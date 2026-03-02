[RUMEUR] Faye en personnage principal du prochain projet de Cory Barlog (God of War Universe)
Une offre d'emploi a commencé à vendre la mèche et Jason Schreier en a rajouté une couche, et c'est maintenant NateTheHate qui vient apporter sa pincée d'informations sur le prochain projet de Cory Barlog chez Sony Santa Monica :
- Ce sera bien dans l'univers de God of War
- On jouera Faye, seconde épouse de Kratos (et mère d'Atreus)
- La progression différera totalement des deux précédents GOW
- Beaucoup plus orienté action (comme la trilogie Grecque ?)
Enfin, il valide les propos de Schreier concernant un reveal cette année pour un objectif de lancement durant le premier semestre 2027.
publié le 02/03/2026 à 00:08 par Gamekyo
J'adore cette actrice et si ils l'a transforme en guerrière badass C'est elle qui a offerte la hache du léviathan à Kratos de mémoire.
Je veux des combats et de puzzles stylés !
En tout cas, bon point, on sait que les scènes d’amour seront softs
Faye "la Géante" va montrer de quel bois elle se chauffe
On a critiqué Microsoft qui ne comptait que sur Forza, Gears, Halo...
Et maintenant on a Sony qui te met du Marvel, Horizon, God of War dans la plupart de leurs projets...
Grosse surprise encore.
Maintenant on verra bien ça sera peut être top, mais sur le principe je m'attendais à un truc un peu plus frais tout de même...
Mais bon, faire un jeu sur Faye, qu’on connaît à peine et qu’on a à peine vue dans les deux derniers jeux… Ben c’est pas fou quoi…
Et puis personne n’a demandé ça.
Enfin, c’est toujours mieux que le GAAS qui était centré sur Atreus.
Je crois que les mecs, ils n’ont aucune idée de quoi faire avec la licence.
Ils feraient mieux de finir la licence avec un dernier jeu God of War avec Kratos et d’inventer une autre licence.
Autant arrêter le carnage commencer en 2018 dès maintenant.
PlayStation est complètement perdu sur cette génération, en terme de vision, de politique, de création, c'est vraiment mauvais, sans inspiration. Heureusement ils peuvent compter sur quelques projets vraiment cools (mais pas forcément très vendeur) et sur la force de la marque parce que putain ils seraient dans la merde sinon...
Après pour Faye why not, en espérant le retour au gigantisme des anciens GOW.
C'est clair.
DMC-like.
Super comme les 500 derniers jeux venus du Japon et d'Asie en général, même FFXVI nous a fait du DMC
Serieux quoi
GoW à la base c'est bien plus casual que DMC...
Il y a beaucoup trop de DMC-like qui sortent en ce moment.
Si c'était vraiment un retour aux sources je ne pense pas qu'ils auraient dit "DMC-like" mais retour aux sources tout simplement, je pense qu'ici on sera différent et de GoW origine et 2018
Après je pose ici pour moi ça sent le gros giga fake
J'espère qu'elle ne va pas faire la leçon pendant tout le jeu.
Au final, ce n' est pas une nouvelle licence, c'est juste le retour aux sources pour la licence. Je peux comprendre la pointe de déception pour les joueurs qui attendaient vraiment quelque chose de neuf, mais bon, perso, n'ayant pas aimé la nouvelle formule, le projet m'intéresse. A voir
Si c’est vrai, ce sera comme tous les films reboots avec des femmes, des merdes scénaristiques et des flops
Du pure délire woke
On a joué des gars pendant des années et des années c’est bon c’est pas très grave lol
C'est de pire en pire ici...c'est une femme alors c'est nul ou c'est woke direct...
Vous êtes fatigants... En fait des qu'un jeu a un perso féminin pas sexualisé ça sera toujours woke.
Bientôt on va dire que TR c'est woke
Ben oui Lara est pas sexy et vieille et en plus elle a plus ses gros seins des années 90 ! (J'imagine que les "gamers" considèrent déjà la version jeune de Lara comme woke dans la trilogie reboot...)
Bonjour la misogynie. Je savais le site rempli de haineux et d'homophobes mais la on vire dans le cliché du geek beauf c'est bien vous régressez les gars !
Je m'attends à être dèçu mais pas pour toutes ces "raisons" de simplets.
J'espère une histoire de peu de mots, poignantes, avec des combats dantesques, pas de backseat, et si Faye peut-être aussi badass que Kratos dans son moveset ce serait vraiment ce qu'il faut!
Une guéante nordique en Egypte, ça peut-être dingue!
Si c’était Kratos le héros principal du jeu, vous auriez dit que le jeu est woke car une de ces armes est un tomawoke
On verra évidemment en détail mais forcément, studio et éditeur occidentaux sur un produit AAA, faut pas s'attendre à du fan-service.
suikoden aozora78 icebergbrulant
Merci tu me rassures.
