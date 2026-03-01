Resident Evil Requiem : l'énorme performance Steam + premier bilan UK [UP]

Revenons si vous le souhaitez (encore que, y a pas le choix) sur le lancement decar en attendant que Capcom lâche le premier bilan chiffré, on imagine en début de semaine, sachez quand même que les données Steam du week-end ont permis d'établir que le dernier épisode de la franchise a grimpé d'un cran en devenant le deuxième plus gros lancement de l'histoire de l'éditeur.Avec un pic de 344.000 connectés simultanément,parvient donc à faire mieux que le meilleur pic d'audience de(334.000), comparo certes légèrement biaisé par le fait que ce dernier était sorti après les versions consoles.Le record de(1,3 million) restera intouchable pour des années, qu'importe s'il est aujourd'hui délaissé par le plus grand nombre (38.000 connectés au moment d'écrire ces lignes).Premières données du Royaume-Uni :- En physique, le lancement est meilleur que ceux de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake.- Sur Switch 2, pas forcément énorme pour les ventes en boîte, mais c'est dans la même veine qu'un Cyberpunk 2077, tout de même parmi les plus gros succès tiers de la machine (et accessoirement, il fait mieux que Mario Tennis Fever).