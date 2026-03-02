recherche
News / Blogs
[RUMEUR] The Wolf Among Us 2 : nouveau reveal cette année, sortie en 2027 et remaster du premier jeu
Il y a des arlésiennes dont on finit par oublier l'existence même si l'annonce avait fait grand bruit, et The Wolf Among Us 2 fait partie de ceux-là. Annoncé au départ par l'ancien Telltale puis annulé à la mort du studio avant de ressusciter (le jeu comme le studio) en 2019, cette suite n'a depuis donné des nouvelles que pour indiquer report, report et encore report.

Mais l'espoir reste présent, et le site Press Over vient apporter une explication sur ce silence :

- La source du site vient d'un studio argentin (qui ne peut livrer son nom #confidentialité).
- Ce studio argentin travaille en collaboration avec Telltale pour finaliser ce projet.
- Le jeu a été majoritairement rebooté durant son développement.
- Un nouveau reveal aura lieu cette année pour une sortie en 2027.
- Conscient que la première adaptation commence sérieusement à dater (2013 quand même), The Wolf Among Us premier du nom pourrait avoir droit à un remaster entre temps.

4
Qui a aimé ?
aozora78, junaldinho, negan, kisukesan
publié le 02/03/2026 à 20:30 par Gamekyo
commentaires (5)
liberty publié le 02/03/2026 à 20:47
Bon, mais j'ai encore le 1 en tête après toutes ses années, mais pourquoi pas le refaire si c'est gratos pour les anciens acheteurs via un patch
thejoke publié le 02/03/2026 à 20:49
Ca fait des années que j'attends ce jeu
negan publié le 02/03/2026 à 20:53
Enfin
ronan89 publié le 02/03/2026 à 20:57
Day one
altendorf publié le 02/03/2026 à 21:02
J'espère tellement !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Wolf Among Us 2
2
Ils aiment
Nom : The Wolf Among Us 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Telltale Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo