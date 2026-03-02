[RUMEUR] Faye en personnage principal du prochain projet de Cory Barlog (God of War Universe)

Une offre d'emploi a commencé à vendre la mèche et Jason Schreier en a rajouté une couche, et c'est maintenant NateTheHate qui vient apporter sa pincée d'informations sur le prochain projet de Cory Barlog chez Sony Santa Monica :- Ce sera bien dans l'univers de- On jouera Faye, seconde épouse de Kratos (et mère d'Atreus)- La progression différera totalement des deux précédents GOW- Beaucoup plus orienté action (comme la trilogie Grecque ?)Enfin, il valide les propos de Schreier concernant un reveal cette année pour un objectif de lancement durant le premier semestre 2027.