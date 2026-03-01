recherche
News / Blogs
Resident Evil Requiem : l'énorme performance Steam + premier bilan UK [UP]
Revenons si vous le souhaitez (encore que, y a pas le choix) sur le lancement de Resident Evil Requiem car en attendant que Capcom lâche le premier bilan chiffré, on imagine en début de semaine, sachez quand même que les données Steam du week-end ont permis d'établir que le dernier épisode de la franchise a grimpé d'un cran en devenant le deuxième plus gros lancement de l'histoire de l'éditeur.

Avec un pic de 344.000 connectés simultanément, Resident Evil Requiem parvient donc à faire mieux que le meilleur pic d'audience de Monster Hunter World (334.000), comparo certes légèrement biaisé par le fait que ce dernier était sorti après les versions consoles.

Le record de Monster Hunter Wilds (1,3 million) restera intouchable pour des années, qu'importe s'il est aujourd'hui délaissé par le plus grand nombre (38.000 connectés au moment d'écrire ces lignes).

UPDATE

Premières données du Royaume-Uni :

- En physique, le lancement est meilleur que ceux de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake.
- Sur Switch 2, pas forcément énorme pour les ventes en boîte, mais c'est dans la même veine qu'un Cyberpunk 2077, tout de même parmi les plus gros succès tiers de la machine (et accessoirement, il fait mieux que Mario Tennis Fever).

3
Qui a aimé ?
adamjensen, eruroraito7, escobar
publié le 01/03/2026 à 20:55 par Gamekyo
commentaires (18)
adamjensen publié le 01/03/2026 à 21:02
Un jeu de fou.

Après, ils ont "peut-être" déjà dépassé le million, mais ils attendent d’en avoir 2 ou 3 avant d’annoncer les chiffres.
Pure supposition, mais pas impossible.
De toute façon, le premier million sera sans doute annoncé dans la semaine.
Sinon, c’est qu’il y a un problème, mais ça m’étonnerait.
51love publié le 01/03/2026 à 21:20
adamjensen rien que sur PC, il a du faire le million easy.

Quand tu vois qu'il oscille H24 entre 250k-350k joueurs simultanées, ça montre que c'est un succes sur tous les territoires (les gens dorment et pas en mm temps sur terre donc... ) Contrairement a des jeux qui connaissent des gros pics, mais aussi des gros gaps la nuit, parce qu'ils font quasi toutes leurs ventes sur un seul territoire.

Mine de rien, en 9 ans, on est passé d'un RE 7 qui a fait 20K max simultanée, à RE9 qui frole les 350K, avec une progression linéaire entre les jeux :

RE 7 = 20k
RE 2 Remake = 75k
RE Village = 106k
RE 4 Remake = 168k
RE Requirem = 344k

Les parts de marché sur Steam ne font que grimper, mais les joueurs achètent aussi de plus en plus day one, ce qui ravi les editeurs.

Vu qu'il sort sur a peu près tous les supports, on peut s'attendre à ce qu'il fasse le meilleur démarrage de l'histoire de la licence.

Il va mettre bcp moins de temps que les précédents a atteindre les 10 millions.
adamjensen publié le 01/03/2026 à 21:31
51love
C'est clair, je suis parfaitement d’accord avec tout.
Je continue aussi de regarder de temps en temps les stats de ce jeu sur Steam DB.

Et tu as très bien résumer la situation.
jenicris publié le 01/03/2026 à 21:32
C'est le meilleur opus (hors remake) depuis des lustres. Donc totalement mérité.
pcverso publié le 01/03/2026 à 21:49
Je viens de le commencer et déjà ca met dans l'ambiance j'adore
walterwhite publié le 01/03/2026 à 22:05
Pas encore eu la chance d’avoir mis la mis sur ma copie, mais fier de voir Capcom être redevenu un acteur incontournable et revoir une licence chère à mon coeur de gamer cartonner comme jamais
apollokami publié le 01/03/2026 à 22:08
J'ai toujours VII et Village dans mon backlog
Il vaut mieux les faire avant j'imagine ?
jenicris publié le 01/03/2026 à 22:14
apollokami pas vraiment
apollokami publié le 01/03/2026 à 22:19
jenicris Je compte faire les trois de toute façon mais du coup il n'y a pas de soucis à commencer par Requiem?
tyler33 publié le 01/03/2026 à 22:21
Content que le jeu rencontre un succès mérité, et ravi de voir que Capcom est toujours au top.

Un monde vidéoludique sans Capcom serait bien triste.
ouroboros4 publié le 01/03/2026 à 22:21
51love Sur PlayStation c'est aussi apparement très bon d'après Christopher Dring !
jenicris publié le 01/03/2026 à 22:37
apollokami franchement oui, tu rates pas grand chos en faisant Requiem direct
mercure7 publié le 01/03/2026 à 22:39
apollokami L'arc Ethan c'est le 7 et 8, donc partir en premier sur le 9 c'est pas vraiment gênant.
apollokami publié le 01/03/2026 à 22:40
jenicris mercure7
newtechnix publié le 01/03/2026 à 22:46
Qui en doutait?
aeris935 publié le 01/03/2026 à 22:52
- Sur Switch 2, pas forcément énorme pour les ventes en boîte, mais c'est dans la même veine qu'un Cyberpunk 2077, tout de même parmi les plus gros succès tiers de la machine (et accessoirement, il fait mieux que Mario Tennis Fever).

Pas mal

Compte tenu du fait que ca fait plus de 20 ans que les consoles Nintendo n'ont pas reçu de RE en dehors de portages tardifs (a l'exception de RE Revelations sur 3DS qui n'est pas un RE principal). Les consoles Nintendo n'ont pas une base de joueurs acquis a la cause RE (tout comme Yakuza, Final Fantasy et autres). Ce n'est pas un terrain conquis pour ces licences, contrairement a DQ par exemple. Ya tout un travail de conquete ou reconquete a faire

Capcom doit etre content d'avoir enfin un 4ème support ou il peut proposer sa licence phare et ne plus se limiter au trio PC/PS/XB
51love publié le 01/03/2026 à 23:39
ouroboros4 C'est probablement sur PS qu'il fait son meilleure demarrage, meme si sur la durée, il se vendra plus sur PC j'imagine.

aeris935 Mondialement, et surtout au Japon, les tiers comme Capcom ne peuvent qu'etre ravi de pouvoir a nouveau compter sur Nintendo pour vendre leurs jeux, tout le monde n'a pas plusieurs machines à la maison.
wickette publié le 01/03/2026 à 23:48
apollokami
Commence par le plus ancien de ta backlog, toujours.

De cette façon une fois que tu commenceras RE Requiem il aura reçu pleins de patchs et il sera moins cher surement
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
3
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo