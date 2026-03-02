recherche
Crise chez Nacon : le prochain show Connect annulé à la dernière minute
Nacon est en crise, et encore plus depuis la semaine dernière avec mise en cessation de paiement et gel sur le marché boursier, et si les dirigeants ont tenté au préalable de rassurer en disant qu'il n'y aurait aucun impact sur le JV le temps que les discussions avancent (si elles avancent), la réalité est finalement toute autre : le Nacon Connect prévu ce mercredi 4 mars vient d'être annulé à la dernière minute. Un autre aura néanmoins lieu courant mai.

Du coup, d'ici-là, le programme peut évoluer (genre Terminator Survivors, c'est quand vous voulez) mais certains se demandent déjà si le report de ce type de programmation ne cache pas une modification plus profonde, du genre l'annulation d'un jeu, une sérieuse modification sur la date de sortie, ou tout simplement le besoin d'améliorer le produit pour peaufiner sa présentation.

publié le 02/03/2026 à 14:53 par Gamekyo
commentaires (7)
altendorf publié le 02/03/2026 à 14:59
Tu m'étonnes, c'est bientôt la mort pour eux
khazawi publié le 02/03/2026 à 16:22
C'est bien triste mais c'est la dure loi du marché
rogeraf publié le 02/03/2026 à 16:49
Moi j'aime bien TDU, ne meurt pas Nacon. En plus c'est des Parisiens, soutenez les en achetant leur Test Drive Unlimited please
tristram publié le 02/03/2026 à 16:53
j'espère que Edge of Memories va pouvoir sortir....
rogeraf publié le 02/03/2026 à 17:12
Il faut sauver le soldat NACON
olex publié le 02/03/2026 à 18:09
Quand tu annules un show de cet ampleur, c'est jamais bon signe... À ce compte-là, je m'attends à ce que les versions boîtes (et numériques ?) de jeux dont la sortie est assez proche soient également annulées/reportées (Gear Club 3 hors Switch 2 par exemple).
vaycura publié le 02/03/2026 à 20:32
C'est dommage pour eux, j'espère pour eux qu'ils pourront postuler chez UbiSoft..
