[RUMEUR] Faye en personnage principal du prochain projet de Cory Barlog (God of War Universe)
Une offre d'emploi a commencé à vendre la mèche et Jason Schreier en a rajouté une couche, et c'est maintenant NateTheHate qui vient apporter sa pincée d'informations sur le prochain projet de Cory Barlog chez Sony Santa Monica :

- Ce sera bien dans l'univers de God of War
- On jouera Faye, seconde épouse de Kratos (et mère d'Atreus)
- La progression différera totalement des deux précédents GOW
- Beaucoup plus orienté action (comme la trilogie Grecque ?)

Enfin, il valide les propos de Schreier concernant un reveal cette année pour un objectif de lancement durant le premier semestre 2027.

publié le 02/03/2026 à 00:08 par Gamekyo
commentaires (70)
shanks publié le 02/03/2026 à 00:12
Bah mouais hein
aozora78 publié le 02/03/2026 à 00:20
Deborah Ann Woll
J'adore cette actrice et si ils l'a transforme en guerrière badass C'est elle qui a offerte la hache du léviathan à Kratos de mémoire.

Je veux des combats et de puzzles stylés !
icebergbrulant publié le 02/03/2026 à 00:21
Sans surprise
En tout cas, bon point, on sait que les scènes d’amour seront softs

Faye "la Géante" va montrer de quel bois elle se chauffe
xynot publié le 02/03/2026 à 00:30
Un peu perplexe, à voir.
51love publié le 02/03/2026 à 00:33
On a critiqué Nintendo qui ne foutait que du Mario, Zelda, Pokemon.. a toutes les sauces...

On a critiqué Microsoft qui ne comptait que sur Forza, Gears, Halo...

Et maintenant on a Sony qui te met du Marvel, Horizon, God of War dans la plupart de leurs projets...


Grosse surprise encore.

Maintenant on verra bien ça sera peut être top, mais sur le principe je m'attendais à un truc un peu plus frais tout de même...
adamjensen publié le 02/03/2026 à 00:34
J'apprécie beaucoup cette actrice que j'ai connue avec la Série, "True Blood", (meilleure série de vampire, pour moi), et qui est très jolie, même encore aujourd'hui.

Mais bon, faire un jeu sur Faye, qu’on connaît à peine et qu’on a à peine vue dans les deux derniers jeux… Ben c’est pas fou quoi…
Et puis personne n’a demandé ça.
Enfin, c’est toujours mieux que le GAAS qui était centré sur Atreus.
Je crois que les mecs, ils n’ont aucune idée de quoi faire avec la licence.
Ils feraient mieux de finir la licence avec un dernier jeu God of War avec Kratos et d’inventer une autre licence.
Autant arrêter le carnage commencer en 2018 dès maintenant.
51love publié le 02/03/2026 à 00:38
adamjensen ils n'ont aucune idée tout court.

PlayStation est complètement perdu sur cette génération, en terme de vision, de politique, de création, c'est vraiment mauvais, sans inspiration. Heureusement ils peuvent compter sur quelques projets vraiment cools (mais pas forcément très vendeur) et sur la force de la marque parce que putain ils seraient dans la merde sinon...
brook1 publié le 02/03/2026 à 00:39
NateTheHate a apporté des détails sur le gameplay, ça se rapproche de Devil May Cry d'après lui.
altendorf publié le 02/03/2026 à 00:40
J'attends surtout l'effet "c'est une licence connue, mais c'est un vrai nouveau jeu" que Ashong (insider Resetera) et Jason Schreier teasent depuis le début.

Après pour Faye why not, en espérant le retour au gigantisme des anciens GOW.
adamjensen publié le 02/03/2026 à 00:53
51love
C'est clair.
wickette publié le 02/03/2026 à 00:56
brook1
DMC-like.
Super comme les 500 derniers jeux venus du Japon et d'Asie en général, même FFXVI nous a fait du DMC

Serieux quoi
guiguif publié le 02/03/2026 à 01:06
wickette GOW c'est quoi a la base ?
bladagun publié le 02/03/2026 à 01:09
Allez qu'ils aillent se faire mettre, la suite en Egypte dans 15 ans en gros
guyllan publié le 02/03/2026 à 01:15
Il ne reste plus qu'à annoncer un Marvel's Spider-Woman et on sera bon.
wickette publié le 02/03/2026 à 02:02
guiguif
GoW à la base c'est bien plus casual que DMC...

