Switch : nouvel Indie World ce mardi
En coup de vent, et d'ailleurs en passant de nouveau par son application Today, Nintendo annonce la tenue d'un nouveau Indie World Showcase ce 3 mars (demain donc) à 15h00.
Aucun indice comme d'habitude, mais parmi le lot de potentielles petites perles en attente, bien des regards sont tournés vers Mina the Hollower dont la sortie doit tomber au printemps.
publié le 02/03/2026 à 13:49 par Gamekyo
(Valve est un indé, techniquement)
Mais c'est toujours cool un Direct
Décalage horaire dans ma tête
Il laisse la place aux tiers, mais les gens veulent du Nintendo
Par contre s'il pouvait sortir le 2 ailleurs ........
rocan : yep jusqu'à présent, mais vu comment la comm à évoluée depuis quelque temps, ce serait une possibilité.
A mon avis juin, car "periode E3" + premier anniversaire de la console
Sinon la chutes des ventes de la switch2 vont être plus violent que le lancement....tous ça pour sa...
J'ai encore confiance mais va falloir concrétiser.
Avec l'absence de la prochaine Gen de Pokemon en 2026, pour moi c'est certain.
Nintendo ne peut avoir un noël sans énorme cartouche.
Le prochain Mario est dans les tuyaux pour une sortie prochaine.
Il doit être en développement depuis fort longtemps.
Même s'il risque techniquement de ne pas exploiter tout ce que la Switch 2 peut offrir.
Ce n'est rien tant Mario rime avec excellence.
Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent encore sortie Yoshi, Splatoon et Fire Emblem d'ici juin et ils auraient pas besoin de direct.
Ce qui est bien c'est qu'ils laissent plus de place pour les tiers en annonçant leurs jeux plus tard. C'est souvent ce qui leur avait été reproché de pas laisser de place aux tiers.
Puis bon, ils ont quand même un rythme d'au moins une exclus par mois, c'est pas le cas de la concurrence
Yoshi est le seul jeu Nintendo sur Switch 2 prevu pour ce printemps, il aura surement droit a quelques tweets pour la date de sortie et une vue d’ensemble, qui peuvent dropper n’importe quand
D’ailleurs je rappel que la version physique sortira en priorité sur les consoles Nintendo.