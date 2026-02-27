Bluepoint et PlayStation comptaient nous proposer Bloodborne Remake, avant le refus de FromSoftware
Jason Schreier n'aura pas tardé à balancer l'information que tout le monde craignait (parce qu'on n'aime pas souffrir) : suite à l'annulation du GAAS dans l'univers God of War, Bluepoint a bien proposé à Sony de se tourner vers un remake de Bloodborne dans la même veine que celui de Demon's Souls… et Sony a accepté, considérant que le projet était parfaitement viable sur le plan économique (tu m'étonnes hein…).
Malheureusement, et c'est pour le coup inattendu, c'est FromSoftware qui se serait opposé au chantier pour des raisons que l'on ignore (NateTheHate évoque un refus de la part de Miyazaki, insatisfait de certaines choses sur Demon's Souls Remake), mais preuve que même si PlayStation est l'ayant-droit de la franchise, le développeur d'origine a visiblement encore son mot à dire.
C'est bon, vous pouvez pleurer.
publié le 27/02/2026 à 20:39 par Gamekyo
Mais si c'est pour rien faire à la place, il aurait pu s'abstenir hein...
Schreier dit même que d'autres entreprises essayent de voir si il y a moyen de sauver Bluepoint, ça montre à quel point, c'est une décision stupide.
Le mec pendant ce temps sort des spin off Elden Ring qui flop après une ou deux semaines de sortie et son exclu Switch 2....
Après est ce que ça justifie la fermeture de studio ? Absolument pas.
leonr4 Le fait de ne plus voir Wipeout alors qu'il y a 20 jeux du genre sur Steam montre à quel point ils n'avaient pas pied avec Evolution Studios.
walterwhite Des ricains qui touchent à son bébé...
En soit on peut se dire que le pitch d'un spin-off de Ghost of Tsushima par Bluepoint, ça peut-être une bonne idée mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de game director, de scénaristes ect... donc Sucker Punch auraient dû remplir ces rôles et forcément ce sont des personnes qu'ils ont besoin pour leurs propres projets. Ils vont aussi vouloir être impliqué si c'est leur IP.
Je pense que Bluepoint aurait dû partir sur son propre jeu solo en créant sa propre IP en recrutant là où ils en avaient besoin quitte à ce que ça soit limité dans son scope comme un Kena par exemple, ils auraient pu avoir plus de chances de se sauver par eux-mêmes.
C'est une situation où c'est bien de laisser ses studios vouloir proposer sur ce qu'ils veulent travailler mais là il aurait peut-être fallu être plus dirigiste.
faudrait une clarification car il semble que tout cela serait au fait que Sony n'a pas mis Fromsoftware dans ses petits papiers, donc Fromsoftware boude jusqu'à même offrir une exclusivité à Nintendo.
Je pense qu'on est dans un problème de personne et d'ego.
Des projets refusés c'est ultra fréquent, point. Bluepoint aurait du continuer à exister et pas bosser sur des GaaS vu que ça ne réussi à quasi personne chez sony
Meilleur décision possible. Gg from soft
Hein ? Atta, c'est même pas un vrai remake, l'original est juste décalquer avec du graphisme moderne mais c'est le même jeu!
Ou alors il était pas content que le jeu soit exclu PS5 ?!