là où ils en avaient besoin quitte à ce que ça soit limité dans son scope comme un Kena par exemple, ils auraient pu avoir plus de chances de se sauver par eux-mêmes.

C'est une situation où c'est bien de laisser ses studios vouloir proposer sur ce qu'ils veulent travailler mais là il aurait peut-être fallu être plus dirigiste.
newtechnix publié le 27/02/2026 à 22:02
En gros on comprends que même en ayant la licence, Sony n'a pas voulu provoquer un problème avec Fromsoftware.

faudrait une clarification car il semble que tout cela serait au fait que Sony n'a pas mis Fromsoftware dans ses petits papiers, donc Fromsoftware boude jusqu'à même offrir une exclusivité à Nintendo.

Je pense qu'on est dans un problème de personne et d'ego.
guiguif publié le 27/02/2026 à 22:10
Cette blague
supasaiyajin publié le 27/02/2026 à 22:14
Mais je pige pas le différent entre FS et Sony. Je croyais qu'ils s'étaient rapprochés à un moment, genre quand Sony avait investi dans Kadokawa ou un truc comme ça.
burningcrimson publié le 27/02/2026 à 22:32
supasaiyajin Y a pas de problèmes entre les boites. Miyazzki voulait juste pas que BluePoint touche à son bébé.
akiru publié le 27/02/2026 à 23:19
shanks Ba il a le droit d'en rien faire. Il a sorti un super jeu point. S'il a pas envie d'en faire plus c'est très bien.
wickette publié le 27/02/2026 à 23:26
Non mais c'est Sony qui a fermé Bluepoint, j'espère que les fans ne vont pas faire genre c'est à cause de from soft maintenant

Des projets refusés c'est ultra fréquent, point. Bluepoint aurait du continuer à exister et pas bosser sur des GaaS vu que ça ne réussi à quasi personne chez sony
mercure7 publié le 27/02/2026 à 23:30
Miyazaki ne voulait surtout pas que BP montre encore une fois qu'on peut faire un Souls magnifique ET avec un frame rate irréprochable . . .
rbz publié le 27/02/2026 à 23:41
Ils ont vus le massacre sur demon souls , ils ont compris
Meilleur décision possible. Gg from soft
marcelpatulacci publié le 27/02/2026 à 23:47
insatisfait de certaines choses sur Demon's Souls Remake

Hein ? Atta, c'est même pas un vrai remake, l'original est juste décalquer avec du graphisme moderne mais c'est le même jeu!

Ou alors il était pas content que le jeu soit exclu PS5 ?!
