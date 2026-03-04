Menacé par Activision, l'insider TheGhostofHope promet de ne plus rien leaker Menacé par Activision, l'insider TheGhostofHope promet de ne plus rien leaker

Plus gros insider de la franchise Call of Duty, « TheGhostofHope » annonce raccrocher les gants… pour ce qui concerne les leaks. L'homme indique en effet avoir été directement contacté par Activision et même menacé judiciairement pour ses travaux, et s'il n'est pas certain que l'éditeur puisse vraiment faire quelque chose face à cette situation, le leaker n'a pour autant pas envie de se lancer dans une longue bataille et annonce mettre fin aux « fuites ».



De son propre avis, ce qui a mis le feu aux poudres est le coup du stand-alone du mode Zombies. TheGhostofHope a indiqué il y a quelques temps, selon ses sources généralement très fiables, que Activision comptait proposer en fin d'année une expérience autonome autour de ce mode, possiblement sous la forme d'un méga best-of, avant que le compte X officiel de la franchise démente l'info. Une clarification qui a conduit la communauté déçue à s'en prendre à l'éditeur à base de mots pas toujours très doux pour « l'annulation de quelque chose qui n'avait même pas été annoncée ».



TheGhostofHope indique donc que lorsqu'on leak des choses qui n'ont pas encore été totalement actées, on « perturbe les attentes des joueurs » en plus de mettre une pression inutile sur les développeurs.



On rappellera quand même que selon les dernières infos du bonhomme, le prochain épisode (2026) sera Modern Warfare 4 avec pour cadre Corée du Nord/Corée du Sud, tandis que le chapitre de 2027 ouvrira les portes d'une nouvelle sous-franchise (donc ni Modern Warfare, ni Black Ops).