UK : Resident Evil Requiem s'est mieux vendu ''en boîte'' sur PC que sur Xbox Series et Switch 2
Des précisions viennent d'être apportées sur le lancement UK de Resident Evil Requiem, forcément à la première place des ventes la semaine dernière pour ce qui concerne le marché physique, et justement, on découvre le rapport de force entre chaque version, forcément surpris de voir plus d'un tiers des ventes PC EN BOÎTE (bon y a qu'un code dedans), donc largement devant les versions Xbox et Switch 2.
Deuxième point à noter : la version Switch 2 s'est techniquement mieux vendue en physique que celle sur Xbox Series avec l'apport du « Generation Pack », exclusif à la console de Nintendo et intégrant les épisodes 7, 8 et 9, avec d'ailleurs une belle position dans le classement.
(Et oui, il y a eu des promos en magasins chez la Warner et Capcom)
1. Resident Evil Requiem (PS5 54 %, PC 36 %, Xbox 6 %, Switch 2 4%)
2. Mario Kart World
3. Resident Evil Generation Pack
4. World of Warcraft : Midnight
5. Mortal Kombat 11
6. Légendes Pokémon Z-A (Switch 2 52 %, Switch 48%)
7. Lego Star Wars : La Saga Skywalker
8. Mortal Kombat 1
9. Call of Duty : Black Ops 7
10. Monster Hunter Wilds
publié le 02/03/2026 à 11:50 par Gamekyo
J'attends Aeris avec mon café...
Resident Evil requiem un goût de merde ?
Mouais, c'est biaisé car on connait pas le pourcentage reel de la version Switch 2 vu que le Generation Pack n'est pas pris en compte, alors qu'il est 3eme du classement lui tout seul
Certainement que les joueurs Switch 2 ont majoritairement pris ce pack plutot que RER seul
Justement, faut tirer la sonnette d'alarme.
Le pack "trois Game key card" vendu 100€ qui se place 3ème c'est fort
Par ailleurs :
6. Légendes Pokémon Z-A (Switch 2 52 %, Switch 48%)
Meme si ça se joue dans un mouchoir de poche, la version Switch 2 est désormais celle qui se vend le mieux
Sinon pour réagir à la news, ben faire plus que Xbox c’est pas degueu étant donné que l’UK et Nintendo c’est très compliqué ( 800K Switch 2 là bas il me semble aussi, sûrement moins que les Xbox Series ).
Genre c’est mauvais le score de la version Switch 2, alors que le pack exclusif génération est troisième du classement, sachant qu’il coûte 100€ ?
La Switch 2 n’a que 9 mois, c’est tout sauf mauvais hein.
Au contraire, c’est même excellent pour une console aussi jeune.
tien bah voila le com juste au dessus de moi traduit bien ca
On se comprend.
Les jeux tiers la première année (et des vieux bazars pour la plupart), puis plus rien après
Le reste ça se partage les miettes.
Mais Sony a toujours été là console des tiers. Ceci expliquant celà.
Il est évident que Sony profite de l'effondrement de Microsoft pourtant plus populaire au Royaume-Uni à l'époque de la 360.
Car ce n'est pas grâce à la qualité intrinsèque de sa console...
Bien décevante par rapport à sa grande sœur.
Et le generation pack est en-dessous du MK, donc non, évidemment que non, la version Switch 2 n'est pas la meilleure vente (et sinon, relis le titre pour mieux comprendre le flop)
Et pourtant, les tiers continuent toujours a sortir leurs jeux en dehors de l'ecosysteme Sony
Pour le moment les tiers c’est au cas par cas ou 5 ans après.
Mes deux exemples sont volontairement extrêmes pour montrer que ceux qui tirent des conclusions trop vite devraient réfléchir un peu — et peut?être réviser leurs bases en mathématiques...
Perso, toutes les personnes que je connais et qui ont acheté le jeu ont pris le Generation Pack, qui est d’ailleurs en rupture de stock partout. Je rappelle que c’est seulement 20?€ de plus pour deux jeux supplémentaires.