Apres, attendons de voir, on sera peut etre tres agreablement surpris... Puis le fait que ce soit une heroine, si les dev ne lui font pas des cheveux violets et ne l'enlaidissent pas, c'est absolument pas un probleme.
En tous cas si ça se confirme, hâte de voir la présentation et de voir ce que sera le gameplay. Si ça donne l'impression d'une nouvelle licence et que ca se joue bien différemment des deux précédents, je suis partant! En tous cas, j'attends de voir car franchement Cory Barlog fait de l'excellent boulot J'aurais aussi adoré une nouvelle licence mais bon, a la fin, je veux avant tout des bons jeux.
De toutes façons la présentation est pour bientôt donc on verra bien!
suikoden Apres j'en attendais pas tellement plus sur ce site...
bigsnake Ça peut être le retour au gigantisme des premiers GoW. Ca pourrait être très très impressionnant !
Parce que bon, faire du teasing d'un truc totalement frais et nouveau pour au final te dire "c'est pas vraiment une nouvelle IP", et coup de grâce, faire un jeu God of War + qui reprend en plus le lore des derniers épisodes..
Après oui, ça pourrait être top et conclure la trilogie sur cet arc nordique. Et au final c'est pas un mauvais choix de changer des choses car ils ont bien senti que de nombreux joueurs voulaient autre chose manette en main, qu'ils se sont ennuyés sur Ragnarok.
Mais si ma mémoire est bonne, par contre la communication a été vraiment merdique...
De même pour la fin de la mythologie nordique, il parlait de l'histoire de Kratos et Arteus. Disant que vu les temps de développement, il ne voulait pas prendre trop de temps pour raconter la fin de leur histoire et pas tirer tout ça en longueur.
L'interview à 15:10 : https://youtu.be/yVuAqtB3Gtw .
Donc voila le problème avec les rumeurs, les interprétations etc. Et c'est pour ça que parfois c'est bien de s'en tenir aux informations officielles et pour le coup, y a jamais eu de communications officielle disant qu'on ne verrait plus la mythologie nordique.
Après je suis toujours firand de nouvelles licences et j'espère que peut etre il y en a une quelque part chez Santa Monica, mais si ce projet se révèle être bon et qu'en plus il se différencie assez des deux épisodes précédents, je serai très content
Jason Schreier s’est étonné que tant de joueurs soient persuadés que le projet de Cory Barlog est une toute nouvelle licence, déclarant : « Pourquoi tout le monde pense que le jeu est une nouvelle IP ? » Un peu plus tard, il a précisé : « Disons-le comme ça : ce n’est pas une nouvelle IP, mais ça pourrait en donner l’impression. C’est peut-être pour ça que les gens sont confus. »
Et même avec tout ça rien n'empêche qu'il n'y ait pas une nouvelle licence quelque part chez Santa Monica
J'avoue ça pourrait être dingue et comme toi Cory Barlog fait du très bon boulot.
Au moins peut-être que se sera l'occasion d'enfin savoir comment Kratos a atterri dans la mythologie nordique.
Ragnarok ennuyeux. Pour moi c'est le meilleur god of war de la série avec une évolution de kratos que j'affectionne énormément. Enfin un kratos plus humain avec des émotions et cette relation avec Atreus masterclass.
"Puis le fait que ce soit une heroine, si les dev ne lui font pas des cheveux violets et ne l'enlaidissent pas, c'est absolument pas un problème."
En gros du moment que tu peux te branler dessus c'est ok pour toi sinon c'est poubelle?
Ensuite, il a alimenté lui même depuis et pendant toute cette longue période des croyances comme quoi il allait bosser sur un projet SF.
Il a fallu attendre seulement l'été dernier pour que quelqu'un d'autre, Jason S. dise que c'était des conneries cette histoire de nouvelle IP SF.
Alors a moins que j'ai raté un train quelque part c'est pour ça que je dis que la communication a été merdique, car tout ça a été très flou depuis la sortie de God of War 2018, et il a directement contribué à induire les joueurs en erreur.
bigsnake
GoW R est un excellent jeu, et bcp l'ont adoré. Mais on peut pas ignoré que bcp l'ont trouvé ennuyeux aussi.
Le problème ce n'est pas l'éventualité que le prochain perso principal de cette saga soit une femme.
On n'a pas attendu les années 2020 pour apprécier des personnages féminins.
Le problème c'est que ce sera évidemment une tartine d'idéologie qui va venir taper l'incruste dans une licence, ou à la base, le seul but était de démembrer des démons et des dieux pour se défouler.
Le problème c'est que des types en costard, qui n'en ont rien a branler de cette idéologie, ne nous y trompons pas, et qui save que la pillule ne veut pas passer, s'obstinent à saccager des licences parce que c'est dans le planning.
Pourquoi ne pas proposer une nouvelle licence avec une héroïne et son propre univers ?
Pourquoi se servir d'un prête nom confortable pour avoir une chance d'exister ?
Manquerait plus qu'elle tue Kratos
Par contre si c'est juste spin of useless qu'ils aillent se faire