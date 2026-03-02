recherche
UK : Resident Evil Requiem s'est mieux vendu ''en boîte'' sur PC que sur Xbox Series et Switch 2
Des précisions viennent d'être apportées sur le lancement UK de Resident Evil Requiem, forcément à la première place des ventes la semaine dernière pour ce qui concerne le marché physique, et justement, on découvre le rapport de force entre chaque version, forcément surpris de voir plus d'un tiers des ventes PC EN BOÎTE (bon y a qu'un code dedans), donc largement devant les versions Xbox et Switch 2.

Deuxième point à noter : la version Switch 2 s'est techniquement mieux vendue en physique que celle sur Xbox Series avec l'apport du « Generation Pack », exclusif à la console de Nintendo et intégrant les épisodes 7, 8 et 9, avec d'ailleurs une belle position dans le classement.

(Et oui, il y a eu des promos en magasins chez la Warner et Capcom)

1. Resident Evil Requiem (PS5 54 %, PC 36 %, Xbox 6 %, Switch 2 4%)
2. Mario Kart World
3. Resident Evil Generation Pack
4. World of Warcraft : Midnight
5. Mortal Kombat 11
6. Légendes Pokémon Z-A (Switch 2 52 %, Switch 48%)
7. Lego Star Wars : La Saga Skywalker
8. Mortal Kombat 1
9. Call of Duty : Black Ops 7
10. Monster Hunter Wilds
publié le 02/03/2026 à 11:50 par Gamekyo
ravyxxs publié le 02/03/2026 à 11:54


J'attends Aeris avec mon café...
j9999 publié le 02/03/2026 à 11:58
En même temps les anglais et leurs gouts de merde...
bigsnake publié le 02/03/2026 à 12:00
j9999
Resident Evil requiem un goût de merde ?
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 12:09
ravyxxs idem
jenicris publié le 02/03/2026 à 12:09
Normal
aeris006 publié le 02/03/2026 à 12:10
Resident Evil Requiem s'est mieux vendu ''en boîte'' sur PC que sur Xbox Series et Switch 2

Mouais, c'est biaisé car on connait pas le pourcentage reel de la version Switch 2 vu que le Generation Pack n'est pas pris en compte, alors qu'il est 3eme du classement lui tout seul

Certainement que les joueurs Switch 2 ont majoritairement pris ce pack plutot que RER seul
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 12:12
Plus de moitié des ventes sur PS5 on vous l'avait dit
ouken publié le 02/03/2026 à 12:13
Le pc mange tout petit a petit
jenicris publié le 02/03/2026 à 12:15
Après les tiers qui font l'essentiel des ventes sur PS5 et PC, comme d'habitude. Et ça continuera ainsi
leonsilverburg publié le 02/03/2026 à 12:17
Ouken full démat, ultra domination de Steam dans le monde PC, Steam qui ne réinvestit pas tous ses milliards dans le développement de plein de jeux à comparaison des 3 autres constructeurs (25 ans qu'on attend Half Life 3...!).
Justement, faut tirer la sonnette d'alarme.
aeris006 publié le 02/03/2026 à 12:17
Belle performance pour la version Switch 2 qui apparait deux fois dans le classement, a la premiere place et la 3eme

Le pack "trois Game key card" vendu 100€ qui se place 3ème c'est fort
ducknsexe publié le 02/03/2026 à 12:21
Et ouais la switch 2 toujours présente en UK héhéhéhé. Le carnage au japon, sans pitié héhéhéhé
djfab publié le 02/03/2026 à 12:22
aeris006 : tu n'as pas vu le "switch 2 : 4%", c'est à dire presque rien !
aeris006 publié le 02/03/2026 à 12:26
djfab Bah oui, les joueurs Switch 2 ont eu le bon gout de prendre le Generation Pack. Resultat : la version de RER Switch 2 seul represente que 4%
djfab publié le 02/03/2026 à 12:31
aeris006 : ça rajoute qq pourcents mais pas beaucoup, le génération pack étant derrière Mario Kart World.
aeris006 publié le 02/03/2026 à 12:32
ducknsexe Oui, et Mario Kart World qui a fait disparaitre MK8D du top 10 en prenant sa place pour de bon. #2 du classement, le passage de temoin est fait

