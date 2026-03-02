recherche
Switch : nouvel Indie World ce mardi
En coup de vent, et d'ailleurs en passant de nouveau par son application Today, Nintendo annonce la tenue d'un nouveau Indie World Showcase ce 3 mars (demain donc) à 15h00.

Aucun indice comme d'habitude, mais parmi le lot de potentielles petites perles en attente, bien des regards sont tournés vers Mina the Hollower dont la sortie doit tomber au printemps.
5
publié le 02/03/2026 à 13:49 par Gamekyo
commentaires (29)
shanks publié le 02/03/2026 à 13:52
(Et Half Life 3 évidemment)
(Valve est un indé, techniquement)
nicolasgourry publié le 02/03/2026 à 13:54
Je me disais que ça serait pour bientôt (mais plutôt Avril), tu sens qu'il passe par tout les formats pour faire patienter jusqu’à Juin.
fiveagainstone publié le 02/03/2026 à 13:55
Juste comme ça, demain c'est mardi Shanks
narustorm publié le 02/03/2026 à 13:57
Tout le monde communique sur cette console, sauf Nintendo
Mais c'est toujours cool un Direct
nicolasgourry publié le 02/03/2026 à 13:59
narustorm je pense que Nintendo a surtout misé sur le film jusqu’à Juin.
shanks publié le 02/03/2026 à 14:02
fiveagainstone
Décalage horaire dans ma tête
cyr publié le 02/03/2026 à 14:04
narustorm le meilleur pour la fin, normal.

Il laisse la place aux tiers, mais les gens veulent du Nintendo
cyr publié le 02/03/2026 à 14:05
shanks half life 3......faut se faire une raison.

Par contre s'il pouvait sortir le 2 ailleurs ........
rocan publié le 02/03/2026 à 14:07
Le Nintendo Partner Showcase était quand déjà ? On aura sans doute le Nintendo Direct général fin Mars, si ils tiennent les mêmes délais !
mrvince publié le 02/03/2026 à 14:18
Maintenant que Silksong est sorti j'ai plus de hype pour les direct indé faut que je trouve ma nouvelle attente... après y'a le DLC c'est vrai...
tripy73 publié le 02/03/2026 à 14:20
nicolasgourry narustorm cyr rocan : d'après les infos que j'ai, ils ont prévu 2 ND ce mois-ci, le premier serait donc celui-là et l'autre pourrait être diffusé mardi prochain pour le Mario Day (Mar10), mais ce dernier point n'est pas encore confirmé.
nicolasgourry publié le 02/03/2026 à 14:30
tripy73 pour la Mario Day, ce qui serait pas déconnant.
rocan publié le 02/03/2026 à 14:40
tripy73 A ma connaissance ils n'ont jamais organisé de Direct autour du Mario DAY
tripy73 publié le 02/03/2026 à 14:43
nicolasgourry : oui clairement, surtout qu'il y a une rumeur concernant un gros jeu Mario pour la fin d'année, même si j'ai quand même des doutes vu que la Mario Team a bossé ces dernières années sur DK Bananza. Bref à voir, ce serait peut-être aussi l'occasion d'annoncer une grosse màj de Mario Kart World.

rocan : yep jusqu'à présent, mais vu comment la comm à évoluée depuis quelque temps, ce serait une possibilité.
amario publié le 02/03/2026 à 14:43
15min le indee
drybowser publié le 02/03/2026 à 14:49
Toujours pas de ND first party genial ... J'espère pour mars mais j'y crois moyen
rocan publié le 02/03/2026 à 14:55
tripy73 Je crois qu'il a été montré que la Mario team n'était pas créditée totalement dans le générique de Bananza, que c'est seulement une petite partie de l'équipe qui a bossé sur Bananza
tripy73 publié le 02/03/2026 à 15:20
rocan : oui tout à fait, dont Yoshiaki Koizumi qui été co-producteur sur Odyssey et plus généralement en charge des Mario 3D, donc il y a moyen qu'ils est créé 2 équipes dont une qui était occupé avec le nouveau Mario 3D. De plus ce serait pas une mauvais idée de le sortir la même année que le film, histoire de surfer sur la vague de la hype qu'il aura créé.
kurohige publié le 02/03/2026 à 15:42
Si on se fie à la formule de l'été 2025, Juillet Partner Showcase, Aout Indie World, Septembre Direct General, ça nous mènerait à Avril pour un Direct General.
rocan publié le 02/03/2026 à 15:52
tripy73 Pour moi c'est évident que c'est le jeu de l'année
aeris006 publié le 02/03/2026 à 15:58
drybowser Toujours pas de ND first party genial ... J'espère pour mars mais j'y crois moyen

A mon avis juin, car "periode E3" + premier anniversaire de la console
tripy73 publié le 02/03/2026 à 16:01
rocan : ce serait effectivement une sacré cartouche pour la fin de l'année et un bon moyen de se démarquer face à GTA 6 qui cible un autre public (même si on peut aimer les deux).
cyr publié le 02/03/2026 à 16:01
tripy73 soyons sérieux, mario odyssey est sortie il y a longtemps, ça serais étonnant et inquiétant s'il n'y a pas un nouveau mario de prévu d'ici fin 2026 ou courant 2027....

Sinon la chutes des ventes de la switch2 vont être plus violent que le lancement....tous ça pour sa...

J'ai encore confiance mais va falloir concrétiser.
jobiwan publié le 02/03/2026 à 16:22
aeris006 Y a toujours un ND sur le premier trimestre afin de donner de la visibilité pour le second semestre.
kameofever publié le 02/03/2026 à 16:42
tripy73
Avec l'absence de la prochaine Gen de Pokemon en 2026, pour moi c'est certain.
Nintendo ne peut avoir un noël sans énorme cartouche.
Le prochain Mario est dans les tuyaux pour une sortie prochaine.
Il doit être en développement depuis fort longtemps.
Même s'il risque techniquement de ne pas exploiter tout ce que la Switch 2 peut offrir.
Ce n'est rien tant Mario rime avec excellence.
syoshu publié le 02/03/2026 à 16:48
drybowser c'est le même schema que la derniere fois, un partner, un indie, des petits direct centrés sur les jeux qui sortent bientôt et puis enfin le gros direct... Donc c'est bien possible que ce soit le prochain, d'ici 2-3 semaines...

Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent encore sortie Yoshi, Splatoon et Fire Emblem d'ici juin et ils auraient pas besoin de direct.

Ce qui est bien c'est qu'ils laissent plus de place pour les tiers en annonçant leurs jeux plus tard. C'est souvent ce qui leur avait été reproché de pas laisser de place aux tiers.
Puis bon, ils ont quand même un rythme d'au moins une exclus par mois, c'est pas le cas de la concurrence
aeris006 publié le 02/03/2026 à 17:08
jobiwan Il y a eu un Partner Showcase pour avoir une visibilité de fevrier jusqu’a juin. En juin il y aura un ND traditionnel pour avoir de la visibilité pour le second semestre (juillet a decembre) et quelques annonces pour 2027.

Yoshi est le seul jeu Nintendo sur Switch 2 prevu pour ce printemps, il aura surement droit a quelques tweets pour la date de sortie et une vue d’ensemble, qui peuvent dropper n’importe quand
tripy73 publié le 02/03/2026 à 19:56
cyr kameofever : oui c'est sûr qu'avec Pokémon qui sort l'année prochaine, il va falloir une grosse cartouche pour noël 2026 et un nouveau Mario 3D reste le meilleur candidat, avec pourquoi pas un Mario Galaxy 3 histoire de coller avec le film
aeris006 publié le 02/03/2026 à 20:17
On aura peut-être la date de la version physique de Silksong, il serait temps

D’ailleurs je rappel que la version physique sortira en priorité sur les consoles Nintendo.
