Brandon Sheffeild : Bluepoint est loin d'être le seul à s'être vu refuser l'accès à Bloodborne
Bluepoint, on continue de l'avoir en travers de la gorge, encore plus lorsqu'on a appris de la part de Jason Schreier que les mecs ont proposé un Bloodborne Remake en janvier 2025, accepté par PlayStation mais refusé par FromSoftware.

Vous ne connaissez probablement pas Brandon Sheffeild du studio indépendant NecroSoft, auteur il y a quelques mois du sympathiques « tactical scolaire » Demonschool, mais l'homme fait parler de lui en balançant une petite anecdote prouvant que Bluepoint n'avait décidément aucune chance pour une validation :

« Je pourrais vous citer 10 studios qui ont proposé à FromSoftware une suite, un spin-off ou un remake de Bloodborne, et j'inclus mon propre studio dedans. […] Rien ne sera fait sauf si FromSoftware décide de lui-même s'en charger. »

Et comme visiblement, ils ne veulent pas...

publié le 02/03/2026 à 20:20 par Gamekyo
ravyxxs publié le 02/03/2026 à 20:25
Et là, le monde, l'industrie du jeu vidéo va détester FS, Miyazaki en panique en parlant à sa femme quoi faire

Les mecs ont vraiment cru que l'IP leur appartenait c'est fou ça...je comprends Sony, mais si c'est pour mettre à dos des centaines de millions de bénéfice, le délire je me baisse, mais mon frond au sol et mes mains au sol pour FS faudra y réfléchir à deux fois...
docteurdeggman publié le 02/03/2026 à 20:36
Je pense que FS devra, à un moment donné, faire un truc avec Bloodborne.

Pour l’instant ça va mais faut se dire qu’a un moment cela va chatouiller Sony de ressortir sa licence, qu’il s’agisse d’une suite, d’un remake ou d’une bête version remaster.

Et ce jour là miyazaki pourra danser sur sa tête…
docteurdeggman publié le 02/03/2026 à 20:39
ravyxxs ben cela doit bien faire chier les fans.

Je suis un grand fan de Bloodborne et j’ai les boules de lire ce genre de news, je vais pas détester FS mais faut pas oublier la licence dans un tiroir non plus…
romgamer6859 publié le 02/03/2026 à 20:55
Miyazaki disparaîtra avec bloodborne, on l'a compris
dalbog publié le 02/03/2026 à 21:39
La licence n'appartient pas à From Software.

Il faut le répéter combien de fois ?