Par ailleurs :

6. Légendes Pokémon Z-A (Switch 2 52 %, Switch 48%)

Meme si ça se joue dans un mouchoir de poche, la version Switch 2 est désormais celle qui se vend le mieux
geralttw publié le 02/03/2026 à 12:33
djfab Comme dit juste au dessus, l’écrasante majorité de joueurs autour de moi ont pris le pack génération, c’était clairement qu’il fallait avoir.
Sinon pour réagir à la news, ben faire plus que Xbox c’est pas degueu étant donné que l’UK et Nintendo c’est très compliqué ( 800K Switch 2 là bas il me semble aussi, sûrement moins que les Xbox Series ).
skuldleif publié le 02/03/2026 à 12:38
et sinon en valeur absolue ca donne quoi en physique
airzoom publié le 02/03/2026 à 12:38
djfab Factuellement tu en sais rien si ça rajoute que quelques % Michael Patcher car on pas l'info...
skuldleif publié le 02/03/2026 à 12:40
geralttw je ne denigre pas la switch 2 , mais c'est du physique au moins 75% des gens ne consomment pas physique sur xbox ( series S + une bonne moitié des joueurs SX qui ne consomme pas physique)
edgar publié le 02/03/2026 à 12:42
J’arrive pas à comprendre la logique de certains membres ?

Genre c’est mauvais le score de la version Switch 2, alors que le pack exclusif génération est troisième du classement, sachant qu’il coûte 100€ ?

La Switch 2 n’a que 9 mois, c’est tout sauf mauvais hein.

Au contraire, c’est même excellent pour une console aussi jeune.
foxstep publié le 02/03/2026 à 12:42
Putain les mendiants switch tout ce spam de Portage begging pour ça
skuldleif publié le 02/03/2026 à 12:45
edgar sashe qu'une certaine communauté a besoin d'ecraser les autres pour valorisé sa plateforme et il ne s'agit ni des joueurs PC ni xbox

tien bah voila le com juste au dessus de moi traduit bien ca
edgar publié le 02/03/2026 à 12:49
skuldleif

On se comprend.
evasnake publié le 02/03/2026 à 12:52
Bon, bah ce sera comme d'hab pour Nintendo :

Les jeux tiers la première année (et des vieux bazars pour la plupart), puis plus rien après
pokk publié le 02/03/2026 à 12:52
Sans de vrais chiffres, il est impossible de tirer des conclusions : si les trois premières places ont réalisé des scores très proches, la version NS2 serait première (genre 1er 10.0000 et 3em 80.000 ventes). En revanche, s’il existe de grandes différences (1er 100.000 et 3em 2500 ventes), la version NS2 ne gagnerait que quelques pourcents du total...
walterwhite publié le 02/03/2026 à 12:53
PS5 et PC

Le reste ça se partage les miettes.
kameofever publié le 02/03/2026 à 12:56
Sacrés scores pour le PC et la PS5. Pour les autres, ce sont des scores insignifiants.
Mais Sony a toujours été là console des tiers. Ceci expliquant celà.
Il est évident que Sony profite de l'effondrement de Microsoft pourtant plus populaire au Royaume-Uni à l'époque de la 360.
Car ce n'est pas grâce à la qualité intrinsèque de sa console...
Bien décevante par rapport à sa grande sœur.
evasnake publié le 02/03/2026 à 12:57
pokk Tu penses vraiment que RE9 (le 2e jeu le plus attendu de l'année) a fait un score proche de MK World (sorti il y a 1 an) ?

Et le generation pack est en-dessous du MK, donc non, évidemment que non, la version Switch 2 n'est pas la meilleure vente (et sinon, relis le titre pour mieux comprendre le flop)
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 13:02
skuldleif ben voyons
aeris006 publié le 02/03/2026 à 13:04
kameofeverPour les autres, ce sont des scores insignifiants. Mais Sony a toujours été là console des tiers. Ceci expliquant celà.

