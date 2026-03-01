Resident Evil Requiem : l'énorme performance Steam + premier bilan UK [UP]
Revenons si vous le souhaitez (encore que, y a pas le choix) sur le lancement de Resident Evil Requiem car en attendant que Capcom lâche le premier bilan chiffré, on imagine en début de semaine, sachez quand même que les données Steam du week-end ont permis d'établir que le dernier épisode de la franchise a grimpé d'un cran en devenant le deuxième plus gros lancement de l'histoire de l'éditeur.
Avec un pic de 344.000 connectés simultanément, Resident Evil Requiem parvient donc à faire mieux que le meilleur pic d'audience de Monster Hunter World (334.000), comparo certes légèrement biaisé par le fait que ce dernier était sorti après les versions consoles.
Le record de Monster Hunter Wilds (1,3 million) restera intouchable pour des années, qu'importe s'il est aujourd'hui délaissé par le plus grand nombre (38.000 connectés au moment d'écrire ces lignes).
UPDATE
Premières données du Royaume-Uni :
- En physique, le lancement est meilleur que ceux de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake.
- Sur Switch 2, pas forcément énorme pour les ventes en boîte, mais c'est dans la même veine qu'un Cyberpunk 2077, tout de même parmi les plus gros succès tiers de la machine (et accessoirement, il fait mieux que Mario Tennis Fever).
Après, ils ont "peut-être" déjà dépassé le million, mais ils attendent d’en avoir 2 ou 3 avant d’annoncer les chiffres.
Pure supposition, mais pas impossible.
De toute façon, le premier million sera sans doute annoncé dans la semaine.
Sinon, c’est qu’il y a un problème, mais ça m’étonnerait.
Quand tu vois qu'il oscille H24 entre 250k-350k joueurs simultanées, ça montre que c'est un succes sur tous les territoires (les gens dorment et pas en mm temps sur terre donc... ) Contrairement a des jeux qui connaissent des gros pics, mais aussi des gros gaps la nuit, parce qu'ils font quasi toutes leurs ventes sur un seul territoire.
Mine de rien, en 9 ans, on est passé d'un RE 7 qui a fait 20K max simultanée, à RE9 qui frole les 350K, avec une progression linéaire entre les jeux :
RE 7 = 20k
RE 2 Remake = 75k
RE Village = 106k
RE 4 Remake = 168k
RE Requirem = 344k
Les parts de marché sur Steam ne font que grimper, mais les joueurs achètent aussi de plus en plus day one, ce qui ravi les editeurs.
Vu qu'il sort sur a peu près tous les supports, on peut s'attendre à ce qu'il fasse le meilleur démarrage de l'histoire de la licence.
Il va mettre bcp moins de temps que les précédents a atteindre les 10 millions.
C'est clair, je suis parfaitement d’accord avec tout.
Je continue aussi de regarder de temps en temps les stats de ce jeu sur Steam DB.
Et tu as très bien résumer la situation.
Il vaut mieux les faire avant j'imagine ?
Un monde vidéoludique sans Capcom serait bien triste.
Pas mal
Compte tenu du fait que ca fait plus de 20 ans que les consoles Nintendo n'ont pas reçu de RE en dehors de portages tardifs (a l'exception de RE Revelations sur 3DS qui n'est pas un RE principal). Les consoles Nintendo n'ont pas une base de joueurs acquis a la cause RE (tout comme Yakuza, Final Fantasy et autres). Ce n'est pas un terrain conquis pour ces licences, contrairement a DQ par exemple. Ya tout un travail de conquete ou reconquete a faire
Capcom doit etre content d'avoir enfin un 4ème support ou il peut proposer sa licence phare et ne plus se limiter au trio PC/PS/XB
aeris935 Mondialement, et surtout au Japon, les tiers comme Capcom ne peuvent qu'etre ravi de pouvoir a nouveau compter sur Nintendo pour vendre leurs jeux, tout le monde n'a pas plusieurs machines à la maison.
Commence par le plus ancien de ta backlog, toujours.
De cette façon une fois que tu commenceras RE Requiem il aura reçu pleins de patchs et il sera moins cher surement