Crise chez Nacon : le prochain show Connect annulé à la dernière minute

Nacon est en crise, et encore plus depuis la semaine dernière avec mise en cessation de paiement et gel sur le marché boursier, et si les dirigeants ont tenté au préalable de rassurer en disant qu'il n'y aurait aucun impact sur le JV le temps que les discussions avancent (si elles avancent), la réalité est finalement toute autre : le Nacon Connect prévu ce mercredi 4 mars vient d'être annulé à la dernière minute. Un autre aura néanmoins lieu courant mai.Du coup, d'ici-là, le programme peut évoluer (genre, c'est quand vous voulez) mais certains se demandent déjà si le report de ce type de programmation ne cache pas une modification plus profonde, du genre l'annulation d'un jeu, une sérieuse modification sur la date de sortie, ou tout simplement le besoin d'améliorer le produit pour peaufiner sa présentation.