Il y a beaucoup trop de DMC-like qui sortent en ce moment.

Si c'était vraiment un retour aux sources je ne pense pas qu'ils auraient dit "DMC-like" mais retour aux sources tout simplement, je pense qu'ici on sera différent et de GoW origine et 2018
skuldleif publié le 02/03/2026 à 02:04
putin encore les delire viking..
mrvince publié le 02/03/2026 à 02:54
On va attendre de voir mais quelle idée...
metroidvania publié le 02/03/2026 à 03:30
Si c'est le cas je suis tout sauf hypé. Sérieusement ce studio veulent pas faire autre chose ?
ravyxxs publié le 02/03/2026 à 03:58
shanks Si on se base sur son origine, son pouvoir doit être aussi violent que Kratos, donc à voir.
foxstep publié le 02/03/2026 à 04:16
Meh douche froide, mais je vais tout de même suivre le jeu vu que c'est Cory derrière, avec le gars ça peut donner un truc culte

Après je pose ici pour moi ça sent le gros giga fake
walterwhite publié le 02/03/2026 à 05:03
Ma hype est descendue d’un cran.
ratchet publié le 02/03/2026 à 05:06
Mouais…
oreillesal publié le 02/03/2026 à 05:24
Ça respecte l'agenda et les quota, Sony a les deux pieds dedans, la rumeur est valide
shinz0 publié le 02/03/2026 à 05:50
Ça sent une sorte de "Horizon" dans l'univers de GOW
soulfull publié le 02/03/2026 à 05:53
Douche froide, on dirait que c'est devenu un crime de jouer un Homme chez Sony.
marcelpatulacci publié le 02/03/2026 à 05:55
toulia publié le 02/03/2026 à 06:17
En 2026, faut bien aussi une version GOW pour femme.
sardinecannibale publié le 02/03/2026 à 06:30
soulfull De quel droit affirmes-tu qu'ielle ne s'identifie pas en tant qu'homme ?
abookhouseboy publié le 02/03/2026 à 06:34
Dans ces rares apparitions, ce personnage n'arrête pas d'expliquer la vie à Kratos.
J'espère qu'elle ne va pas faire la leçon pendant tout le jeu.
azerty publié le 02/03/2026 à 06:37
Dégouter...je voulais une autre IP, ça va tourner en rond chez Sony avec leurs univers. En plus avec les retards (Gaas annuler) et les fermetures de studios, génération naze complet niveau jeux.
ziggourat publié le 02/03/2026 à 06:45
guiguif Un DMC like

Au final, ce n' est pas une nouvelle licence, c'est juste le retour aux sources pour la licence. Je peux comprendre la pointe de déception pour les joueurs qui attendaient vraiment quelque chose de neuf, mais bon, perso, n'ayant pas aimé la nouvelle formule, le projet m'intéresse. A voir
patrickleclairvoyant publié le 02/03/2026 à 07:09
Il ne devait pas faire un jeu de SF révolutionnaire de mon zbi?
Si c’est vrai, ce sera comme tous les films reboots avec des femmes, des merdes scénaristiques et des flops
jenicris publié le 02/03/2026 à 07:09
J'espérais un autre personnage, mais bon a voir le gameplay surtout. De toute façon Barlog a jamais déçu
negan publié le 02/03/2026 à 07:31
La disparition des hommes dans les productions PlayStation.

Du pure délire woke
mattewlogan publié le 02/03/2026 à 07:50
negan pareil pour le prochain the Witcher et y’a eu Wuchang et dans résident evil aussi y’a une fille et dans GTA6… OMG les femmes nous envahissent hahaha
On a joué des gars pendant des années et des années c’est bon c’est pas très grave lol
negan publié le 02/03/2026 à 07:54
mattewlogan Du pire délire woke et prépare toi pour Wolverine qui a plus de personnages féminins que de masculin aussi.
supasaiyajin publié le 02/03/2026 à 08:08
J'avoue, je suis un peu déçu. J'espérais un nouvel univers. Mais bon, du coup ça m'intrigue quand même, surtout si c'est différent des précédents.
suikoden publié le 02/03/2026 à 08:23
Ah les réactions, je m'y attendais et je suis pas déçu...
C'est de pire en pire ici...c'est une femme alors c'est nul ou c'est woke direct...

Vous êtes fatigants... En fait des qu'un jeu a un perso féminin pas sexualisé ça sera toujours woke.
Bientôt on va dire que TR c'est woke
Ben oui Lara est pas sexy et vieille et en plus elle a plus ses gros seins des années 90 ! (J'imagine que les "gamers" considèrent déjà la version jeune de Lara comme woke dans la trilogie reboot...)

Bonjour la misogynie. Je savais le site rempli de haineux et d'homophobes mais la on vire dans le cliché du geek beauf c'est bien vous régressez les gars !
aozora78 publié le 02/03/2026 à 09:00
suikoden t'as tout dit. Pas surprenant de mon côté.

Je m'attends à être dèçu mais pas pour toutes ces "raisons" de simplets.

J'espère une histoire de peu de mots, poignantes, avec des combats dantesques, pas de backseat, et si Faye peut-être aussi badass que Kratos dans son moveset ce serait vraiment ce qu'il faut!

Une guéante nordique en Egypte, ça peut-être dingue!
icebergbrulant publié le 02/03/2026 à 09:02
C’est lassant ces critiques

Si c’était Kratos le héros principal du jeu, vous auriez dit que le jeu est woke car une de ces armes est un tomawoke

brook1 publié le 02/03/2026 à 09:04
suikoden Ils sont à l'image de la personne qui gère le site.
masharu publié le 02/03/2026 à 09:07
Ce n'est pas que c'est un femme le problème. Le problème c'est pousser au réalisme dont politiquement correcte dans un media de pure fiction. Cette décennie, on est sur des quota plus que sur des choix originaux.

On verra évidemment en détail mais forcément, studio et éditeur occidentaux sur un produit AAA, faut pas s'attendre à du fan-service.
walterwhite publié le 02/03/2026 à 09:07
suikoden Perso osef que ça soit une femme qui tient le rôle principal, si c'est bien fait et ça risque d'être le cas je signe direct.
bigsnake publié le 02/03/2026 à 09:09
Les blasés de la vie , hâte de voir le jeu . Ça sera sûrement Faye vs les Géants peut-être . En tous cas je suis hypé.

suikoden aozora78 icebergbrulant
bigsnake publié le 02/03/2026 à 09:11
walterwhite
Merci tu me rassures.
jenicris publié le 02/03/2026 à 09:14
walterwhite pareil, ça me dérange pas si le gameplay est top et dans le spectaculaire comme les 3 premiers
aozora78 publié le 02/03/2026 à 09:17
masharu
walterwhite publié le 02/03/2026 à 09:18
bigsnake jenicris
sickjackz publié le 02/03/2026 à 09:22
Mouai j'attendais surtout une nouvelle IP de la part de Santa Monica. La j'ai un peu peur du recyclage.
Apres, attendons de voir, on sera peut etre tres agreablement surpris... Puis le fait que ce soit une heroine, si les dev ne lui font pas des cheveux violets et ne l'enlaidissent pas, c'est absolument pas un probleme.
churos45 publié le 02/03/2026 à 09:23
Là, comme ça, ça ne me hype pas. Après il peut toujours y avoir des surprises, à voir.
maxx publié le 02/03/2026 à 09:24
Intéressant ! Est-ce que ça sent le prequel au GoW de 2018? Avec sa rencontre avec Kratos? Ca serait une manière de faire une trilogie avec cette mythologie avant l'Égypte.
En tous cas si ça se confirme, hâte de voir la présentation et de voir ce que sera le gameplay. Si ça donne l'impression d'une nouvelle licence et que ca se joue bien différemment des deux précédents, je suis partant! En tous cas, j'attends de voir car franchement Cory Barlog fait de l'excellent boulot J'aurais aussi adoré une nouvelle licence mais bon, a la fin, je veux avant tout des bons jeux.
De toutes façons la présentation est pour bientôt donc on verra bien!