Presque aucun tiers se risque a sortir ses jeux uniquement sur console Sony, et les rares qui le font ils se cassent les dents ils regrettent ils retournent leurs veste (cf. Square Enix)
mais bon la communauté qui ne souhaite pas que les tiers sortent sur d'autres plateformes sont triso en plus d'etre detestable
edgar le mec a parfaitement illustré ce que j'ai dis pendant que j'etais en train d'ecrire j'adore
2.06% des joueurs de PS5, 1.53% des joueurs de NS2, 1.16% des joueurs de PC et 0.38% des joueurs de Xbox (effet Game Pass).
Donc cherche mieux et surtout garde ta vulgarité gratuite
Même chez nous pour pouvoir en vendre, il faudrait déjà qu'il ne soit pas en rupture. Il y a eu tellement peu d'exemplaire que j'ai fini par le prendre sur l'eshop.
En tout cas il est premier et c'est mérité, j'ai 5h de jeu et c'est le meilleur resident evil depuis bien longtemps.
Par contre oui l'info marrante c'est de voir le PC aussi haut en physique
Même la Xbox a en vendu 6%. Un signe d encourageant. A voir dans le monde global. Sachant qu en UK le Marché est difficile la bas.
Avant ont avais comme slogan Nintendo c'est pour les enfants sur ( N64 ) maintenant que les tiers reviennent sur Nintendo, leur argument tombe dans la bouse de taureau. Depuis le cycle switch, les haters viennent de trouver un nouveau slogan: les tiers c'est sur playstation que ça se passe sûrement la nouvelle gen mutant ( Professor Xavier ne risque pas de prendre ces mutant version wish ) qui Ont decouvert le jeux video avec la papa sony.
La réalité, Les tiers se vendent partout et pas que dans un seul territoire.
Sans parler du fait qu'on parle ici de ventes physiques, sans aucun chiffre précis et qu'on a donc aucun élément concret pour vraiment connaître le succès de cette version, changez rien les gars vous êtes au top
PlayStation est la plateforme console sur laquelle la franchise Resident Evil s'est le mieux vendue depuis ses débuts, c'était évident que Requiem allait se vendre plus dessus et ça sera sans doute pareil au niveau mondial.
Mais pas pour certan
grundbeld : oui c'est souvent le cas, c'est comme le prix sur les stores console VS version boite. Après en passant par des sites comme Instant Gaming, tu arrives généralement à avoir le même tarif que la version boite voir un peu moins.
Kéki fou la lui
Justement, faut tirer la sonnette d'alarme.
Quelle sonnette d'alarme?
Une plateforme qui est devenue la Numéro 1 a travers le monde parce qu'elle respecte nettement plus les consommateurs que le modèle que tu defends?
- Acces à l'ecosysteme gratuit
- de la vraie retrocompatibilité eternelle materiel (coucou mon PSVR 1 et ma dualshock 4 ) et software
- save dans le cloud gratuit (la ou sony te les vire si tu ne paies pas)
- pas d'abo pour jouer online
- une vraie politique de remboursement des jeux
- liberté totale d'acheter les clés de jeux sur des boutiques légales concurrentes ou Valve prend 0 % de commission ) jeux moins cher
Alors bon, oui c'est indéniable Sony investi plus sur la production de JV mais ils cherchent a t'attirer de cette façon dans un ecosysteme avec des prix d'appel sur le hardware pour ensuite se ratraper sur le prix des jeux et surtout des services
Et c'est certainement grace a Steam qui instaure des standards plus favorables au consommateur que Microsoft va rendre le online gratuit, et Sony finira certainement par plier aussi tot ou tard
https://nichebarrier.com/weekly/2026-02-22
Bravo pour LA console des tiers, encore un succes
Encore du mensonge
Tu veux qu’on parle des ventes de la première version PS5 qui a fait le double de la version Switch ?
Il va vraiment falloir que tu apprenne comment fonctionne les ventes de versions Plus toi, car c’est grave là.
Le pire c’est qu’il n’a toujours pas compris qu’en dehors du Japon, Nintendo se fait victimiser par Sony.
Mondialement, les tiers ça se passe sur PlayStation et ce depuis 31 ans déjà.
Enfin bon
Vague de grosses promos Warner chez plusieurs grossistes UK.