Et pourtant, les tiers continuent toujours a sortir leurs jeux en dehors de l'ecosysteme Sony
ravyxxs publié le 02/03/2026 à 13:05
aeris006
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 13:05
walterwhite absolument
supasaiyajin publié le 02/03/2026 à 13:09
Curieux de voir si la PS5 Pro a eu un p'tit boost.
walterwhite publié le 02/03/2026 à 13:11
aeris006 Tu pourras l’ouvrir quand ça sortira systématiquement partout et que la Switch aura les poids lourd gomme GTA, Crimson Desert, Marathon…

Pour le moment les tiers c’est au cas par cas ou 5 ans après.
brook1 publié le 02/03/2026 à 13:11
Ça fait des années que Nintendo fait l'effort de laisser de la place aux éditeurs tiers sur sa console. Le problème, c'est qu'une grande partie des joueurs Nintendo s’en br**le des jeux tiers
rogeraf publié le 02/03/2026 à 13:12
J'ai vu du deal ce week end dans le Nord de l'UK, en boite de nuit, ca échangeait les boites PC ...
pokk publié le 02/03/2026 à 13:13
evasnake J’ai simplement fait une constatation mathématique de deux cas possibles : sans chiffres, on ne peut rien affirmer. MKW est très probablement acheté par la majorité des personnes qui achètent une NS2, mais sans données chiffrées, impossible de savoir si il est proche ou non du premier (classement de la semaine et non de l'année)
Mes deux exemples sont volontairement extrêmes pour montrer que ceux qui tirent des conclusions trop vite devraient réfléchir un peu — et peut?être réviser leurs bases en mathématiques...
Perso, toutes les personnes que je connais et qui ont acheté le jeu ont pris le Generation Pack, qui est d’ailleurs en rupture de stock partout. Je rappelle que c’est seulement 20?€ de plus pour deux jeux supplémentaires.
aeris006 publié le 02/03/2026 à 13:13
kameofever Si les tiers font soit disant des ventes insignifiantes en dehors des consoles Sony, pourquoi ils persistent a sortir leurs jeux aussi sur Xbox et Nintendo ?

Presque aucun tiers se risque a sortir ses jeux uniquement sur console Sony, et les rares qui le font ils se cassent les dents ils regrettent ils retournent leurs veste (cf. Square Enix)
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 13:15
walterwhite
skuldleif publié le 02/03/2026 à 13:15
aeris006 et ils ont tout interet a le faire parcequ'hormis les ventes sup , c'est le split 30%(store) 70%(editeurs) qui est en jeu , si sony sont seul a vendre des jeux tiers dans le monde des consoles ils sont a meme d'augmenter leur part.
mais bon la communauté qui ne souhaite pas que les tiers sortent sur d'autres plateformes sont triso en plus d'etre detestable

edgar le mec a parfaitement illustré ce que j'ai dis pendant que j'etais en train d'ecrire j'adore
nyseko publié le 02/03/2026 à 13:15
Si l'on estime à 10k le nombre d'exemplaire de RE Generation pack sur NS2 et que l'on prend en compte les ratios par parc de console, nous aurions quelque chose du genre:
2.06% des joueurs de PS5, 1.53% des joueurs de NS2, 1.16% des joueurs de PC et 0.38% des joueurs de Xbox (effet Game Pass).
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 13:18
skuldleif C'est vrai que quand MS a racheter Bestheda et Activision Blizzard c'était pour en faire profiter le monde entier n'est-ce-pas?
Donc cherche mieux et surtout garde ta vulgarité gratuite
skuldleif publié le 02/03/2026 à 13:19
je l'ai bientot fini d'ailleurs sur SX (j'en suis a la moto)
cyr publié le 02/03/2026 à 13:48
ouroboros4 après, c'est le plus gros parc aussi.
fiveagainstone publié le 02/03/2026 à 13:52
Le pack est 3ème des ventes et ce sont les UK, c'est pas vraiment surprenant. Nintendo ne performe pas sur ce marcher.

Même chez nous pour pouvoir en vendre, il faudrait déjà qu'il ne soit pas en rupture. Il y a eu tellement peu d'exemplaire que j'ai fini par le prendre sur l'eshop.

En tout cas il est premier et c'est mérité, j'ai 5h de jeu et c'est le meilleur resident evil depuis bien longtemps.
nicolasgourry publié le 02/03/2026 à 13:52
ravyxxs aeris006 cyr bah moi ce que je comprends c'est que les gens ont préférés acheter une version PC "non revendable" à une version Switch 2 revendable !
j9999 publié le 02/03/2026 à 13:56
bigsnake bien sur que non frero, revois tes fiches de zététique... Re requiem est une bombe Le goût de merde c'est de préférer les versions PS5, PC et Xbox. Ps5, xbox pc c'est taillé pour l'occident woke. Ils sont perdus les anglais.
cyr publié le 02/03/2026 à 13:59
nicolasgourry mois ce que je comprends, c'est qu'il y a de plus en plus de joueur qui se tourne vers le pc.
51love publié le 02/03/2026 à 14:06
Ça reste le marché physique donc ça veut pas dire grand chose vu que les 3/4 des ventes sont certainement en demat


Par contre oui l'info marrante c'est de voir le PC aussi haut en physique
ducknsexe publié le 02/03/2026 à 14:11
skuldleif aeris006 les haters ont toujours pas compris que les joueurs ont pris la version Resident Evil Generation Pack sur Switch 2 d ailleurs j aimerais bien voir le pourcentage.

Même la Xbox a en vendu 6%. Un signe d encourageant. A voir dans le monde global. Sachant qu en UK le Marché est difficile la bas.

Avant ont avais comme slogan Nintendo c'est pour les enfants sur ( N64 ) maintenant que les tiers reviennent sur Nintendo, leur argument tombe dans la bouse de taureau. Depuis le cycle switch, les haters viennent de trouver un nouveau slogan: les tiers c'est sur playstation que ça se passe sûrement la nouvelle gen mutant ( Professor Xavier ne risque pas de prendre ces mutant version wish ) qui Ont decouvert le jeux video avec la papa sony.

La réalité, Les tiers se vendent partout et pas que dans un seul territoire.
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 14:17
ducknsexe les tiers se vendent surtout mieux sur PlayStation, c'est un constat écrasant
ducknsexe publié le 02/03/2026 à 14:23
ouroboros4 PlayStation a toujours construit son électorat grâce aux éditeurs tiers
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 14:24
ducknsexe C'est pas pour rien qu'on l'appelle souvent la Reine
tripy73 publié le 02/03/2026 à 14:26
J'adore les membres qui éludent volontairement le fait que la 3ème place soit occupée par la collection RE, exclusive à la Switch 2 et qui était bien plus intéressante que d'acheter RE9 seul, juste pour avoir un biais de confirmation des soi-disant faibles ventes du jeu sur ce support en ce basant sur les 4% de ventes de la version Switch 2.

Sans parler du fait qu'on parle ici de ventes physiques, sans aucun chiffre précis et qu'on a donc aucun élément concret pour vraiment connaître le succès de cette version, changez rien les gars vous êtes au top
arrrghl publié le 02/03/2026 à 14:26
content de voir que les GKC bident !
tripy73 publié le 02/03/2026 à 14:28
walterwhite je pense que tu peux supprimer Marathon de ta liste des poids lourds
leonr4 publié le 02/03/2026 à 14:31
Un gros AAA tiers qui se vend plus sur PlayStation ? comme c'est surprenant.
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 14:32
leonr4 Certain nous ont pourtant dit que c'était FINITO
leonr4 publié le 02/03/2026 à 14:41
ouroboros4 Qui pouvait croire à ça
PlayStation est la plateforme console sur laquelle la franchise Resident Evil s'est le mieux vendue depuis ses débuts, c'était évident que Requiem allait se vendre plus dessus et ça sera sans doute pareil au niveau mondial.
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 14:41
leonr4 En étant un minimum logique et lucide ça coule de source
Mais pas pour certan
mattewlogan publié le 02/03/2026 à 14:52
Je ne savais même pas qu’il existait encore des boites pour les versions PC
grundbeld publié le 02/03/2026 à 15:03
Pour le PC c’est vraiment surprenant. C’est peut-être car la version boite avec code est moins chère que sur les plateformes de distribution numériques ?
tripy73 publié le 02/03/2026 à 15:25
mattewlogan : bien sûr qu'il y en a encore, même si peu nombreuse et que tu ne peux pas les revendre vu que c'est juste un code, la dernière que j'ai acheté c'était le remake de l'Amerzone.

