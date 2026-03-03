Un petit Capcom Spotlight ce jeudi

Capcom donne rendez-vous au peuple ce jeudi 5 mars à 23h00 pour faire le point sur ses prochains titres. Pas de surprises, même pas Onimusha : Way of the Sword d'ailleurs, mais uniquement les choses suivantes :
- Mega Man : Dual Override (dont les vainqueurs du concours communautaire*)
- Mega Man Star Force Legacy Collection (qui va détailler ses features online)
- Monster Hunter Stories 3
- Pragmata
- Street Fighter 6
(*) Concours ayant permis aux fans de concevoir leur propre boss, dont les vainqueurs seront inclus in-game.
Avoir autant supporté la com du jeu pendant 1 an pour ne pluis avoir de nouvelle depuis un moment c'est assez étrange je trouve. J'attends vraiment le jeu avec impatience donc j'espère que tout va bien.