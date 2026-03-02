[RUMEUR] The Wolf Among Us 2 : nouveau reveal cette année, sortie en 2027 et remaster du premier jeu

Il y a des arlésiennes dont on finit par oublier l'existence même si l'annonce avait fait grand bruit, etfait partie de ceux-là. Annoncé au départ par l'ancien Telltale puis annulé à la mort du studio avant de ressusciter (le jeu comme le studio) en 2019, cette suite n'a depuis donné des nouvelles que pour indiquer report, report et encore report.Mais l'espoir reste présent, et le site Press Over vient apporter une explication sur ce silence :- La source du site vient d'un studio argentin (qui ne peut livrer son nom #confidentialité).- Ce studio argentin travaille en collaboration avec Telltale pour finaliser ce projet.- Le jeu a été majoritairement rebooté durant son développement.- Un nouveau reveal aura lieu cette année pour une sortie en 2027.- Conscient que la première adaptation commence sérieusement à dater (2013 quand même),premier du nom pourrait avoir droit à un remaster entre temps.