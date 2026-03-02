UK : Resident Evil Requiem s'est mieux vendu ''en boîte'' sur PC que sur Xbox Series et Switch 2 UK : Resident Evil Requiem s'est mieux vendu ''en boîte'' sur PC que sur Xbox Series et Switch 2

Des précisions viennent d'être apportées sur le lancement UK de Resident Evil Requiem, forcément à la première place des ventes la semaine dernière pour ce qui concerne le marché physique, et justement, on découvre le rapport de force entre chaque version, forcément surpris de voir plus d'un tiers des ventes PC EN BOÎTE (bon y a qu'un code dedans), donc largement devant les versions Xbox et Switch 2.



Deuxième point à noter : la version Switch 2 s'est techniquement mieux vendue en physique que celle sur Xbox Series avec l'apport du « Generation Pack », exclusif à la console de Nintendo et intégrant les épisodes 7, 8 et 9, avec d'ailleurs une belle position dans le classement.



(Et oui, il y a eu des promos en magasins chez la Warner et Capcom)



1. Resident Evil Requiem (PS5 54 %, PC 36 %, Xbox 6 %, Switch 2 4%)

2. Mario Kart World

3. Resident Evil Generation Pack

4. World of Warcraft : Midnight

5. Mortal Kombat 11

6. Légendes Pokémon Z-A (Switch 2 52 %, Switch 48%)

7. Lego Star Wars : La Saga Skywalker

8. Mortal Kombat 1

9. Call of Duty : Black Ops 7

10. Monster Hunter Wilds