Un petit Capcom Spotlight ce jeudi
Capcom donne rendez-vous au peuple ce jeudi 5 mars à 23h00 pour faire le point sur ses prochains titres. Pas de surprises, même pas Onimusha : Way of the Sword d'ailleurs, mais uniquement les choses suivantes :

- Mega Man : Dual Override (dont les vainqueurs du concours communautaire*)
- Mega Man Star Force Legacy Collection (qui va détailler ses features online)
- Monster Hunter Stories 3
- Pragmata
- Street Fighter 6

(*) Concours ayant permis aux fans de concevoir leur propre boss, dont les vainqueurs seront inclus in-game.



gameslover, marchand2sable
publié le 03/03/2026 à 07:10 par Gamekyo
commentaires (6)
mattewlogan publié le 03/03/2026 à 07:17
En même temps cette année ils ont tellement de choses à sortir
jenicris publié le 03/03/2026 à 07:26
Prochain jeu Pragmata
shanks publié le 03/03/2026 à 07:27
Tiens d'ailleurs si mode Mercenaires il y a pour Requiem en DLC gratuit, ce serait probablement le moment du reveal.
fiveagainstone publié le 03/03/2026 à 09:29
Heureusement que Capcom est là, sinon il se passerait pas grand-chose.
marchand2sable publié le 03/03/2026 à 09:44
C’est normal pour l'absence d'Onimusha, c’était quasiment une alpha, le jeu qu’on a vu pour l’instant. Le directeur a dit qu’un bond graphique et technique énorme a eu lieu y compris pour les combats. Les gens seront surpris du résultat selon lui.
magnetic publié le 03/03/2026 à 10:08
Marchand2sable "normal" je sais pas, ils ont quand même déjà montré 4 trailers (soit autant que RE requiem et beaucoup moins que Pragmata), une démo de gameplay, une extension de gameplay.

Avoir autant supporté la com du jeu pendant 1 an pour ne pluis avoir de nouvelle depuis un moment c'est assez étrange je trouve. J'attends vraiment le jeu avec impatience donc j'espère que tout va bien.
Fiche descriptif
Mega Man : Dual Override
1
Ils aiment
Nom : Mega Man : Dual Override
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