grundbeld : oui c'est souvent le cas, c'est comme le prix sur les stores console VS version boite. Après en passant par des sites comme Instant Gaming, tu arrives généralement à avoir le même tarif que la version boite voir un peu moins.
grundbeld publié le 02/03/2026 à 15:38
tripy73 OK je vois ! Oui c'est donc assez compréhensible ce succès. Tant mieux pour le JV japonais également.
tripy73 publié le 02/03/2026 à 15:53
grundbeld : oui clairement et c'est aussi un bon moyen pour nous de connaître la popularité des jeux sur PC, vu que normalement c'est full déma donc impossible de savoir (hors communiqué officiel).
marcelpatulacci publié le 02/03/2026 à 16:09
8. Mortal Kombat 1

Kéki fou la lui
51love publié le 02/03/2026 à 16:12
leonsilverburg
full démat, ultra domination de Steam dans le monde PC, Steam qui ne réinvestit pas tous ses milliards dans le développement de plein de jeux à comparaison des 3 autres constructeurs (25 ans qu'on attend Half Life 3...!).
Justement, faut tirer la sonnette d'alarme.


Quelle sonnette d'alarme?

Une plateforme qui est devenue la Numéro 1 a travers le monde parce qu'elle respecte nettement plus les consommateurs que le modèle que tu defends?

- Acces à l'ecosysteme gratuit
- de la vraie retrocompatibilité eternelle materiel (coucou mon PSVR 1 et ma dualshock 4 ) et software
- save dans le cloud gratuit (la ou sony te les vire si tu ne paies pas)
- pas d'abo pour jouer online
- une vraie politique de remboursement des jeux
- liberté totale d'acheter les clés de jeux sur des boutiques légales concurrentes ou Valve prend 0 % de commission ) jeux moins cher

Alors bon, oui c'est indéniable Sony investi plus sur la production de JV mais ils cherchent a t'attirer de cette façon dans un ecosysteme avec des prix d'appel sur le hardware pour ensuite se ratraper sur le prix des jeux et surtout des services

Et c'est certainement grace a Steam qui instaure des standards plus favorables au consommateur que Microsoft va rendre le online gratuit, et Sony finira certainement par plier aussi tot ou tard
hyoga57 publié le 02/03/2026 à 16:19
jenicris ouroboros4 Le pauvre marchand de fleurs dans les cordes.
ravyxxs publié le 02/03/2026 à 17:21
nicolasgourry Physique sur PC quoi, ça existe encore ???
aeris006 publié le 02/03/2026 à 17:28
hyoga57 C'est plutot la version PS5 de YS X Proud Nordic qui est dans les cordes, a la 23eme position avec 2.240 ventes en premiere semaine au Japon

https://nichebarrier.com/weekly/2026-02-22

Bravo pour LA console des tiers, encore un succes
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 17:28
hyoga57 On nous avait pourtant dit que c'était fini les tiers qui se vendent mieux sur PS
Encore du mensonge
hyoga57 publié le 02/03/2026 à 17:35
aeris006 C’est la deuxième version du jeu a sortir sur PS5 et qui plus est des mois après la version Switch 2, pas de chance.

Tu veux qu’on parle des ventes de la première version PS5 qui a fait le double de la version Switch ?

Il va vraiment falloir que tu apprenne comment fonctionne les ventes de versions Plus toi, car c’est grave là.
hyoga57 publié le 02/03/2026 à 17:38
ouroboros4 T’as vu son attaque pitoyable ?

Le pire c’est qu’il n’a toujours pas compris qu’en dehors du Japon, Nintendo se fait victimiser par Sony.

Mondialement, les tiers ça se passe sur PlayStation et ce depuis 31 ans déjà.
ouroboros4 publié le 02/03/2026 à 19:16
hyoga57 Je m'en doutais qu'il y avait anguille sous roche avec ses chiffres
Enfin bon
shanks publié le 02/03/2026 à 20:57
marcelpatulacci
Vague de grosses promos Warner chez plusieurs grossistes UK.
