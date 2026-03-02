Le petit Kiln montre un peu de gameplay

En partenariat avec IGN, Double Fine Productions nous livre un rapide aperçu de sa curiosité, un titre qui interviendra seulement quelques mois après le tout aussi particulierComme évoqué dans le dernier Developer Direct,se présente comme un Brawler en 4V4 dont l'originalité viendra de son avatar, un simple pot que vous allez créer à la main (vous avez le droit de lancer Spotify pour mettre Unchained Melody si vous le souhaitez). Il y a l'aspect esthétique, mais également le fond sur lequel tout le gameplay va reposer : les plus gros sont puissants pour la baston et peuvent transporter davantage d'eau (important vu que le mode central réclame d'aller éteindre le four adverse) tandis que les plus petits sont plus rapides et peuvent même emprunter des raccourcis, mais sans bien plus faible (et limité en capacité de flotte).La vidéo, qui s'attarde sur une seule map (il y en aura évidemment plusieurs), montre également la présence d'éléments annexes comme ici des éponges à alimenter en eau pour bloquer la progression des adversaires vers votre base, ou inversement pour les empêcher de venir défendre.Bref si le concept est original ou en tout cas sur la forme, il faut espérer que la profondeur aille plus loin que le mini-jeu, chose à vérifier en détails dans le courant du printemps (PC, PS5, XBS, Game Pass).