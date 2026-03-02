Brandon Sheffeild : Bluepoint est loin d'être le seul à s'être vu refuser l'accès à Bloodborne

Bluepoint, on continue de l'avoir en travers de la gorge, encore plus lorsqu'on a appris de la part de Jason Schreier que les mecs ont proposé unen janvier 2025, accepté par PlayStation mais refusé par FromSoftware.Vous ne connaissez probablement pas Brandon Sheffeild du studio indépendant NecroSoft, auteur il y a quelques mois du sympathiques « tactical scolaire », mais l'homme fait parler de lui en balançant une petite anecdote prouvant que Bluepoint n'avait décidément aucune chance pour une validation :Et comme visiblement, ils ne veulent pas...