suikoden Apres j'en attendais pas tellement plus sur ce site...
bigsnake Ça peut être le retour au gigantisme des premiers GoW. Ca pourrait être très très impressionnant !
shinz0 publié le 02/03/2026 à 09:32
Ça devrait être un "Devil May Cry like" apparemment
51love publié le 02/03/2026 à 09:46
icebergbrulant
icebergbrulant publié le 02/03/2026 à 09:48
ouken publié le 02/03/2026 à 09:50
Putain ça donne pa envie ça ...
51love publié le 02/03/2026 à 09:59
maxx je pensais que l'arc nordique était terminé non? Balrog nous avait pas dit ya des années qu'il bossait sur une nouvelle IP?

Parce que bon, faire du teasing d'un truc totalement frais et nouveau pour au final te dire "c'est pas vraiment une nouvelle IP", et coup de grâce, faire un jeu God of War + qui reprend en plus le lore des derniers épisodes..

Après oui, ça pourrait être top et conclure la trilogie sur cet arc nordique. Et au final c'est pas un mauvais choix de changer des choses car ils ont bien senti que de nombreux joueurs voulaient autre chose manette en main, qu'ils se sont ennuyés sur Ragnarok.

Mais si ma mémoire est bonne, par contre la communication a été vraiment merdique...
maxx publié le 02/03/2026 à 10:20
51love Le soucis c'est qu'on mélange annonces et rumeurs. L'histoire de la nouvelle IP est je crois bien une rumeur. Cory avait je crois seulement annoncé être sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ce qui ne va pas à l'encontre de ce projet qui s'appellera peut être même pas God of War qui sait.

De même pour la fin de la mythologie nordique, il parlait de l'histoire de Kratos et Arteus. Disant que vu les temps de développement, il ne voulait pas prendre trop de temps pour raconter la fin de leur histoire et pas tirer tout ça en longueur.
L'interview à 15:10 : https://youtu.be/yVuAqtB3Gtw .

Donc voila le problème avec les rumeurs, les interprétations etc. Et c'est pour ça que parfois c'est bien de s'en tenir aux informations officielles et pour le coup, y a jamais eu de communications officielle disant qu'on ne verrait plus la mythologie nordique.
Après je suis toujours firand de nouvelles licences et j'espère que peut etre il y en a une quelque part chez Santa Monica, mais si ce projet se révèle être bon et qu'en plus il se différencie assez des deux épisodes précédents, je serai très content
maxx publié le 02/03/2026 à 10:23
51love D'ailleurs en juillet dernier : https://www.gamekyo.com/blog_article481224.html .

Jason Schreier s’est étonné que tant de joueurs soient persuadés que le projet de Cory Barlog est une toute nouvelle licence, déclarant : « Pourquoi tout le monde pense que le jeu est une nouvelle IP ? » Un peu plus tard, il a précisé : « Disons-le comme ça : ce n’est pas une nouvelle IP, mais ça pourrait en donner l’impression. C’est peut-être pour ça que les gens sont confus. »

Et même avec tout ça rien n'empêche qu'il n'y ait pas une nouvelle licence quelque part chez Santa Monica
bigsnake publié le 02/03/2026 à 10:33
maxx
J'avoue ça pourrait être dingue et comme toi Cory Barlog fait du très bon boulot.
draer publié le 02/03/2026 à 10:47
Mmmh pourquoi pas mais un peu surprenant quand même, si on devait jouer un personnage féminin dans cet univers j'aurais plutôt pensé à la fille de Thor vu la fin de Ragnarok.
Au moins peut-être que se sera l'occasion d'enfin savoir comment Kratos a atterri dans la mythologie nordique.
bigsnake publié le 02/03/2026 à 10:48
51love
Ragnarok ennuyeux. Pour moi c'est le meilleur god of war de la série avec une évolution de kratos que j'affectionne énormément. Enfin un kratos plus humain avec des émotions et cette relation avec Atreus masterclass.
kujotaro publié le 02/03/2026 à 10:53
Hype. Je fais entièrement confiance à Barlog. Ce qui compte dans un jeu c'est son gameplay et son univers. Si le perso est ultra badass comme Kratos et que le gameplay est ultra nerveux, ça peut être ouf. Et puis il y aura sûrement Kratos en Guest. À n'en point douter.
magnetic publié le 02/03/2026 à 11:00
sickjackz

