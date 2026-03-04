Prime Video : les deux actrices de Life is Strange Prime Video : les deux actrices de Life is Strange

Prime Video a comme d'autres plusieurs adaptations en cours venues du monde du JV (dont God of War) et c'est aujourd'hui le moment de donner des nouvelles de la future série TV Life is Strange avec l'annonce des deux principales actrices : Maisy Stella (en noir et blanc ci-dessous) incarnera Chloé, tandis que Tatum Grace Hopkins sera Max.



Deux inconnues du grand public (seulement quelques rôles pour l'instant) pour cette adaptation qui devrait dans sa Saison 1 reprendre les grandes lignes du premier jeu, avec à la barre la réalisatrice Charlie Covell, notamment connue pour la série KAOS annulée au bout d'une seule saison non pas à cause de sa qualité et son audience (les critiques étaient plutôt bonnes) mais pour son budget assez élevé.