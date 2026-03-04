recherche
Prime Video : les deux actrices de Life is Strange
Prime Video a comme d'autres plusieurs adaptations en cours venues du monde du JV (dont God of War) et c'est aujourd'hui le moment de donner des nouvelles de la future série TV Life is Strange avec l'annonce des deux principales actrices : Maisy Stella (en noir et blanc ci-dessous) incarnera Chloé, tandis que Tatum Grace Hopkins sera Max.

Deux inconnues du grand public (seulement quelques rôles pour l'instant) pour cette adaptation qui devrait dans sa Saison 1 reprendre les grandes lignes du premier jeu, avec à la barre la réalisatrice Charlie Covell, notamment connue pour la série KAOS annulée au bout d'une seule saison non pas à cause de sa qualité et son audience (les critiques étaient plutôt bonnes) mais pour son budget assez élevé.
publié le 04/03/2026 à 11:17 par Gamekyo
commentaires (3)
adamjensen publié le 04/03/2026 à 11:34
Je ne vais pas la regarder, mais je suis curieux de savoir laquelle des deux fins ils vont décider d’adapter.
idd publié le 04/03/2026 à 11:43
J'espère qu'il y aura, au moins le temps d'un épisode flashback l'histoire de Rachel dont le destin mérite qu'on s'y attarde. En gros un épisode qui reprend les grands moments de Before the Storm (même si on est d'accord ça été fait par un autre studio)
rogeraf publié le 04/03/2026 à 13:24
Très très originale l'industrie cinéma en ce moment
Ou est le dessin animé ou film BUBSY