"Puis le fait que ce soit une heroine, si les dev ne lui font pas des cheveux violets et ne l'enlaidissent pas, c'est absolument pas un problème."

En gros du moment que tu peux te branler dessus c'est ok pour toi sinon c'est poubelle?
pcverso publié le 02/03/2026 à 11:02
Pourquoi pas jattend de voir aussi la structure du jeu , personnage féminin ou masculin je m'en fou si frey arrache des têtes a main nu ca me va j'espère juste que l'on va pas se taper la première fois avec kratos et l'accouchement .
sonilka publié le 02/03/2026 à 11:10
L'avantage c'est qu'il y a tout à créer avec ce personnage. Par contre je suis surpris de l'orientation action.
51love publié le 02/03/2026 à 11:12
maxx oui si je me souviens il a dit officiellement vouloir bosser sur une nouvelle IP vers la sortie de God of War 2018, et il a eu sa propre équipe a cette époque pendant le dev de Ragnarok.

Ensuite, il a alimenté lui même depuis et pendant toute cette longue période des croyances comme quoi il allait bosser sur un projet SF.

Il a fallu attendre seulement l'été dernier pour que quelqu'un d'autre, Jason S. dise que c'était des conneries cette histoire de nouvelle IP SF.

Alors a moins que j'ai raté un train quelque part c'est pour ça que je dis que la communication a été merdique, car tout ça a été très flou depuis la sortie de God of War 2018, et il a directement contribué à induire les joueurs en erreur.


bigsnake
GoW R est un excellent jeu, et bcp l'ont adoré. Mais on peut pas ignoré que bcp l'ont trouvé ennuyeux aussi.
wadewilson publié le 02/03/2026 à 11:37
Mouais pas super emballé, La bonne nouvelle c'est un focus beaucoup plus orienté action, et surtout on sera enfin débarrassé d'atreus. Ce sera un jeu target modern audience pas parce qu'on joue une femme, car c'est l'époque tout simplement...
oreillesal publié le 02/03/2026 à 11:39
suikoden ce commentaire, je l'attendais et je ne suis pas déçu.

Le problème ce n'est pas l'éventualité que le prochain perso principal de cette saga soit une femme.
On n'a pas attendu les années 2020 pour apprécier des personnages féminins.

Le problème c'est que ce sera évidemment une tartine d'idéologie qui va venir taper l'incruste dans une licence, ou à la base, le seul but était de démembrer des démons et des dieux pour se défouler.

Le problème c'est que des types en costard, qui n'en ont rien a branler de cette idéologie, ne nous y trompons pas, et qui save que la pillule ne veut pas passer, s'obstinent à saccager des licences parce que c'est dans le planning.
Pourquoi ne pas proposer une nouvelle licence avec une héroïne et son propre univers ?
Pourquoi se servir d'un prête nom confortable pour avoir une chance d'exister ?

Manquerait plus qu'elle tue Kratos
bladagun publié le 02/03/2026 à 11:49
Je demande juste à se que ça fasse avancer l'histoire principal, l'histoire de faye dans la mythologie est maigre ils peuvent lui en inventer des choses, c'est vrai que si le jeu se passe en Egypte je pourrais trouver ça très sympas en espérant que tout le trou entre gow 3 et gow 2018 soit expliqué. Je retire ce que j'ai dit ça peut être une bonne idée
Par contre si c'est juste spin of useless qu'ils aillent se faire
thelastone publié le 02/03/2026 à 11:54
Ravyxxs Pourtant en 1 épisode Kratos bat odin
