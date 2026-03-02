Switch : nouvel Indie World ce mardi Switch : nouvel Indie World ce mardi

En coup de vent, et d'ailleurs en passant de nouveau par son application Today, Nintendo annonce la tenue d'un nouveau Indie World Showcase ce 3 mars (demain donc) à 15h00.



Aucun indice comme d'habitude, mais parmi le lot de potentielles petites perles en attente, bien des regards sont tournés vers Mina the Hollower dont la sortie doit tomber au printemps.